https://arabic.sputniknews.com/20220328/شولتز-ألمانيا-قد-تتوقف-عن-الاعتماد-على-الفحم-والنفط-الروسي-هذا-العام-1060546050.html

شولتز: ألمانيا قد تتوقف عن الاعتماد على الفحم والنفط الروسي هذا العام

شولتز: ألمانيا قد تتوقف عن الاعتماد على الفحم والنفط الروسي هذا العام

أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتز، أن ألمانيا قد تتوقف عن الاعتماد على توريد الفحم والنفط الروسي هذا العام. 28.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-28T01:54+0000

2022-03-28T01:54+0000

2022-03-28T01:54+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

أخبار ألمانيا

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برلين – سبوتنيك. وقال شولتز على هواء قناة "أيه آر دي": "سنحاول هذا العام الابتعاد عن استيراد الفحم والنفط الروسي، وسوف نحضر الشروط التقنية حتى نتمكن ألا نعتمد على استيراد الغاز بشكل أسرع".وكان وزير الاقتصاد الألماني، روبرت حابك، قد أعلن أن ألمانيا ستتمكن وقف الاعتماد على الغاز الروسي بحلول صيف عام 2024، والاعتماد على الفحم والنفط الروسي سيتم خفضه بشكل ملموس بحلول الصيف.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.

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