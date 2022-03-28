"سوخوي" تحصد براءة اختراع لتصميم فريد من نوعه للديناميكية الهوائية
حصلت شركة "سوخوي" (Сухой)، وهي جزء من شركة"ОАК" التابعة لشركة " Rostec" الحكومية الروسية، على براءة اختراع لطائرة "تشيك ميت" (Checkmate)، وهي طائرة جديدة ذات محرك واحد روسية الصنع.
وتؤكد براءة الاختراع أن المصممين الروس تمكنوا من تجاوز أداء الطيران وخصائص الإقلاع والهبوط لدى نظائرها من الطائرات الأجنبية المعروفة.
بالإضافة إلى ذلك، قام المصممون الروس بتحسين الاستقرار والتحكم في طائرة "تشيك ميت"، مع الحفاظ على الصفات الديناميكية الهوائية العالية وانخفاض رؤية الرادار للطائرة.
© Photo / ROSTECمقاتلة "سو-57"
مقاتلة "سو-57"
© Photo / ROSTEC
وتشير براءة الاختراع الجديدة أيضا إلى أن محرك "تشيك ميت" يمكن أن يزود بفوهة نفاثة قابلة للإمالة في مستوى عمودي، والتي تقع على طول محور تناظر جسم الطائرة وتستخدم للتحكم والموازنة أثناء الطيران.
20 ديسمبر 2021, 04:57 GMT
وتم عرض النموذج الأولي لأحدث طائرة من الجيل الخامس "تشيك ميت" لأول مرة للجمهور، في يوليو/تموز من العام الماضي، في معرض "ماكس 2021" (MAKS-2021) الجوي.
الجدير بالذكر أن شركة (Rostec) هي أكبر شركة تصنيع في روسيا. وتحتفل في عام 2022 بعيدها الخامس عشر، وتضم الشركة أكثر من 800 فرع (مقر) علمي وصناعي في 60 منطقة في روسيا.
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورمقاتلة سوخوي "تشيك ميت" (مات الشاه) في معرض الطيران والفضاء الدولي "ماكس 2021" في جوكوفسكي، ضواحي موسكو، روسيا 21 يوليو 2021
مقاتلة سوخوي "تشيك ميت" (مات الشاه) في معرض الطيران والفضاء الدولي "ماكس 2021" في جوكوفسكي، ضواحي موسكو، روسيا 21 يوليو 2021
© Sputnik . Pavel Bednyakov/
تشمل أعمالها الرئيسية هندسة الطائرات والإلكترونيات اللاسلكية والتقنيات الطبية والمواد المبتكرة، كما تشمل محفظة الشركة علامات تجارية مشهورة مثل "AvtoVAZ" و"KAMAZ" و"UAC" و"Russian Helicopters" و"UEC" و"Uralvagonzavod" و"Shvabe" و"Kalashnikov"، وغيرها.
© Sputnikالمقاتلة "تشيك ميت"
المقاتلة "تشيك ميت"
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