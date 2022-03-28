https://arabic.sputniknews.com/20220328/شركة-إماراتية-توقف-استثماراتها-في-روسيا-بسبب-الأزمة-الأوكرانية-1060571109.html
شركة إماراتية توقف استثماراتها في روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية
شركة إماراتية توقف استثماراتها في روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية
أعلن المدير العام لصندوق مبادلة السيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلدون خليفة المبارك، أن الصندوق قرر تعليق جميع استثماراته في روسيا. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T13:24+0000
2022-03-28T13:24+0000
2022-03-28T13:24+0000
روسيا
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وقال المبارك إن قرار تعليق عمل جميع الاستثمارات في روسيا يعود بسبب الصراع الدائر في أوكرانيا الذي نتج عنه تأثيرات على الاقتصاد في جميع أنحاء العالم. واشترى الصندوق 1.9% من أكبر شركة بتروكيماويات روسية "سيبور" مقابل نصف مليار دولار في عام ديسمبر/كانون الأول2021.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
شركة إماراتية توقف استثماراتها في روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية
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أعلن المدير العام لصندوق مبادلة السيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلدون خليفة المبارك، أن الصندوق قرر تعليق جميع استثماراته في روسيا.
وقال المبارك إن قرار تعليق عمل جميع الاستثمارات في روسيا يعود بسبب الصراع الدائر في أوكرانيا الذي نتج عنه تأثيرات على الاقتصاد في جميع أنحاء العالم.
واشترى الصندوق 1.9% من أكبر شركة بتروكيماويات روسية "سيبور" مقابل نصف مليار دولار في عام ديسمبر/كانون الأول2021.