عربي
Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220328/شولتز-ألمانيا-قد-تتوقف-عن-الاعتماد-على-الفحم-والنفط-الروسي-هذا-العام-1060546050.html
شولتز: ألمانيا قد تتوقف عن الاعتماد على الفحم والنفط الروسي هذا العام
شولتز: ألمانيا قد تتوقف عن الاعتماد على الفحم والنفط الروسي هذا العام
أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتز، أن ألمانيا قد تتوقف عن الاعتماد على توريد الفحم والنفط الروسي هذا العام. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T01:54+0000
2022-03-28T01:54+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1053702163_0:0:2985:1679_1920x0_80_0_0_0b355e9597aa9790fe52720375685a0f.jpg
برلين – سبوتنيك. وقال شولتز على هواء قناة "أيه آر دي": "سنحاول هذا العام الابتعاد عن استيراد الفحم والنفط الروسي، وسوف نحضر الشروط التقنية حتى نتمكن ألا نعتمد على استيراد الغاز بشكل أسرع".وكان وزير الاقتصاد الألماني، روبرت حابك، قد أعلن أن ألمانيا ستتمكن وقف الاعتماد على الغاز الروسي بحلول صيف عام 2024، والاعتماد على الفحم والنفط الروسي سيتم خفضه بشكل ملموس بحلول الصيف.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220327/شولتز-الاستقلال-في-الطاقة-يحملنا-تكلفة-كبيرة-1060543157.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1053702163_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9ae0224a6144ea3a3994915381bdca58.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار ألمانيا

شولتز: ألمانيا قد تتوقف عن الاعتماد على الفحم والنفط الروسي هذا العام

01:54 GMT 28.03.2022
© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKEأولاف شولتز المستشار الجديد لألمانيا
أولاف شولتز المستشار الجديد لألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE
أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتز، أن ألمانيا قد تتوقف عن الاعتماد على توريد الفحم والنفط الروسي هذا العام.
برلين – سبوتنيك. وقال شولتز على هواء قناة "أيه آر دي": "سنحاول هذا العام الابتعاد عن استيراد الفحم والنفط الروسي، وسوف نحضر الشروط التقنية حتى نتمكن ألا نعتمد على استيراد الغاز بشكل أسرع".
وكان وزير الاقتصاد الألماني، روبرت حابك، قد أعلن أن ألمانيا ستتمكن وقف الاعتماد على الغاز الروسي بحلول صيف عام 2024، والاعتماد على الفحم والنفط الروسي سيتم خفضه بشكل ملموس بحلول الصيف.
أولاف شولتز المستشار الجديد لألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
شولتز: الاستقلال في الطاقة يحملنا تكلفة كبيرة
أمس, 20:49 GMT
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала