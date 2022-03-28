https://arabic.sputniknews.com/20220328/طيران-ناس-السعودية-تبحث-مع-بوينغ-وإيرباص-شراء-طائرات-بـ-15-مليار-دولار-1060572111.html
"طيران ناس السعودية" تبحث مع بوينغ وإيرباص شراء طائرات بـ 15 مليار دولار
"طيران ناس السعودية" تبحث مع بوينغ وإيرباص شراء طائرات بـ 15 مليار دولار
أعلن بندر المهنا الرئيس التنفيذي لطيران ناس السعودية أن شركته تجري مفاوضات مع شركتي بوينغ وإيرباص لشراء طائرات بقيمة 13-15 مليار دولار. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T13:43+0000
2022-03-28T13:43+0000
2022-03-28T13:43+0000
أخبار السعودية اليوم
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جاءت تصريحات رئيس الشركة خلال مقابلة مع قناة "العربية التلفزيونية، اليوم الاثنين.وقال الرئيس التنفيذي إن هناك مباحثات جارية مع شركتي بوينغ وإيرباص لزيادة حجم أسطول الشركة.وأوضح أن طيران ناس ستختار العرض المناسب لخططها سواء من ناحية التسليم أو الأسعار أو السعة المقعدية.وتوقع أن تتراوح قيمة الصفقة بين 13 إلى 15 مليار دولار، مضيفا: "بمجرد توقيع الاتفاقيات ستجري الشركة مفاوضات مع البنوك وكذلك مؤجرين الطائرات، واختيار النموذج الأفضل لتمويل الطائرات".وقال المهنا إن شركته زادت عدد طلبياتها الجديدة إلى 250 طائرة، لافتا إلى أنها تخطط أيضا لزيادة عدد وجهاتها من 70 إلى 165وجهة.وبإتمام هذه الاتفاقيات تصبح طيران ناس أكبر شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأكبر مالك ومشغل للطائرات الحديثة في المنطقة، وفقا لقناة "العربية".
https://arabic.sputniknews.com/20220217/ترويجا-للسياحة-الهيئة-السعودية-للسياحة-وطيران-الإمارات-توقعان-مذكرة-تفاهم-1058736541.html
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أخبار السعودية اليوم
"طيران ناس السعودية" تبحث مع بوينغ وإيرباص شراء طائرات بـ 15 مليار دولار
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أعلن بندر المهنا الرئيس التنفيذي لطيران ناس السعودية أن شركته تجري مفاوضات مع شركتي بوينغ وإيرباص لشراء طائرات بقيمة 13-15 مليار دولار.
جاءت تصريحات رئيس الشركة خلال مقابلة مع قناة "العربية التلفزيونية
، اليوم الاثنين.
وقال الرئيس التنفيذي إن هناك مباحثات جارية مع شركتي بوينغ وإيرباص لزيادة حجم أسطول الشركة.
وأوضح أن طيران ناس ستختار العرض المناسب لخططها سواء من ناحية التسليم أو الأسعار أو السعة المقعدية.
وتوقع أن تتراوح قيمة الصفقة بين 13 إلى 15 مليار دولار، مضيفا: "بمجرد توقيع الاتفاقيات ستجري الشركة مفاوضات مع البنوك وكذلك مؤجرين الطائرات، واختيار النموذج الأفضل لتمويل الطائرات".
وتوقع المهنا إتمام الاتفاقية قبل نهاية العام الحالي، موضحا أنه سيتم وضع خطة التسليم في طلب العروض المقدمة.
وقال المهنا إن شركته زادت عدد طلبياتها الجديدة إلى 250 طائرة، لافتا إلى أنها تخطط أيضا لزيادة عدد وجهاتها من 70 إلى 165وجهة.
وبإتمام هذه الاتفاقيات تصبح طيران ناس أكبر شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأكبر مالك ومشغل للطائرات الحديثة في المنطقة، وفقا لقناة "العربية".