https://arabic.sputniknews.com/20220328/عوائل-داعش-في-الشرق-الأوسط-لماذا-ينظر-إليها-كقنابل-موقوتة-1060564369.html
عوائل "داعش" في الشرق الأوسط… لماذا ينظر إليها كقنابل موقوتة
عوائل "داعش" في الشرق الأوسط… لماذا ينظر إليها كقنابل موقوتة
أكد السفير العراقي رئيس دائرة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، هشام العلوي، الأحد 27 مارس/آذار 2022، سعي العراق لمعالجة ملفات ملحة منها استلام الدول لعوائل... 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T11:04+0000
2022-03-28T11:04+0000
2022-03-28T11:04+0000
راديو
هموم عراقية
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عوائل الدواعش في الشرق الأوسط… لماذا ينظر إليها كقنابل موقوتة
عوائل الدواعش في الشرق الأوسط… لماذا ينظر إليها كقنابل موقوتة
ويتعين على عوائل تنظيم "داعش" العائدة إلى بيوتها من مخيمات الاعتقال، اللجوء لأطراف محلية طلباً للعون في ظل غياب رؤية حكومية لإعادة تأهيلها ودمجها في المجتمع من جديد.فكيف يستطيع العراق معالجة هذا الملف؟عن هذا الموضوع، يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك"، مدير مركز الاعتماد للدراسات والبحوث الأمنية الدكتور عماد علو:وأضاف علو:التفاصيل في الملف الصوتي...
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ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
راديو, هموم عراقية, аудио
عوائل "داعش" في الشرق الأوسط… لماذا ينظر إليها كقنابل موقوتة
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أكد السفير العراقي رئيس دائرة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، هشام العلوي، الأحد 27 مارس/آذار 2022، سعي العراق لمعالجة ملفات ملحة منها استلام الدول لعوائل "داعش" (المحظور في روسيا) في المخيمات، وذلك خلال لقائه بالسفيرة الأسترالية المعتمدة لدى العراق بولا غانلي.
ويتعين على عوائل تنظيم "داعش" العائدة إلى بيوتها من مخيمات الاعتقال، اللجوء لأطراف محلية طلباً للعون في ظل غياب رؤية حكومية لإعادة تأهيلها ودمجها في المجتمع من جديد.
فكيف يستطيع العراق معالجة هذا الملف؟
عن هذا الموضوع، يقول ضيف برنامج "هموم عراقية
" على أثير راديو "سبوتنيك
"، مدير مركز الاعتماد للدراسات والبحوث الأمنية الدكتور عماد علو:
هذا الموضوع معقد وشائك وقديم، حيث طالب الرئيس الأمريكي السابق ترامب ولعدة مرات الدول الأوروبية والدول التي لديها مقاتلين ينتمون لـ"داعش" لغرض استلامهم ومحاكمتهم، وكذلك استلام عوائل هؤلاء "الدواعش"، إلا أن الدول الأوروبية رفضت استلام مواطنيها الذين جاءوا للقتال ضمن صفوف التنظيم الإرهابي، وقد نجح العراق بتسليم بعض أطفال "الدواعش" إلى دول آسيا وكذلك لروسيا، لكن رفضت فرنسا وبريطانيا وألمانيا استلام مواطنيها، فقد قامت هذه الدول بإسقاط الجنسية عن بعض نساء "الدواعش"، وذلك لخشية هذه الدول على السلم الأهلي لديها، كون أن عوائل "الدواعش" تشربوا بعقائد وأفكار متطرفة، وهي بمثابة قنابل موقوتة حسب وصف هذه الدول، وهذه العوائل بالفعل تشكل خطراً، لذا فإن حتى المجتمعات الأوروبية ترفض عودتهم، كما أن الكثير منهم ليس لديه أوراق ثبوتية.
المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لم تقم بتقديم برامج تدريبية لإعادة تأهيل عوائل "الدواعش" ودمجهم في البلدان التي تنتمي إليها، إذ أن أكثر هذه العوائل ما زالت موجودة في منطقة الشرق الأوسط، حتى لم يقدم المجتمع الدولي الأموال إلى العراق أو سوريا من أجل إعادة تأهيل تلك العوائل، كما أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يمكن أن تلقي بظلالها على مسألة تواجد عوائل "الدواعش" في المخيمات، وذلك لانشغال الحكومات الأوربية بهذه العملية وتداعياتها، لذا قد يهمل هذا الملف في هذه المرحلة على الأقل، الأمر الذي يهدد مخيمات النازحين بهجمات قد يشنها "الدواعش"، خصوصاً وأن هناك زعيم جديد للتنظيم يريد إثبات نفسه.
التفاصيل في الملف الصوتي...