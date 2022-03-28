https://arabic.sputniknews.com/20220328/عودة-رحلات-الخطوط-الجوية-التركية-إلى-مدينة-العقبة-الأردنية-1060554653.html
عودة رحلات الخطوط الجوية التركية إلى مدينة العقبة الأردنية
عودة رحلات الخطوط الجوية التركية إلى مدينة العقبة الأردنية
عادت رحلات الخطوط الجوية التركية إلى مدينة العقبة الأردنية، اليوم الاثنين، حيث وصلت الطائرة التركية إلى مطار الملك حسين الدولي في العقبة صباح اليوم. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T09:07+0000
2022-03-28T09:07+0000
2022-03-28T09:07+0000
العالم العربي
أخبار الأردن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102642/14/1026421454_0:182:3500:2151_1920x0_80_0_0_5f713a59c111f05dc521f91fb138981d.jpg
وقالت وكالة أنباء "عمون" إنه كان في استقبال ركاب الرحلة الرئيس التنفيذي لشركة العقبة للمطارات مدير مطار الملك الحسين الدولي رمزي عرفات، والمدير العام للخطوط الجوية التركية في الأردن محمد خالد أومرجا .وشدد عرفات على أهمية عودة الخطوط الجوية التركية للعمل على الخط الجوي العقبة - إسطنبول مباشرة، بواقع ثلاث رحلات أسبوعيا، حيث يمثل ذلك تعظيم لمقومات وبيئة الأعمال وانتعاش السياحة والتجارة في منطقة العقبة الاقتصادية.وأكد مدير مطار الملك الحسين جاهزية المطار، واستعداد جميع أجهزته لتقديم الخدمات المطلوبة للطائرات والمسافرين وفقا لأفضل الممارسات الدولية ..في السياق ذاته، صرح مدير العلاقات العامة وخدمات المسافرين في مطار الملك حسين، عمر الصمادي، بأن الرحلة الأولى حملت على متنها 56 راكبا وستعود ب 87 مسافرا.وفي وقت سابق، وقعت قطر والأردن، منتصف الشهر الجاري، اتفاقية للخدمات الجوية في إطار تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الطيران المدني بين البلدين.وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إن الاتفاق وقّعه في الدوحة رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، ومن الجانب القطري محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني.وأوضحت أن هذه الاتفاقية تأتي "في إطار ربط المملكة باتفاقيات خدمات جوية تحررية تفتح المجال للشركات الوطنية المعنية من التشغيل دون قيود لعدد الرحلات أو السعات المقعدية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102642/14/1026421454_194:0:3306:2334_1920x0_80_0_0_1d77d9f803142e307b131257cc44cdb6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الأردن
عودة رحلات الخطوط الجوية التركية إلى مدينة العقبة الأردنية
عادت رحلات الخطوط الجوية التركية إلى مدينة العقبة الأردنية، اليوم الاثنين، حيث وصلت الطائرة التركية إلى مطار الملك حسين الدولي في العقبة صباح اليوم.
وقالت وكالة أنباء "عمون"
إنه كان في استقبال ركاب الرحلة الرئيس التنفيذي لشركة العقبة للمطارات مدير مطار الملك الحسين الدولي رمزي عرفات، والمدير العام للخطوط الجوية التركية في الأردن محمد خالد أومرجا .
وشدد عرفات على أهمية عودة الخطوط الجوية التركية للعمل على الخط الجوي العقبة - إسطنبول مباشرة، بواقع ثلاث رحلات أسبوعيا، حيث يمثل ذلك تعظيم لمقومات وبيئة الأعمال وانتعاش السياحة والتجارة في منطقة العقبة الاقتصادية.
وأكد مدير مطار الملك الحسين جاهزية المطار، واستعداد جميع أجهزته لتقديم الخدمات المطلوبة للطائرات والمسافرين وفقا لأفضل الممارسات الدولية ..
في السياق ذاته، صرح مدير العلاقات العامة وخدمات المسافرين في مطار الملك حسين، عمر الصمادي، بأن الرحلة الأولى حملت على متنها 56 راكبا وستعود ب 87 مسافرا.
وفي وقت سابق، وقعت قطر والأردن، منتصف الشهر الجاري، اتفاقية للخدمات الجوية في إطار تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الطيران المدني بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا
) إن الاتفاق وقّعه في الدوحة رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، ومن الجانب القطري محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني.
وأوضحت أن هذه الاتفاقية تأتي "في إطار ربط المملكة باتفاقيات خدمات جوية تحررية تفتح المجال للشركات الوطنية المعنية من التشغيل دون قيود لعدد الرحلات أو السعات المقعدية".