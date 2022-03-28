https://arabic.sputniknews.com/20220328/صحيفة-كلمات-بايدن-عن-بوتين-أكبر-خطأ-في-حياته-المهنية-1060576877.html

صحيفة: كلمات بايدن عن بوتين أكبر خطأ في حياته المهنية

صحيفة: كلمات بايدن عن بوتين أكبر خطأ في حياته المهنية

اعتبرت صحيفة "The Times"، أن كلمات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد تكون بمثابة أكبر خطأ في حياته المهنية. 28.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-28T15:39+0000

2022-03-28T15:39+0000

2022-03-28T15:39+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

العالم

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واعتبرت الصحيفة أن تصريحات بايدن قد تؤدي مرة أخرى إلى تفاقم النقاش حول حالته الصحية، خصوصا التقارير التي تتحدث عن تدهور الوظائف المعرفية لدى زعيم البيت الأبيض.وفقا لصحيفة "The Times"، فإن تصريحات بايدن البالغ من العمر 79 عاما، والذي غالبا ما يرتكب أخطاء حقيقية، يمكن أن تؤدي مرة أخرى إلى تفاقم النقاش حول حالته الصحية، لا سيما حول التدهور المعرفي.وأرسلت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، في شهر فبراير/شباط من العام الحالي، رسالة إلى بايدن تحثه على الخضوع لاختبار معرفي بعد تكرار ظهور المشكلة عبر وسائل الإعلام.وكان بايدن قد اختتم جولته الأوروبية يوم السبت الفائت بإطلاق وفرة من الاتهامات الظالمة بحق روسيا وعمليتها العسكرية في أوكرانيا. وتخللت كلمته عبارة "الرئيس الروسي (بوتين) لا يمكن له أن يبقى في الحكم".وقدم البيت الأبيض في وقت لاحق إيضاحا حول ما قاله بايدن، مشيرا إلى أن بايدن لم يقصد تغيير السلطة في روسيا.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، تعقيبا على كلام بايدن، إن الروس وليس الرئيس الأمريكي هم الذين يقررون مَن يرأس الدولة.

https://arabic.sputniknews.com/20220328/بايدن-يتراجع-لم-أدع-إلى-ذلك-1060546851.html

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