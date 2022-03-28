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كلب ذكي ينقذ طفلا من السقوط في بركة... فيديو
كلب ذكي ينقذ طفلا من السقوط في بركة... فيديو
تفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو يظهر عملية إنقاذ قام بها أحد الكلاب لطفل من السقوط في بركة ماء ومن ثم إخراج الكرة منها. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T15:49+0000
2022-03-28T15:49+0000
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وعلّق المتابعون على أن الكلب أنقذ الطفل من السقوط في بركة وأخرج الكرة من البركة بأذكى طريقة ممكنة، حيث أطلقوا عليه اسم "المنقذ".ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته 47 ثانية، طفلين يلعبان فيما يبدو أنها حديقة منزل حين سقطت كرتهما في بركة ماء، ليدرك الكلب الموجود في المكان أن محاولة الطفل لإخراج الكرة ستكون محفوفة بالمخاطر إلى حد ما، ما يدفعه إلى الركض وسحب الطفل من قميصه بسرعة وأخذه بعيدًا عن تلك البركة، ومن ثم يأخذ الكلب شبكة ويسحب الكرة بذكاء من الماء، مثلما يفعل الإنسان في مثل هذه المواقف.وبحسب موقع " zeenews" الهندي، فإن اهتمام الكلب بالطفل وذكاءه أيضا هو ما جذب انتباه مستخدمي الإنترنت، حيث حصد الفيديو على يوتيوب أكثر من 4000 مشاهدة.
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العالم, أخبار الهند اليوم, نادي الفيديو

كلب ذكي ينقذ طفلا من السقوط في بركة... فيديو

15:49 GMT 28.03.2022
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© Sputnik . Kirill Kallinikov
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تفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو يظهر عملية إنقاذ قام بها أحد الكلاب لطفل من السقوط في بركة ماء ومن ثم إخراج الكرة منها.
وعلّق المتابعون على أن الكلب أنقذ الطفل من السقوط في بركة وأخرج الكرة من البركة بأذكى طريقة ممكنة، حيث أطلقوا عليه اسم "المنقذ".
ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته 47 ثانية، طفلين يلعبان فيما يبدو أنها حديقة منزل حين سقطت كرتهما في بركة ماء، ليدرك الكلب الموجود في المكان أن محاولة الطفل لإخراج الكرة ستكون محفوفة بالمخاطر إلى حد ما، ما يدفعه إلى الركض وسحب الطفل من قميصه بسرعة وأخذه بعيدًا عن تلك البركة، ومن ثم يأخذ الكلب شبكة ويسحب الكرة بذكاء من الماء، مثلما يفعل الإنسان في مثل هذه المواقف.
وبحسب موقع " zeenews" الهندي، فإن اهتمام الكلب بالطفل وذكاءه أيضا هو ما جذب انتباه مستخدمي الإنترنت، حيث حصد الفيديو على يوتيوب أكثر من 4000 مشاهدة.
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