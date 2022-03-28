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https://arabic.sputniknews.com/20220328/صحيفة-كلمات-بايدن-عن-بوتين-أكبر-خطأ-في-حياته-المهنية-1060576877.html
صحيفة: كلمات بايدن عن بوتين أكبر خطأ في حياته المهنية
صحيفة: كلمات بايدن عن بوتين أكبر خطأ في حياته المهنية
اعتبرت صحيفة "The Times"، أن كلمات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد تكون بمثابة أكبر خطأ في حياته المهنية. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T15:39+0000
2022-03-28T15:39+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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واعتبرت الصحيفة أن تصريحات بايدن قد تؤدي مرة أخرى إلى تفاقم النقاش حول حالته الصحية، خصوصا التقارير التي تتحدث عن تدهور الوظائف المعرفية لدى زعيم البيت الأبيض.وفقا لصحيفة "The Times"، فإن تصريحات بايدن البالغ من العمر 79 عاما، والذي غالبا ما يرتكب أخطاء حقيقية، يمكن أن تؤدي مرة أخرى إلى تفاقم النقاش حول حالته الصحية، لا سيما حول التدهور المعرفي.وأرسلت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، في شهر فبراير/شباط من العام الحالي، رسالة إلى بايدن تحثه على الخضوع لاختبار معرفي بعد تكرار ظهور المشكلة عبر وسائل الإعلام.وكان بايدن قد اختتم جولته الأوروبية يوم السبت الفائت بإطلاق وفرة من الاتهامات الظالمة بحق روسيا وعمليتها العسكرية في أوكرانيا. وتخللت كلمته عبارة "الرئيس الروسي (بوتين) لا يمكن له أن يبقى في الحكم".وقدم البيت الأبيض في وقت لاحق إيضاحا حول ما قاله بايدن، مشيرا إلى أن بايدن لم يقصد تغيير السلطة في روسيا.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، تعقيبا على كلام بايدن، إن الروس وليس الرئيس الأمريكي هم الذين يقررون مَن يرأس الدولة.
https://arabic.sputniknews.com/20220328/بايدن-يتراجع-لم-أدع-إلى-ذلك-1060546851.html
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العالم

صحيفة: كلمات بايدن عن بوتين أكبر خطأ في حياته المهنية

15:39 GMT 28.03.2022
© REUTERS / HANDOUTمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن، لقاء عبر الفيديو، 7 ديسمبر 2021
محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن، لقاء عبر الفيديو، 7 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© REUTERS / HANDOUT
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اعتبرت صحيفة "The Times"، أن كلمات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد تكون بمثابة أكبر خطأ في حياته المهنية.
واعتبرت الصحيفة أن تصريحات بايدن قد تؤدي مرة أخرى إلى تفاقم النقاش حول حالته الصحية، خصوصا التقارير التي تتحدث عن تدهور الوظائف المعرفية لدى زعيم البيت الأبيض.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن "تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأخيرة بشأن الزعيم الروسي فلاديمير بوتين، هي أكبر خطأ فادح للرئيس الحالي الذي عمل في السياسة الأمريكية منذ ما يقارب 50 عاما".

وفقا لصحيفة "The Times"، فإن تصريحات بايدن البالغ من العمر 79 عاما، والذي غالبا ما يرتكب أخطاء حقيقية، يمكن أن تؤدي مرة أخرى إلى تفاقم النقاش حول حالته الصحية، لا سيما حول التدهور المعرفي.
وأرسلت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، في شهر فبراير/شباط من العام الحالي، رسالة إلى بايدن تحثه على الخضوع لاختبار معرفي بعد تكرار ظهور المشكلة عبر وسائل الإعلام.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء الناتو في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
بايدن يتراجع: لم أدع إلى ذلك
05:16 GMT
وكان بايدن قد اختتم جولته الأوروبية يوم السبت الفائت بإطلاق وفرة من الاتهامات الظالمة بحق روسيا وعمليتها العسكرية في أوكرانيا. وتخللت كلمته عبارة "الرئيس الروسي (بوتين) لا يمكن له أن يبقى في الحكم".

وتراجع بايدن عن كلمته لاحقا خلال رد له على سؤال وجهه له أحد الصحفيين بشأن ما إذا دعا إلى تغيير السلطة في روسيا، حيث قال بايدن: "لا".

وقدم البيت الأبيض في وقت لاحق إيضاحا حول ما قاله بايدن، مشيرا إلى أن بايدن لم يقصد تغيير السلطة في روسيا.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، تعقيبا على كلام بايدن، إن الروس وليس الرئيس الأمريكي هم الذين يقررون مَن يرأس الدولة.
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