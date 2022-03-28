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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220328/مجلة-أمريكية-تكشف-من-يؤدي-أهم-دور-في-العملية-الروسية-بأوكرانيا-1060556664.html
مجلة أمريكية تكشف من يؤدي أهم دور في العملية الروسية بأوكرانيا
مجلة أمريكية تكشف من يؤدي أهم دور في العملية الروسية بأوكرانيا
أعلنت مجلة أمريكية ما يميز في نظرها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T09:45+0000
2022-03-28T09:45+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
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ووفق "ناشيونال إنترست"، تتميز العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا باستخدام الطائرات المسيرة التي تؤدي أهم دور فيها.ورصدت المجلة إسناد ثلاث مهام رئيسية إلى الطائرات المسيرة الروسية ومنها "أوريون" و"أورلان" و"أليرون" و"تاخيون": حماية قوافل سيارات الجيش الروسي، واكتشاف الأهداف اللازم قصفها والإسهام في توجيه نيران المدفعية لها، وجمع المعلومات الاستخبارية.وأشارت إلى أن نيران المدفعية يتم التحكم بها في أحيان كثيرة بمساعدة طائرات "أورلان 10" المسيّرة.وقالت إن المعلومات التي جمعتها الطائرات المسيرة الروسية سلطت الضوء على الجريمة التي ترتكبها القوات الأوكرانية حينما تودع أسلحتها في المنشآت المدنية. وشكّل نصب راجمات الصواريخ في مركز "ريتروفيلي" التجاري أبرز مثال على ذلك. وتم تدميرها بالصواريخ التي أصابتها بدقة بفضل المعلومات التي حصل مطلقو الصواريخ عليها من الطائرات المسيرة التابعة للجيش الروسي.وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، لحماية الناس في منطقة دونباس من ممارسات نظام الحكم الأوكراني الذي يرتكب الإبادة الجماعية ضدهم على مدى ثمانية أعوام وفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومن أجل ذلك يجب تدمير الأسلحة التي يستخدمها نظام الحكم الأوكراني ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس وسكان المنطقة عامة، وتخليص أوكرانيا من النازية.
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رصد عسكري

مجلة أمريكية تكشف من يؤدي أهم دور في العملية الروسية بأوكرانيا

09:45 GMT 28.03.2022
© Sputnik . Evgeniy Biyatov / الذهاب إلى بنك الصورمركز للطيران الموجه تابع لوزارة الدفاع الروسية
مركز للطيران الموجه تابع لوزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© Sputnik . Evgeniy Biyatov
/
الذهاب إلى بنك الصور
أعلنت مجلة أمريكية ما يميز في نظرها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ووفق "ناشيونال إنترست"، تتميز العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا باستخدام الطائرات المسيرة التي تؤدي أهم دور فيها.
ورصدت المجلة إسناد ثلاث مهام رئيسية إلى الطائرات المسيرة الروسية ومنها "أوريون" و"أورلان" و"أليرون" و"تاخيون": حماية قوافل سيارات الجيش الروسي، واكتشاف الأهداف اللازم قصفها والإسهام في توجيه نيران المدفعية لها، وجمع المعلومات الاستخبارية.
وأشارت إلى أن نيران المدفعية يتم التحكم بها في أحيان كثيرة بمساعدة طائرات "أورلان 10" المسيّرة.
وقالت إن المعلومات التي جمعتها الطائرات المسيرة الروسية سلطت الضوء على الجريمة التي ترتكبها القوات الأوكرانية حينما تودع أسلحتها في المنشآت المدنية. وشكّل نصب راجمات الصواريخ في مركز "ريتروفيلي" التجاري أبرز مثال على ذلك. وتم تدميرها بالصواريخ التي أصابتها بدقة بفضل المعلومات التي حصل مطلقو الصواريخ عليها من الطائرات المسيرة التابعة للجيش الروسي.
وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، لحماية الناس في منطقة دونباس من ممارسات نظام الحكم الأوكراني الذي يرتكب الإبادة الجماعية ضدهم على مدى ثمانية أعوام وفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومن أجل ذلك يجب تدمير الأسلحة التي يستخدمها نظام الحكم الأوكراني ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس وسكان المنطقة عامة، وتخليص أوكرانيا من النازية.
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