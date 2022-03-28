https://arabic.sputniknews.com/20220328/مجهولون-يرشقون-مسجدا-بالحجارة-شمالي-إسرائيل-بعد-هجوم-الخضيرة-صور-1060551365.html
مجهولون يرشقون مسجدا بالحجارة شمالي إسرائيل بعد هجوم الخضيرة... صور
مجهولون يرشقون مسجدا بالحجارة شمالي إسرائيل بعد هجوم الخضيرة... صور
رشق مجهولون مسجدا بالحجارة في الجليل، شمالي إسرائيل الليلة الماضية، ما أدى إلى تحطم عدد من نوافذه وفق وسائل إعلام إسرائيلية. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T08:01+0000
2022-03-28T08:01+0000
2022-03-28T08:01+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وأفادت قناة "كان" الرسمية بأنه "تم رمي حجارة تجاه مسجد في بلدة المغار بالجليل قرب منزل منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة".وأضافت أن هناك تقديرات وسط سكان المغار تشير إلى أن الاعتداء على المسجد جاء على خلفية الهجوم الذي شهدته أمس مدينة الخضيرة.ومساء أمس قتل شرطيان إسرائيليان وأصيب 3 آخرون في بلدة الخضيرة شمالي إسرائيل خلال عملية إطلاق نار نفذها شابان من مدينة أم الفحم العربية قتلا لاحقا برصاص الشرطة الإسرائيلية.وقالت الشرطة الإسرائيلية إن أحد المنفذين سبق وتم اعتقاله للاشتباه في انتمائه لتنظيم "داعش" الإرهابي.ووقع الهجوم خلال استضافة إسرائيل قمة هي الأولى من نوعها تضم وزراء خارجية أمريكا ومصر والإمارات والبحرين والمغرب في النقب، لبحث ملفات بينها إيران.وهذه هي ثاني عملية يتم تنفيذها داخل الخط الأخضر في غضون أقل من أسبوع.والأسبوع الماضي، قتل 4 إسرائيليين في عملية طعن ودهس بمدينة بئر السبع نفذها محمد أبو القيعان من بلدة حورة في النقب.ووقتها، أعربت أجهزة الأمن الإسرائيلية عن صدمتها من الحادث، الذي لم تتوقعه على الإطلاق، في وقت تركز فيه اهتمامها على الضفة الغربية ومدينة القدس التي غالبا ما تشهد بين الفينة والأخرى مثل هذه الهجمات.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
مجهولون يرشقون مسجدا بالحجارة شمالي إسرائيل بعد هجوم الخضيرة... صور
رشق مجهولون مسجدا بالحجارة في الجليل، شمالي إسرائيل الليلة الماضية، ما أدى إلى تحطم عدد من نوافذه وفق وسائل إعلام إسرائيلية.
وأفادت قناة "كان" الرسمية بأنه "تم رمي حجارة تجاه مسجد في بلدة المغار بالجليل قرب منزل منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة".
وأضافت أن هناك تقديرات وسط سكان المغار تشير إلى أن الاعتداء على المسجد جاء على خلفية الهجوم الذي شهدته أمس مدينة الخضيرة.
ومساء أمس قتل شرطيان إسرائيليان وأصيب 3 آخرون في بلدة الخضيرة
شمالي إسرائيل خلال عملية إطلاق نار نفذها شابان من مدينة أم الفحم العربية قتلا لاحقا برصاص الشرطة الإسرائيلية.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إن أحد المنفذين سبق وتم اعتقاله للاشتباه في انتمائه لتنظيم "داعش" الإرهابي.
ووقع الهجوم خلال استضافة إسرائيل قمة هي الأولى من نوعها تضم وزراء خارجية أمريكا ومصر والإمارات والبحرين والمغرب في النقب، لبحث ملفات بينها إيران.
وهذه هي ثاني عملية يتم تنفيذها داخل الخط الأخضر في غضون أقل من أسبوع.
والأسبوع الماضي، قتل 4 إسرائيليين في عملية طعن ودهس بمدينة بئر السبع
نفذها محمد أبو القيعان من بلدة حورة في النقب.
ووقتها، أعربت أجهزة الأمن الإسرائيلية عن صدمتها من الحادث، الذي لم تتوقعه على الإطلاق، في وقت تركز فيه اهتمامها على الضفة الغربية ومدينة القدس التي غالبا ما تشهد بين الفينة والأخرى مثل هذه الهجمات.