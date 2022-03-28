https://arabic.sputniknews.com/20220328/محافظ-جنوب-سيناء-لـسبوتنيك-مصر-لم-تتعامل-بأي-منحى-سياسي-مع-السياح-الروس-والأوكران-1060567258.html
محافظ جنوب سيناء لـ"سبوتنيك": مصر لم تتعامل بأي منحى سياسي مع السياح الروس والأوكران
محافظ جنوب سيناء لـ"سبوتنيك": مصر لم تتعامل بأي منحى سياسي مع السياح الروس والأوكران
قال محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، إن مصر تعاملت مع السياح الروس والأوكران من منطلق الالتزام الإنساني واتخذت كافة الإجراءات التي كانت تضمن حق الإقامة... 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T12:12+0000
2022-03-28T12:12+0000
2022-03-28T12:12+0000
العالم العربي
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103615/63/1036156366_0:90:960:630_1920x0_80_0_0_1672e02c6d5ac69268ff51b8d6bf7ce4.jpg
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الدولة لم تتعامل بأي منحى سياسي مع السياح من الجانبين، وأنها تعاملت معهم كضيوف على أرضها، ووجهت الفنادق حينها لاحتضان السائحين من الجانبين بشكل لائق حتى عودتهم.وأشار فودة إلى توافد بعض الجنسيات على شرم الشيخ في إطار الحركة العادية للسياحة، وفي مقدمتهم إنجلترا وإيطاليا وكازخستان وأذربيجان، وبعض الدول العربية، معربا عن ترحيبه بعودة السياح من روسيا وأوكرانيا إلى شرم الشيخ مرة أخرى عقب انتهاء الأزمة.وبحسب فودة فإن السياحة العربية في شرم الشيخ تمثل نسبة 20% من حركة السياحة حاليا، لافتا إلى أن المحافظة تعمل على احتواء أزمة تأثر حركة السياحة، وأنها تتعامل بمرونة مع المنشآت والفنادق في شرم الشيخ بتأجيل الأقساط أو أي مستحقات للمحافظة في ظل الظروف الحالية.وفي سياق آخر قال محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، إن مدينة شرم الشيخ تستضيف العديد من البطولات الرياضية الدولية خلال الفترة الحالية.وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي حضرته "سبوتنيك" الأحد 27 مارس/ آذار، للإعلان عن تفاصيل "البطولة الدولية العربية الأولى للهجن"، التي تقام بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 5 إلى 8 مايو/ أيار المقبل، إن الدولة تكلفت بنحو 25 مليون لإقامة مضمار السباق في شرم الشيخ، فيما جمعت القيمة المتبقية من الجهود الذاتية، حيث بلغت التكلفة النهائية نحو 105 ملايين جنيه مصري.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103615/63/1036156366_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_6a71833f841790b0105894b522c25ecc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار مصر الآن
محافظ جنوب سيناء لـ"سبوتنيك": مصر لم تتعامل بأي منحى سياسي مع السياح الروس والأوكران
تابعنا عبر
قال محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، إن مصر تعاملت مع السياح الروس والأوكران من منطلق الالتزام الإنساني واتخذت كافة الإجراءات التي كانت تضمن حق الإقامة الكريمة وتوفير الظروف الملائمة لعودتهم إلى بلادهم.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك
"، أن الدولة لم تتعامل بأي منحى سياسي مع السياح من الجانبين، وأنها تعاملت معهم كضيوف على أرضها، ووجهت الفنادق حينها لاحتضان السائحين من الجانبين بشكل لائق حتى عودتهم.
وأشار فودة إلى توافد بعض الجنسيات على شرم الشيخ في إطار الحركة العادية للسياحة، وفي مقدمتهم إنجلترا وإيطاليا وكازخستان وأذربيجان، وبعض الدول العربية، معربا عن ترحيبه بعودة السياح من روسيا وأوكرانيا إلى شرم الشيخ مرة أخرى عقب انتهاء الأزمة.
وبحسب فودة فإن السياحة العربية في شرم الشيخ تمثل نسبة 20% من حركة السياحة حاليا، لافتا إلى أن المحافظة تعمل على احتواء أزمة تأثر حركة السياحة، وأنها تتعامل بمرونة مع المنشآت والفنادق في شرم الشيخ بتأجيل الأقساط أو أي مستحقات للمحافظة في ظل الظروف الحالية.
وفي سياق آخر قال محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، إن مدينة شرم الشيخ تستضيف العديد من البطولات الرياضية الدولية خلال الفترة الحالية.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي حضرته "سبوتنيك" الأحد 27 مارس/ آذار، للإعلان عن تفاصيل "البطولة الدولية العربية الأولى للهجن"، التي تقام بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 5 إلى 8 مايو/ أيار المقبل، إن الدولة تكلفت بنحو 25 مليون لإقامة مضمار السباق في شرم الشيخ، فيما جمعت القيمة المتبقية من الجهود الذاتية، حيث بلغت التكلفة النهائية نحو 105 ملايين جنيه مصري.