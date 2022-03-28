https://arabic.sputniknews.com/20220328/شركة-إيني-استبدال-الطاقة-الروسية-ليس-مهمة-سهلة-1060549184.html
شركة إيني: استبدال الطاقة الروسية ليس مهمة سهلة
شركة إيني: استبدال الطاقة الروسية ليس مهمة سهلة
صرح الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" كلاوديو ديسكالزي، اليوم الاثنين، أن استبدال الطاقة الروسية ليس مهمة سهلة. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T07:22+0000
2022-03-28T07:22+0000
2022-03-28T07:24+0000
روسيا
قطاع الطاقة
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جاءت تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" بمنتدى الطاقة في الإمارات، بحسب وكالة "رويترز".وقال ديسكالزي إن إمدادات الغاز تمثل مشكلة كبيرة في أوروبا، وإن موسكو تطلب من شركته دفع ثمن الغاز بالروبل وهو أمر غير وارد في العقود.وفي الإطار ذاته، قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل المزروعي، إنه لا بديل عن براميل النفط الروسية في السوق العالمية.وأكد المزروعي أن منظمة "أوبك" تتمسك بتوازن العرض والطلب على أسعار الطاقة والنفط لضمان استقرار السوق، نافيا أن تكون منظمة "أوبك" تلعب دورا سياسيا معينا.وكشف المزروعي عن تعاون مشترك مع أوروبا والولايات المتحدة من أجل تطوير التكنولوجيا لتسويق المزيد من مشاريع الهيدروجين الخضراء في المستقبل، مؤكدا أن الانتقال في مجال الطاقة سيستغرق وقتا وسيحتاج مزيدا من الاستثمارات.
https://arabic.sputniknews.com/20220228/وزير-خارجية-إيطاليا-ورئيس-شركة-إيني-يزوران-الجزائر-لبحث-زيادة-إمدادات-الغاز-1059259111.html
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روسيا, قطاع الطاقة
شركة إيني: استبدال الطاقة الروسية ليس مهمة سهلة
07:22 GMT 28.03.2022 (تم التحديث: 07:24 GMT 28.03.2022)
صرح الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" كلاوديو ديسكالزي، اليوم الاثنين، أن استبدال الطاقة الروسية ليس مهمة سهلة.
جاءت تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" بمنتدى الطاقة في الإمارات، بحسب وكالة "رويترز".
وقال ديسكالزي إن إمدادات الغاز تمثل مشكلة كبيرة في أوروبا، وإن موسكو تطلب من شركته دفع ثمن الغاز بالروبل وهو أمر غير وارد في العقود.
وفي الإطار ذاته، قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي
، سهيل المزروعي، إنه لا بديل عن براميل النفط الروسية في السوق العالمية.
وأكد المزروعي أن منظمة "أوبك" تتمسك بتوازن العرض والطلب على أسعار الطاقة والنفط لضمان استقرار السوق، نافيا أن تكون منظمة "أوبك" تلعب دورا سياسيا معينا.
وكشف المزروعي عن تعاون مشترك مع أوروبا والولايات المتحدة من أجل تطوير التكنولوجيا لتسويق المزيد من مشاريع الهيدروجين الخضراء في المستقبل، مؤكدا أن الانتقال في مجال الطاقة سيستغرق وقتا وسيحتاج مزيدا من الاستثمارات.