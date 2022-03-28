https://arabic.sputniknews.com/20220328/شركة-كارلسبيرغ-تخسر-أحد-أكبر-أسواقها-الدولية-بمغادرة-روسيا-1060575303.html
شركة "كارلسبيرغ" تخسر أحد أكبر أسواقها الدولية بمغادرة روسيا
شركة "كارلسبيرغ" تخسر أحد أكبر أسواقها الدولية بمغادرة روسيا
أعلنت شركة الجعة الدنماركية "كارلسبيرغ"، اليوم الاثنين، أنها ستنسحب بالكامل من روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا بعد إعلان مماثل من منافستها الهولندية... 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T14:59+0000
2022-03-28T14:59+0000
2022-03-28T14:59+0000
اقتصاد
روسيا
أخبار الدنمارك
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وقالت الشركة في بيان إن هذه الخطوة تأتي في أعقاب مراجعة استراتيجية لعملياتها في روسيا، والتي أعلنت عنها في 9 مارس/ آذار، أدت إلى "القرار الصعب والفوري بالسعي إلى التخلص الكامل من أعمالها في البلاد".وأضافت أن هذا القراراعتُقد أنه الشيء الصحيح الذي يجب القيام به في الوضع الحالي، متابعة: "عند الانتهاء (من الإجراء المعلن) لن يكون لنا وجود في روسيا".تمتلك "كارلسبيرغ" مصنع الجعة الروسي "بالتيكا برويري"، الذي يمثل موظفوه خُمس القوى العاملة العالمية لدى منتج البيرة. وقالت الشركة: "إننا نأسف بشدة لعواقب هذا القرار على موظفينا البالغ عددهم 8400 موظف في روسيا".وقال الرئيس التنفيذي للشركة سيز تي هارت: "حتى اكتمال العملية، سنحافظ على المستوى المنخفض للعمليات المعلن عنه، للحفاظ على سبل عيش هؤلاء الموظفين وعائلاتهم. أي أرباح يتم تحقيقها سيتم التبرع بها لمنظمات الإغاثة".في عام 2021، أعلنت شركة "كارلسبيرغ" الروسية عن إيرادات بلغت 6.5 مليار كرونة دانمركية (957 مليون دولار، 874 مليون يورو) وأرباح تشغيلية قدرها 682 مليون.نتيجة للقرار، لن يتم تضمين الإيرادات من العمليات الروسية في أرباح الشركة في المستقبل، وقالت الشركة إنها "ستقدم لاحقا مزيدا من التفاصيل حول التأثير المحاسبي للتخلص من الأعمال.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/ماكرون-للشركات-الفرنسية-حرية-تقرير-مصيرها-بشأن-العمل-في-روسيا-1060427393.html
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اقتصاد, روسيا, أخبار الدنمارك
شركة "كارلسبيرغ" تخسر أحد أكبر أسواقها الدولية بمغادرة روسيا
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أعلنت شركة الجعة الدنماركية "كارلسبيرغ"، اليوم الاثنين، أنها ستنسحب بالكامل من روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا بعد إعلان مماثل من منافستها الهولندية "هاينكن".
وقالت الشركة في بيان إن هذه الخطوة تأتي في أعقاب مراجعة استراتيجية لعملياتها في روسيا
، والتي أعلنت عنها في 9 مارس/ آذار، أدت إلى "القرار الصعب والفوري بالسعي إلى التخلص الكامل من أعمالها في البلاد".
وأضافت أن هذا القراراعتُقد أنه الشيء الصحيح الذي يجب القيام به في الوضع الحالي، متابعة: "عند الانتهاء (من الإجراء المعلن) لن يكون لنا وجود في روسيا".
تمتلك "كارلسبيرغ" مصنع الجعة الروسي "بالتيكا برويري"، الذي يمثل موظفوه خُمس القوى العاملة العالمية لدى منتج البيرة. وقالت الشركة: "إننا نأسف بشدة لعواقب هذا القرار
على موظفينا البالغ عددهم 8400 موظف في روسيا".
وقال الرئيس التنفيذي للشركة سيز تي هارت: "حتى اكتمال العملية، سنحافظ على المستوى المنخفض للعمليات المعلن عنه، للحفاظ على سبل عيش هؤلاء الموظفين وعائلاتهم. أي أرباح يتم تحقيقها سيتم التبرع بها لمنظمات الإغاثة".
في عام 2021، أعلنت شركة "كارلسبيرغ" الروسية عن إيرادات بلغت 6.5 مليار كرونة دانمركية (957 مليون دولار، 874 مليون يورو) وأرباح تشغيلية قدرها 682 مليون.
نتيجة للقرار، لن يتم تضمين الإيرادات من العمليات الروسية في أرباح الشركة في المستقبل، وقالت الشركة إنها "ستقدم لاحقا مزيدا من التفاصيل حول التأثير المحاسبي للتخلص من الأعمال.