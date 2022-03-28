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صحيفة: وصول الوفد الروسي المفاوض إلى إسطنبول
صحيفة: وصول الوفد الروسي المفاوض إلى إسطنبول
أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، عن هبوط طائرة الوفد الروسي المفاوض في العاصمة إسطنبول، وذلك في إطار المفاوضات المخطط لها مع الجانب الأوكراني. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T13:43+0000
2022-03-28T13:45+0000
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وذكرت صحيفة "الصباح" التركية أن طائرة روسية من طراز "تو 204" هبطت في مطار إسطنبول وعلى متنها الوفد الروسي المفاوض الذي قدم للتفاوض مع الجانب الأوكراني. وفقا للصحيفة، أقلعت الطائرة "تو 204" من مطار فنوكوفو الساعة 11:00 بتوقيت موسكو وهبطت في مطار أتاتورك الساعة 16:08 بتوقيت موسكو.وقال المفاوض الأوكراني، ديفيد أراخاميا، يوم أمس الأحد، إن الجولة التالية من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا ستعقد وجهاً لوجه في تركيا في الفترة من 28 إلى 30 مارس/آذار.وقال أراخاميا على وسائل التواصل الاجتماعي إن "الجولة التالية من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا ستعقد وجهاً لوجه في تركيا في الفترة من 28 إلى 30 مارس"، واصفا المحادثات السابقة بـ"الصعبة للغاية".
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العالم

صحيفة: وصول الوفد الروسي المفاوض إلى إسطنبول

13:43 GMT 28.03.2022 (تم التحديث: 13:45 GMT 28.03.2022)
© AP Photo / Ibrahim Ustaمطار أتاتورك الدولي في إسطنبول - تركيا
مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول - تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© AP Photo / Ibrahim Usta
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أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، عن هبوط طائرة الوفد الروسي المفاوض في العاصمة إسطنبول، وذلك في إطار المفاوضات المخطط لها مع الجانب الأوكراني.
وذكرت صحيفة "الصباح" التركية أن طائرة روسية من طراز "تو 204" هبطت في مطار إسطنبول وعلى متنها الوفد الروسي المفاوض الذي قدم للتفاوض مع الجانب الأوكراني.
وفقا للصحيفة، أقلعت الطائرة "تو 204" من مطار فنوكوفو الساعة 11:00 بتوقيت موسكو وهبطت في مطار أتاتورك الساعة 16:08 بتوقيت موسكو.
وقال المفاوض الأوكراني، ديفيد أراخاميا، يوم أمس الأحد، إن الجولة التالية من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا ستعقد وجهاً لوجه في تركيا في الفترة من 28 إلى 30 مارس/آذار.
وقال أراخاميا على وسائل التواصل الاجتماعي إن "الجولة التالية من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا ستعقد وجهاً لوجه في تركيا في الفترة من 28 إلى 30 مارس"، واصفا المحادثات السابقة بـ"الصعبة للغاية".
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