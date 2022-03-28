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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220328/لافروف-وصل-الأمر-بالدول-الغربية-إلى-التصرف-كالعصابات-ضد-روسيا-1060567775.html
لافروف: وصل الأمر بالدول الغربية إلى التصرف كالعصابات ضد روسيا
لافروف: وصل الأمر بالدول الغربية إلى التصرف كالعصابات ضد روسيا
قال وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، إن الأمر وصل بالدول الغربية إلى التصرف كالعصابات ضد روسيا. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T12:16+0000
2022-03-28T12:35+0000
روسيا
العملية العسكرية لحماية دونباس
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وأكد لافروف أن الخارجية الروسية تقوم بإعداد مرسوم بشأن الإجراءات القاضية بتقييد دخول مواطني "الدول غير الصديقة" إلى روسيا.وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة وتوابعها أعلنت حربًا هجينة شاملة ضد روسيا، وهدفها هو تقويض الاستقرار الداخلي في البلاد.وأضاف: "يمكن وصف الغرب الجماعي بهذه الطريقة "الولايات المتحدة وتوابعها". لقد تم إعلان حرب هجينة شاملة ضدنا. الهدف ليس مخفيًا، تدمير الاقتصاد الروسي، وتقويض الاستقرار السياسي المحلي، وفي النهاية "يضعفون روسيا بشكل كبير، يدفعوننا كما يقولون مباشرة إلى هوامش الحياة الدولية".وبحسب قوله، فقد وصلت الدول الغربية في علاقاتها مع روسيا إلى نقطة اللصوصية الصريحة، ومصادرة الممتلكات الخاصة والتخلي عن الالتزامات في المجالين المالي والاقتصادي.
https://arabic.sputniknews.com/20220328/لافروف-الغرب-دائما-يجد-تبريرات-لفرض-العقوبات-ولسنا-في-عزلة-بل-لدينا-الكثير-من-الشركاء--1060555142.html
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لافروف: وصل الأمر بالدول الغربية إلى التصرف كالعصابات ضد روسيا

12:16 GMT 28.03.2022 (تم التحديث: 12:35 GMT 28.03.2022)
© AFP 2022 / OZAN KOSEمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد لقائه مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا في أنطاليا، تركيا 10 مارس 2022.
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد لقائه مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا في أنطاليا، تركيا 10 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSE
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قال وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، إن الأمر وصل بالدول الغربية إلى التصرف كالعصابات ضد روسيا.
وأكد لافروف أن الخارجية الروسية تقوم بإعداد مرسوم بشأن الإجراءات القاضية بتقييد دخول مواطني "الدول غير الصديقة" إلى روسيا.
وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة وتوابعها أعلنت حربًا هجينة شاملة ضد روسيا، وهدفها هو تقويض الاستقرار الداخلي في البلاد.
وأضاف: "يمكن وصف الغرب الجماعي بهذه الطريقة "الولايات المتحدة وتوابعها". لقد تم إعلان حرب هجينة شاملة ضدنا. الهدف ليس مخفيًا، تدمير الاقتصاد الروسي، وتقويض الاستقرار السياسي المحلي، وفي النهاية "يضعفون روسيا بشكل كبير، يدفعوننا كما يقولون مباشرة إلى هوامش الحياة الدولية".
وبحسب قوله، فقد وصلت الدول الغربية في علاقاتها مع روسيا إلى نقطة اللصوصية الصريحة، ومصادرة الممتلكات الخاصة والتخلي عن الالتزامات في المجالين المالي والاقتصادي.
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في موسكو، روسيا 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
لافروف: الغرب دائما يجد تبريرات لفرض العقوبات ولسنا في عزلة بل لدينا الكثير من الشركاء
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