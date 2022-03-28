عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220328/شركة-كارلسبيرغ-تخسر-أحد-أكبر-أسواقها-الدولية-بمغادرة-روسيا-1060575303.html
شركة "كارلسبيرغ" تخسر أحد أكبر أسواقها الدولية بمغادرة روسيا
شركة "كارلسبيرغ" تخسر أحد أكبر أسواقها الدولية بمغادرة روسيا
أعلنت شركة الجعة الدنماركية "كارلسبيرغ"، اليوم الاثنين، أنها ستنسحب بالكامل من روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا بعد إعلان مماثل من منافستها الهولندية... 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T14:59+0000
2022-03-28T14:59+0000
اقتصاد
روسيا
أخبار الدنمارك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1c/1060574893_0:185:2985:1864_1920x0_80_0_0_fdd8f0a7d213cda6aadb3143c4c4b792.jpg
وقالت الشركة في بيان إن هذه الخطوة تأتي في أعقاب مراجعة استراتيجية لعملياتها في روسيا، والتي أعلنت عنها في 9 مارس/ آذار، أدت إلى "القرار الصعب والفوري بالسعي إلى التخلص الكامل من أعمالها في البلاد".وأضافت أن هذا القراراعتُقد أنه الشيء الصحيح الذي يجب القيام به في الوضع الحالي، متابعة: "عند الانتهاء (من الإجراء المعلن) لن يكون لنا وجود في روسيا".تمتلك "كارلسبيرغ" مصنع الجعة الروسي "بالتيكا برويري"، الذي يمثل موظفوه خُمس القوى العاملة العالمية لدى منتج البيرة. وقالت الشركة: "إننا نأسف بشدة لعواقب هذا القرار على موظفينا البالغ عددهم 8400 موظف في روسيا".وقال الرئيس التنفيذي للشركة سيز تي هارت: "حتى اكتمال العملية، سنحافظ على المستوى المنخفض للعمليات المعلن عنه، للحفاظ على سبل عيش هؤلاء الموظفين وعائلاتهم. أي أرباح يتم تحقيقها سيتم التبرع بها لمنظمات الإغاثة".في عام 2021، أعلنت شركة "كارلسبيرغ" الروسية عن إيرادات بلغت 6.5 مليار كرونة دانمركية (957 مليون دولار، 874 مليون يورو) وأرباح تشغيلية قدرها 682 مليون.نتيجة للقرار، لن يتم تضمين الإيرادات من العمليات الروسية في أرباح الشركة في المستقبل، وقالت الشركة إنها "ستقدم لاحقا مزيدا من التفاصيل حول التأثير المحاسبي للتخلص من الأعمال.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/ماكرون-للشركات-الفرنسية-حرية-تقرير-مصيرها-بشأن-العمل-في-روسيا-1060427393.html
أخبار الدنمارك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1c/1060574893_128:0:2857:2047_1920x0_80_0_0_5e6283b49a084f4cc41c6c8e39a9f697.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, روسيا, أخبار الدنمارك

شركة "كارلسبيرغ" تخسر أحد أكبر أسواقها الدولية بمغادرة روسيا

14:59 GMT 28.03.2022
© AFP 2022 / CLAUS FISKERشركة كارلسبرغ
شركة كارلسبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© AFP 2022 / CLAUS FISKER
تابعنا عبرTelegram
أعلنت شركة الجعة الدنماركية "كارلسبيرغ"، اليوم الاثنين، أنها ستنسحب بالكامل من روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا بعد إعلان مماثل من منافستها الهولندية "هاينكن".
وقالت الشركة في بيان إن هذه الخطوة تأتي في أعقاب مراجعة استراتيجية لعملياتها في روسيا، والتي أعلنت عنها في 9 مارس/ آذار، أدت إلى "القرار الصعب والفوري بالسعي إلى التخلص الكامل من أعمالها في البلاد".
وأضافت أن هذا القراراعتُقد أنه الشيء الصحيح الذي يجب القيام به في الوضع الحالي، متابعة: "عند الانتهاء (من الإجراء المعلن) لن يكون لنا وجود في روسيا".
تمتلك "كارلسبيرغ" مصنع الجعة الروسي "بالتيكا برويري"، الذي يمثل موظفوه خُمس القوى العاملة العالمية لدى منتج البيرة. وقالت الشركة: "إننا نأسف بشدة لعواقب هذا القرار على موظفينا البالغ عددهم 8400 موظف في روسيا".
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال محادثاته مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
ماكرون: للشركات الفرنسية حرية تقرير مصيرها بشأن العمل في روسيا
24 مارس, 20:04 GMT
وقال الرئيس التنفيذي للشركة سيز تي هارت: "حتى اكتمال العملية، سنحافظ على المستوى المنخفض للعمليات المعلن عنه، للحفاظ على سبل عيش هؤلاء الموظفين وعائلاتهم. أي أرباح يتم تحقيقها سيتم التبرع بها لمنظمات الإغاثة".
في عام 2021، أعلنت شركة "كارلسبيرغ" الروسية عن إيرادات بلغت 6.5 مليار كرونة دانمركية (957 مليون دولار، 874 مليون يورو) وأرباح تشغيلية قدرها 682 مليون.
نتيجة للقرار، لن يتم تضمين الإيرادات من العمليات الروسية في أرباح الشركة في المستقبل، وقالت الشركة إنها "ستقدم لاحقا مزيدا من التفاصيل حول التأثير المحاسبي للتخلص من الأعمال.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС РФ перед выполнением боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала