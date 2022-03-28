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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220328/روسيا-لا-تسعى-للإطاحة-بالسلطة-في-أوكرانيا-1060570649.html
روسيا لا تسعى للإطاحة بالسلطة في أوكرانيا
روسيا لا تسعى للإطاحة بالسلطة في أوكرانيا
قال نيكولاي باتروشيف، سكرتير مجلس الأمن الروسي، اليوم الاثنين، إن روسيا لم تحدد الهدف من عمليتها العسكرية الخاصة للإطاحة بالسلطة في أوكرانيا. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T13:23+0000
2022-03-28T13:23+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
نيكولاي باتروشيف
الجزائر
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وقال باتروشيف خلال لقائه نور الدين مقري رئيس جهاز الأمن الخارجي التابع للمخابرات الجزائرية في موسكو: "كانت العملية العسكرية الخاصة الجارية مجرد رد على الخطوات الإجرامية التي اتخذتها كييف تجاه هذه الجمهوريات (جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك)، وهو إجراء وقائي جاء في الوقت المناسب".وتابع باتروشيف: "تم العثور على وثائق مع أدلة تؤكد استعداد كييف لهجوم واسع النطاق يهدف إلى تدمير جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، الهدف من عمليتنا الخاصة في أوكرانيا ليس تغيير نظام كييف، وإنما حماية الناس من الإبادة الجماعية ونزع التوجه النازي والسلاح في أوكرانيا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا.وعلى خلفية العملية العسكرية، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، استهدفت القطاعين المالي والاقتصادي، والطيران التجاري الروسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220328/الدفاع-الروسية-إسقاط-5-مقاتلات-حربية-و19-مسيرة-وتدمير-36-منشأة-عسكرية-أوكرانية-1060549298.html
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روسيا, نيكولاي باتروشيف, الجزائر

روسيا لا تسعى للإطاحة بالسلطة في أوكرانيا

13:23 GMT 28.03.2022
© Sputnik . Konstantine Mikhalchevskiy / الذهاب إلى بنك الصورالوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، 24 فبراير 2022
الوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© Sputnik . Konstantine Mikhalchevskiy
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قال نيكولاي باتروشيف، سكرتير مجلس الأمن الروسي، اليوم الاثنين، إن روسيا لم تحدد الهدف من عمليتها العسكرية الخاصة للإطاحة بالسلطة في أوكرانيا.
وقال باتروشيف خلال لقائه نور الدين مقري رئيس جهاز الأمن الخارجي التابع للمخابرات الجزائرية في موسكو: "كانت العملية العسكرية الخاصة الجارية مجرد رد على الخطوات الإجرامية التي اتخذتها كييف تجاه هذه الجمهوريات (جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك)، وهو إجراء وقائي جاء في الوقت المناسب".
وتابع باتروشيف: "تم العثور على وثائق مع أدلة تؤكد استعداد كييف لهجوم واسع النطاق يهدف إلى تدمير جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، الهدف من عمليتنا الخاصة في أوكرانيا ليس تغيير نظام كييف، وإنما حماية الناس من الإبادة الجماعية ونزع التوجه النازي والسلاح في أوكرانيا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا.
وعلى خلفية العملية العسكرية، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، استهدفت القطاعين المالي والاقتصادي، والطيران التجاري الروسي.
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