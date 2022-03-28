https://arabic.sputniknews.com/20220328/رونالدو-ينفجر-غضبا-لقد-سئمت-من-هذا-السؤال-1060577398.html

رونالدو ينفجر غضبا: لقد سئمت من هذا السؤال

رونالدو ينفجر غضبا: لقد سئمت من هذا السؤال

أكد اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، أنه "سئم من سؤال يتعلق عن مسيرته حال تأهل منتخب بلاده إلى كأس العالم 2022". 28.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-28T15:45+0000

2022-03-28T15:45+0000

2022-03-28T15:45+0000

منتخب البرتغال الوطني

بطولة كأس العالم 2022

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وقال رونالدو، في مؤتمر صحفي يسبق مواجهة مقدونيا الشمالية الحاسمة للتأهل إلى مونديال قطر: "لقد سئمت هذه الأسئلة. أنا من يقرر مستقبلي"، وذلك ردا على سؤال عما إذا كانت نسخة كأس العالم 2022 ستكون الأخيرة له في مسيرته.وأضاف مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي (37 عاما): "إذا أردت الاستمرار في اللعب، فسأفعل. إذا أردت التوقف، سأتوقف. أنا المسؤول عن هذه القرارات. هذا كل شيء".من جهة أخرى، طلب رونالدو من الجماهير البرتغالية مؤازرة المنتخب بكل قوة وحماس في ملعب "دراغاو" في بورتو، غدا الثلاثاء، أمام مقدونيا الشمالية.وكان منتخب البرتغال قد نجح في الفوز على تركيا (3-1)، مساء الخميس الماضي، ليضرب موعدا مع مقدونيا الشمالية، التي حققت مفاجأة مدوية بإقصاء إيطاليا، حيث سيتأهل الفائز بينهما إلى مونديال قطر 2022.

https://arabic.sputniknews.com/20220325/رونالدو-بعد-الفوز-على-تركيا-هيا-إلى-قطر-1060435424.html

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منتخب البرتغال الوطني, بطولة كأس العالم 2022