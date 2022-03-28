https://arabic.sputniknews.com/20220328/قاض-أمريكي-ترامب-حاول-القيام-بانقلاب-بعد-هزيمته-في-الانتخابات-الرئاسية-1060590568.html
قاض أمريكي: ترامب حاول القيام بانقلاب بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية
قاض أمريكي: ترامب حاول القيام بانقلاب بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية
قال قاض أمريكي إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "على الأرجح" ارتكب جريمة وصلت لحد "محاولة الانقلاب"، بعد هزيمته في الانتخابات في السادس من يناير/ كانون... 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T21:49+0000
2022-03-28T21:49+0000
2022-03-28T21:49+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
جو بايدن
الانتخابات الامريكية
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ونقلت وكالة "رويترز"، أن القاضي ديفيد كارتر قاضي محكمة مقاطعة لوس انجليس قال إن ترامب "على الأرجح" ارتكب جريمة من خلال محاولة الضغط على نائبه لعرقلة عمل الكونغرس وِإلغاء هزيمته في الانتخابات.وأشارت الوكالة إلى أنه ذلك جاء "في حكم خلص إلى أن لجنة مجلس النواب التي تحقق في الهجوم الدموي على مبنى الكابيتول لديها الحق في الاطلاع على رسائل بريد إلكتروني كتبها جون إيستمان، الذي كان من فريق محاميي ترامب في ذلك الوقت، للرئيس السابق".وأضافت الوكالة إلى أن القاضي ديفيد كارتر قال إن "خطة الجمهوري ترامب لإلغاء هزيمته في التصويت الذي جرى في نوفمبر تشرين الثاني 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن وصلت لحد محاولة الانقلاب".وأضاف في قرار مكتوب أن "المحكمة وجدت أن الرئيس ترامب حاول على الأرجح.. عرقلة جلسة الكونجرس المشتركة في السادس من يناير 2021... مخالفة الخطة للقانون كان أمرا واضحا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, جو بايدن, الانتخابات الامريكية
قاض أمريكي: ترامب حاول القيام بانقلاب بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية
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قال قاض أمريكي إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "على الأرجح" ارتكب جريمة وصلت لحد "محاولة الانقلاب"، بعد هزيمته في الانتخابات في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021.
ونقلت وكالة "رويترز"، أن القاضي ديفيد كارتر قاضي محكمة مقاطعة لوس انجليس قال إن ترامب "على الأرجح" ارتكب جريمة من خلال محاولة الضغط على نائبه لعرقلة عمل الكونغرس وِإلغاء هزيمته في الانتخابات.
وأشارت الوكالة إلى أنه ذلك جاء "في حكم خلص إلى أن لجنة مجلس النواب التي تحقق في الهجوم الدموي على مبنى الكابيتول لديها الحق في الاطلاع على رسائل بريد إلكتروني كتبها جون إيستمان، الذي كان من فريق محاميي ترامب في ذلك الوقت، للرئيس السابق".
وأضافت الوكالة إلى أن القاضي ديفيد كارتر قال إن "خطة الجمهوري ترامب لإلغاء هزيمته في التصويت الذي جرى في نوفمبر تشرين الثاني 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن وصلت لحد محاولة الانقلاب".
وأضاف في قرار مكتوب أن "المحكمة وجدت أن الرئيس ترامب حاول على الأرجح.. عرقلة جلسة الكونجرس المشتركة في السادس من يناير 2021... مخالفة الخطة للقانون كان أمرا واضحا".