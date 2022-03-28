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https://arabic.sputniknews.com/20220328/محادثة-هاتفية-تجمع-وزير-الخارجية-التركي-ونظيره-الأوكراني-بشأن-الوضع-في-المنطقة-1060553366.html
محادثة هاتفية تجمع وزير الخارجية التركي ونظيره الأوكراني بشأن الوضع في المنطقة
محادثة هاتفية تجمع وزير الخارجية التركي ونظيره الأوكراني بشأن الوضع في المنطقة
أفادت وسائل إعلام تركية، صباح اليوم الإثنين، بأن محادثة هاتفية جرت بين وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T08:53+0000
2022-03-28T08:53+0000
العالم
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وحسب هذه الوسائل، قال مصدر إن الاتصال بين وزيري خارجية تركيا وأوكرانيا تطرق إلى الوضع المتأزم ومسار الحرب، بالإضافة إلى مناقشة اللقاءات المخطط لها مع الجانب الروسي في تركيا.في السياق نفسه، صرحت وزارة الخارجية التركية في بيان لها أنه "تم بحث الوضع في أوكرانيا والمحادثات المقبلة بين الوفدين الروسي والأوكراني في اسطنبول".وقال المفاوض الأوكراني، ديفيد أراخاميا، يوم الأحد، إن الجولة التالية من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا ستعقد وجهاً لوجه في تركيا في الفترة من 28 إلى 30 مارس/ آذار.وقال أراخاميا عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن "الجولة التالية من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا ستعقد وجهاً لوجه في تركيا في الفترة من 28 إلى 30 مارس"، واصفا المحادثات السابقة بـ"الصعبة للغاية".
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العالم

محادثة هاتفية تجمع وزير الخارجية التركي ونظيره الأوكراني بشأن الوضع في المنطقة

08:53 GMT 28.03.2022
© Sputnikمؤتمر صحفي لوزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو بعد لقاء سيرغي لافروف مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا في أنطاليا، تركيا 10 مارس 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو بعد لقاء سيرغي لافروف مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا في أنطاليا، تركيا 10 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© Sputnik
أفادت وسائل إعلام تركية، صباح اليوم الإثنين، بأن محادثة هاتفية جرت بين وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا.
وحسب هذه الوسائل، قال مصدر إن الاتصال بين وزيري خارجية تركيا وأوكرانيا تطرق إلى الوضع المتأزم ومسار الحرب، بالإضافة إلى مناقشة اللقاءات المخطط لها مع الجانب الروسي في تركيا.
في السياق نفسه، صرحت وزارة الخارجية التركية في بيان لها أنه "تم بحث الوضع في أوكرانيا والمحادثات المقبلة بين الوفدين الروسي والأوكراني في اسطنبول".
وقال المفاوض الأوكراني، ديفيد أراخاميا، يوم الأحد، إن الجولة التالية من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا ستعقد وجهاً لوجه في تركيا في الفترة من 28 إلى 30 مارس/ آذار.
وقال أراخاميا عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن "الجولة التالية من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا ستعقد وجهاً لوجه في تركيا في الفترة من 28 إلى 30 مارس"، واصفا المحادثات السابقة بـ"الصعبة للغاية".
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