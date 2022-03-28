https://arabic.sputniknews.com/20220328/سبوتنيك-v-أول-لقاح-يثبت-فعاليته-ضد-كورونا-بين-الأشخاص-المصابين-بفيروس-نقص-المناعة-البشرية-1060566780.html
"سبوتنيك V" أول لقاح يثبت فعاليته ضد كورونا بين الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية
"سبوتنيك V" أول لقاح يثبت فعاليته ضد كورونا بين الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية
أصبح لقاح "سبوتنيك V" أول لقاح في العالم يثبت فعاليته ضد فيروس كورونا بين الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، وفقًا لبيان صحفي مشترك صادر عن مركز... 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T12:03+0000
2022-03-28T12:03+0000
2022-03-28T12:03+0000
روسيا
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يتم عرض نتائج الدراسة في مقال نشر في مجلة "The Lancet" الطبية.ونشرت المجلة البيانات العلمية حول فعالية لقاح فيروس كورونا للأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية، وبلغت فعالية اللقاح لهذه الفئة من الناس وفقًا لتحليل بيانات أكثر من 24 ألف مريض مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية في موسكو، أكثر من 90%.لاحظ مؤلفو الدراسة أيضًا أن التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" قلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 2.5-3.3 مرة بين الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية الذين يتلقون العلاجات المضادة للفيروسات والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، مقارنة مع أولئك الذين لم يتم تطعيمهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/وكالة-الأدوية-الأوروبية-نشاط-تقييم-لقاح-سبوتنيك-v-الروسي-معلق-لأجل-غير-مسمى-1060026884.html
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روسيا
"سبوتنيك V" أول لقاح يثبت فعاليته ضد كورونا بين الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية
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أصبح لقاح "سبوتنيك V" أول لقاح في العالم يثبت فعاليته ضد فيروس كورونا بين الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، وفقًا لبيان صحفي مشترك صادر عن مركز غاماليا ومركز مدينة موسكو للوقاية من الإيدز.
يتم عرض نتائج الدراسة في مقال نشر في مجلة "The Lancet"
الطبية.
ونشرت المجلة البيانات العلمية حول فعالية لقاح فيروس كورونا للأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية، وبلغت فعالية اللقاح لهذه الفئة من الناس وفقًا لتحليل بيانات أكثر من 24 ألف مريض مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية في موسكو، أكثر من 90%.
لاحظ مؤلفو الدراسة أيضًا أن التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" قلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 2.5-3.3 مرة بين الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية الذين يتلقون العلاجات المضادة للفيروسات والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، مقارنة مع أولئك الذين لم يتم تطعيمهم.