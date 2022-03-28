https://arabic.sputniknews.com/20220328/سوخوي-تحصد-براءة-اختراع-لتصميم-فريد-من-نوعه-للديناميكية-الهوائية-1060567383.html

"سوخوي" تحصد براءة اختراع لتصميم فريد من نوعه للديناميكية الهوائية

"سوخوي" تحصد براءة اختراع لتصميم فريد من نوعه للديناميكية الهوائية

حصلت شركة "سوخوي" (Сухой)، وهي جزء من شركة"ОАК" التابعة لشركة " Rostec" الحكومية الروسية، على براءة اختراع لطائرة "تشيك ميت" (Checkmate)، وهي طائرة جديدة ذات... 28.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-28T12:10+0000

2022-03-28T12:10+0000

2022-03-28T12:10+0000

روسيا

رصد عسكري

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وتؤكد براءة الاختراع أن المصممين الروس تمكنوا من تجاوز أداء الطيران وخصائص الإقلاع والهبوط لدى نظائرها من الطائرات الأجنبية المعروفة.وتشير براءة الاختراع الجديدة أيضا إلى أن محرك "تشيك ميت" يمكن أن يزود بفوهة نفاثة قابلة للإمالة في مستوى عمودي، والتي تقع على طول محور تناظر جسم الطائرة وتستخدم للتحكم والموازنة أثناء الطيران.وتم عرض النموذج الأولي لأحدث طائرة من الجيل الخامس "تشيك ميت" لأول مرة للجمهور، في يوليو/تموز من العام الماضي، في معرض "ماكس 2021" (MAKS-2021) الجوي.تشمل أعمالها الرئيسية هندسة الطائرات والإلكترونيات اللاسلكية والتقنيات الطبية والمواد المبتكرة، كما تشمل محفظة الشركة علامات تجارية مشهورة مثل "AvtoVAZ" و"KAMAZ" و"UAC" و"Russian Helicopters" و"UEC" و"Uralvagonzavod" و"Shvabe" و"Kalashnikov"، وغيرها.

https://arabic.sputniknews.com/20211220/المقاتلة-الروسية-تشيك-ميت-تدخل-في-تصنيف-أفضل-10-إنجازات-طيران-في-العالم-في-عام-2021-1054358620.html

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روسيا, رصد عسكري