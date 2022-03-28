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https://arabic.sputniknews.com/20220328/سوخوي-تحصد-براءة-اختراع-لتصميم-فريد-من-نوعه-للديناميكية-الهوائية-1060567383.html
"سوخوي" تحصد براءة اختراع لتصميم فريد من نوعه للديناميكية الهوائية
"سوخوي" تحصد براءة اختراع لتصميم فريد من نوعه للديناميكية الهوائية
حصلت شركة "سوخوي" (Сухой)، وهي جزء من شركة"ОАК" التابعة لشركة " Rostec" الحكومية الروسية، على براءة اختراع لطائرة "تشيك ميت" (Checkmate)، وهي طائرة جديدة ذات... 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T12:10+0000
2022-03-28T12:10+0000
روسيا
رصد عسكري
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وتؤكد براءة الاختراع أن المصممين الروس تمكنوا من تجاوز أداء الطيران وخصائص الإقلاع والهبوط لدى نظائرها من الطائرات الأجنبية المعروفة.وتشير براءة الاختراع الجديدة أيضا إلى أن محرك "تشيك ميت" يمكن أن يزود بفوهة نفاثة قابلة للإمالة في مستوى عمودي، والتي تقع على طول محور تناظر جسم الطائرة وتستخدم للتحكم والموازنة أثناء الطيران.وتم عرض النموذج الأولي لأحدث طائرة من الجيل الخامس "تشيك ميت" لأول مرة للجمهور، في يوليو/تموز من العام الماضي، في معرض "ماكس 2021" (MAKS-2021) الجوي.تشمل أعمالها الرئيسية هندسة الطائرات والإلكترونيات اللاسلكية والتقنيات الطبية والمواد المبتكرة، كما تشمل محفظة الشركة علامات تجارية مشهورة مثل "AvtoVAZ" و"KAMAZ" و"UAC" و"Russian Helicopters" و"UEC" و"Uralvagonzavod" و"Shvabe" و"Kalashnikov"، وغيرها.
https://arabic.sputniknews.com/20211220/المقاتلة-الروسية-تشيك-ميت-تدخل-في-تصنيف-أفضل-10-إنجازات-طيران-في-العالم-في-عام-2021-1054358620.html
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روسيا, رصد عسكري

"سوخوي" تحصد براءة اختراع لتصميم فريد من نوعه للديناميكية الهوائية

12:10 GMT 28.03.2022
© REUTERS / IMAD CREIDIنموذج طائرة "تشيك ميت" (كش ملك) في معرض دبي للطيران، 14 نوفمبر 2021
نموذج طائرة تشيك ميت (كش ملك) في معرض دبي للطيران، 14 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© REUTERS / IMAD CREIDI
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حصلت شركة "سوخوي" (Сухой)، وهي جزء من شركة"ОАК" التابعة لشركة " Rostec" الحكومية الروسية، على براءة اختراع لطائرة "تشيك ميت" (Checkmate)، وهي طائرة جديدة ذات محرك واحد روسية الصنع.
وتؤكد براءة الاختراع أن المصممين الروس تمكنوا من تجاوز أداء الطيران وخصائص الإقلاع والهبوط لدى نظائرها من الطائرات الأجنبية المعروفة.

بالإضافة إلى ذلك، قام المصممون الروس بتحسين الاستقرار والتحكم في طائرة "تشيك ميت"، مع الحفاظ على الصفات الديناميكية الهوائية العالية وانخفاض رؤية الرادار للطائرة.

© Photo / ROSTECمقاتلة "سو-57"
مقاتلة سو-57 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
مقاتلة "سو-57"
© Photo / ROSTEC
وتشير براءة الاختراع الجديدة أيضا إلى أن محرك "تشيك ميت" يمكن أن يزود بفوهة نفاثة قابلة للإمالة في مستوى عمودي، والتي تقع على طول محور تناظر جسم الطائرة وتستخدم للتحكم والموازنة أثناء الطيران.
مقاتلة سوخوي تشيك ميت (كش ملك) في معرض الطيران والفضاء الدولي ماكس 2021 في جوكوفسكي، ضواحي موسكو، روسيا 20 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
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وتم عرض النموذج الأولي لأحدث طائرة من الجيل الخامس "تشيك ميت" لأول مرة للجمهور، في يوليو/تموز من العام الماضي، في معرض "ماكس 2021" (MAKS-2021) الجوي.

الجدير بالذكر أن شركة (Rostec) هي أكبر شركة تصنيع في روسيا. وتحتفل في عام 2022 بعيدها الخامس عشر، وتضم الشركة أكثر من 800 فرع (مقر) علمي وصناعي في 60 منطقة في روسيا.

© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورمقاتلة سوخوي "تشيك ميت" (مات الشاه) في معرض الطيران والفضاء الدولي "ماكس 2021" في جوكوفسكي، ضواحي موسكو، روسيا 21 يوليو 2021
مقاتلة سوخوي تشيك ميت (مات الشاه) في معرض الطيران والفضاء الدولي ماكس 2021 في جوكوفسكي، ضواحي موسكو، روسيا 21 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
مقاتلة سوخوي "تشيك ميت" (مات الشاه) في معرض الطيران والفضاء الدولي "ماكس 2021" في جوكوفسكي، ضواحي موسكو، روسيا 21 يوليو 2021
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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تشمل أعمالها الرئيسية هندسة الطائرات والإلكترونيات اللاسلكية والتقنيات الطبية والمواد المبتكرة، كما تشمل محفظة الشركة علامات تجارية مشهورة مثل "AvtoVAZ" و"KAMAZ" و"UAC" و"Russian Helicopters" و"UEC" و"Uralvagonzavod" و"Shvabe" و"Kalashnikov"، وغيرها.
© Sputnikالمقاتلة "تشيك ميت"
المقاتلة تشيك ميت - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
المقاتلة "تشيك ميت"
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