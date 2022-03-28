https://arabic.sputniknews.com/20220328/سيارة-تصنع-ذيلا-من-النيران-طوله-10-أمتار-في-طريق-مزدحم-فيديو-1060581207.html
سيارة تصنع ذيلا من النيران طوله 10 أمتار في طريق مزدحم... فيديو
سيارة تصنع ذيلا من النيران طوله 10 أمتار في طريق مزدحم... فيديو
تسبب تسرب وقود من سيارة متحركة في تكون ذيل من النيران خلفها طوله 10 أمتار خلال مرورها في طريق مزدحم. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T17:01+0000
2022-03-28T17:01+0000
2022-03-28T17:01+0000
منوعات
الصين
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وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، لحظات مروعة للسيارة المتحركة، التي تجر خلفها ذيلا من النيران التي حاول بعض المارة إطفاءها دون جدوى.وبحسب الفيديو، كانت السيارة تتحرك في طريق مزدحم عندما بدأ تسرب الوقود منها واشتعاله، حيث واصلت الحركة إلى أن وصلت إلى محطة وقود للحصول على مساعدة.وتقول الصحيفة إن العاملين في محطة الوقود تمكنوا من السيطرة على الوضع وإطفاء الحريق المشتعل في السيارة باستخدام أجهزة إطفاء الحريق.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, الصين
سيارة تصنع ذيلا من النيران طوله 10 أمتار في طريق مزدحم... فيديو
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تسبب تسرب وقود من سيارة متحركة في تكون ذيل من النيران خلفها طوله 10 أمتار خلال مرورها في طريق مزدحم.
وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، لحظات مروعة للسيارة المتحركة
، التي تجر خلفها ذيلا من النيران التي حاول بعض المارة إطفاءها دون جدوى.
وبحسب الفيديو، كانت السيارة تتحرك في طريق مزدحم عندما بدأ تسرب الوقود
منها واشتعاله، حيث واصلت الحركة إلى أن وصلت إلى محطة وقود للحصول على مساعدة.
وتقول الصحيفة إن العاملين في محطة الوقود تمكنوا من السيطرة على الوضع وإطفاء الحريق
المشتعل في السيارة باستخدام أجهزة إطفاء الحريق.