https://arabic.sputniknews.com/20220328/قافلة-من-سيارت-الجيش-الروسي-تسير-في-الأراضي-الأوكرانية-تحت-حماية-المروحيات-فيديو-1060548162.html
قافلة من سيارات الجيش الروسي تسير في الأراضي الأوكرانية تحت حماية المروحيات... فيديو
قافلة من سيارات الجيش الروسي تسير في الأراضي الأوكرانية تحت حماية المروحيات... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، فيديو جديدا عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T07:00+0000
2022-03-28T07:00+0000
2022-03-28T07:43+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وتظهر في الفيديو مروحيات من طراز "كا-52" و"مي-8أ إم تي شي". وأوضحت وزارة الدفاع أن المروحيات التي تظهر في الفيديو تقوم بحماية قافلة من السيارات التي تحمل الإمدادات والوقود إلى مواقع القوات الروسية في مقاطعة تشيرنيغوف بأوكرانيا. وتقوم وحدة الاستطلاع والاستخبار على سيارات "تيغر" (النمر) و"تايفون" بحماية القافلة على الأرض.وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022 لحماية الناس في منطقة دونباس من ممارسات نظام الحكم الأوكراني الذي يرتكب الإبادة الجماعية ضدهم على مدى ثمانية أعوام وفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وتهدف العملية أيضا إلى تدمير الأسلحة التي يستخدمها نظام الحكم الأوكراني ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
قافلة من سيارات الجيش الروسي تسير في الأراضي الأوكرانية تحت حماية المروحيات... فيديو
07:00 GMT 28.03.2022 (تم التحديث: 07:43 GMT 28.03.2022)
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، فيديو جديدا عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وتظهر في الفيديو مروحيات من طراز "كا-52" و"مي-8أ إم تي شي". وأوضحت وزارة الدفاع أن المروحيات التي تظهر في الفيديو تقوم بحماية قافلة من السيارات التي تحمل الإمدادات والوقود إلى مواقع القوات الروسية في مقاطعة تشيرنيغوف بأوكرانيا. وتقوم وحدة الاستطلاع والاستخبار على سيارات "تيغر" (النمر) و"تايفون" بحماية القافلة على الأرض.
وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022 لحماية الناس في منطقة دونباس من ممارسات نظام الحكم الأوكراني الذي يرتكب الإبادة الجماعية ضدهم على مدى ثمانية أعوام وفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وتهدف العملية أيضا إلى تدمير الأسلحة التي يستخدمها نظام الحكم الأوكراني ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس.