عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220328/قيادي-في-الانتقالي-اليمني-لـسبوتنيك-هذا-ما-يحدث-للجنوب-بسبب-الحرب-1060587650.html
قيادي في "الانتقالي اليمني" لـ"سبوتنيك": هذا ما يحدث للجنوب بسبب الحرب
قيادي في "الانتقالي اليمني" لـ"سبوتنيك": هذا ما يحدث للجنوب بسبب الحرب
قال نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن أن السنوات السبع الماضية تعد مرحلة فارقة في تاريخ الجنوب رغم قسوة ومرارة الحرب. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T20:54+0000
2022-03-28T20:54+0000
العالم العربي
أخبار اليمن الأن
تقارير سبوتنيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102501/80/1025018079_0:101:1080:709_1920x0_80_0_0_b01f402d40fde68ef6d896476c465efd.jpg
وتابع في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "شكلت هذه الحرب على مرارتها مرحلة فاصلة وفارقة في تاريخ الجنوب، وعلى الرغم من الخسائر البشرية وقوافل الرجال الذين فقدهم الجنوب، إلا أن لهذه الحرب وجه مضيء، وهو أن شعبنا استفاد من دعم الأشقاء في التحالف، ونجح في تحرير أرضه من قوى الاحتلال".وأضاف صالح: "كما سخر الجنوبيون الدعم العسكري المقدم لهم في بناء قوة عسكرية وأمنية باتت اليوم هي الأقوى على الساحة الجنوبية، حيث تغيرت الأوضاع في الجنوب اليوم بشكل كبير، واستعاد الجنوبيون إدارة وتأمين محافظاتهم لأول مرة منذ احتلال الجنوب في 7 يوليو/ تموز 1997".وأشار نائب رئيس الدائرة الإعلامية إلى أن ما وصفه بـ "الغزو الحوثي للجنوب واحتلاله للمرة الثانية في مارس/ أذار 2015، ألحق أضرارا كبيرة بالبنية التحتية، لكنه أسهم في توحيد الجبهة الداخلية الجنوبية، والتي باتت اليوم في أفضل حالاتها رغم الضخ الإعلامي المعادي ومحاولات إظهار الجنوب بالمقسم أو المشتت".وتستمر منذ 2015 مواجهات بين الجيش اليمني المدعوم بتحالف عربي بقيادة السعودية وجماعة "أنصار الله"، حيث تسعى الحكومة اليمنية لاستعادة الأراضي التي سيطر عليها "الحوثيون"، من بينها العاصمة صنعاء، وقد أدت المعارك لمقتل وجرح آلاف المدنيين واحتياج الملايين لمساعدات إنسانية عاجلة بحسب الأمم المتحدة.وفي المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متواصلة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية تستهدف قوات سعودية داخل اليمن، وبداخل الأراضي السعودية.وتسببت الغارات الجوية للتحالف، وكذلك القصف المتبادل، بسقوط مئات الآلاف المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى، فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق، وبات نحو 22 مليون شخص، أي نحو 75 في المئة من عدد سكان اليمن، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220202/هل-غير-الانتقالي-والعمالقة-المعادلة-السياسية-والعسكرية-في-اليمن-1057672132.html
https://arabic.sputniknews.com/20220306/قيادي-يمني-جنوبي-يكشف-لـسبوتنيك-حقيقة-الخلافات-داخل-المجلس-الانتقالي-1059553355.html
https://arabic.sputniknews.com/20220319/الانتقالي-الجنوبي-يكشف-موقفه-من-دعوة-مجلس-التعاون-الخليجي-لعقد-مشاورات-لحل-الأزمة-اليمنية-1060107196.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102501/80/1025018079_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_438eb07747ce0be7eedb5a9960f85102.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار اليمن الأن, تقارير سبوتنيك

قيادي في "الانتقالي اليمني" لـ"سبوتنيك": هذا ما يحدث للجنوب بسبب الحرب

20:54 GMT 28.03.2022
جنوب اليمن
جنوب اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
تابعنا عبرTelegram
قال نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن أن السنوات السبع الماضية تعد مرحلة فارقة في تاريخ الجنوب رغم قسوة ومرارة الحرب.
وتابع في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "شكلت هذه الحرب على مرارتها مرحلة فاصلة وفارقة في تاريخ الجنوب، وعلى الرغم من الخسائر البشرية وقوافل الرجال الذين فقدهم الجنوب، إلا أن لهذه الحرب وجه مضيء، وهو أن شعبنا استفاد من دعم الأشقاء في التحالف، ونجح في تحرير أرضه من قوى الاحتلال".
القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد أنصار الله الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
هل غير "الانتقالي" و"العمالقة" المعادلة السياسية والعسكرية في اليمن
2 فبراير, 18:52 GMT
وأضاف صالح: "كما سخر الجنوبيون الدعم العسكري المقدم لهم في بناء قوة عسكرية وأمنية باتت اليوم هي الأقوى على الساحة الجنوبية، حيث تغيرت الأوضاع في الجنوب اليوم بشكل كبير، واستعاد الجنوبيون إدارة وتأمين محافظاتهم لأول مرة منذ احتلال الجنوب في 7 يوليو/ تموز 1997".
قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، اليمن 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2022
قيادي يمني جنوبي يكشف لـ"سبوتنيك" حقيقة الخلافات داخل المجلس الانتقالي
6 مارس, 19:45 GMT
وأشار نائب رئيس الدائرة الإعلامية إلى أن ما وصفه بـ "الغزو الحوثي للجنوب واحتلاله للمرة الثانية في مارس/ أذار 2015، ألحق أضرارا كبيرة بالبنية التحتية، لكنه أسهم في توحيد الجبهة الداخلية الجنوبية، والتي باتت اليوم في أفضل حالاتها رغم الضخ الإعلامي المعادي ومحاولات إظهار الجنوب بالمقسم أو المشتت".

وأوضح صالح: "توجد تباينات واختلافات رأي (جنوبية - جنوبية)، لكنها أمر طبيعي وصحي وتقف خلفه أسباب عديدة، لكن الجيد في الأمر هو إجماع الجنوبيين على قدسية هدف تحرير أرضهم واستعادة وبناء دولتهم، كهدف لا خلاف حوله ولا اختلاف فيه".

وتستمر منذ 2015 مواجهات بين الجيش اليمني المدعوم بتحالف عربي بقيادة السعودية وجماعة "أنصار الله"، حيث تسعى الحكومة اليمنية لاستعادة الأراضي التي سيطر عليها "الحوثيون"، من بينها العاصمة صنعاء، وقد أدت المعارك لمقتل وجرح آلاف المدنيين واحتياج الملايين لمساعدات إنسانية عاجلة بحسب الأمم المتحدة.
عيدروس الزبيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
"الانتقالي الجنوبي" يكشف موقفه من دعوة مجلس التعاون الخليجي لعقد مشاورات لحل الأزمة اليمنية
19 مارس, 16:20 GMT
وفي المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متواصلة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية تستهدف قوات سعودية داخل اليمن، وبداخل الأراضي السعودية.
وتسببت الغارات الجوية للتحالف، وكذلك القصف المتبادل، بسقوط مئات الآلاف المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى، فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق، وبات نحو 22 مليون شخص، أي نحو 75 في المئة من عدد سكان اليمن، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.
© Sputnikأكبر تبادل للأسرى في اليمن منذ بداية الحرب
أكبر تبادل للأسرى في اليمن منذ بداية الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
أكبر تبادل للأسرى في اليمن منذ بداية الحرب
© Sputnik
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС РФ перед выполнением боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала