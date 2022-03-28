https://arabic.sputniknews.com/20220328/محافظ-جنوب-سيناء-لـسبوتنيك-مصر-لم-تتعامل-بأي-منحى-سياسي-مع-السياح-الروس-والأوكران-1060567258.html

محافظ جنوب سيناء لـ"سبوتنيك": مصر لم تتعامل بأي منحى سياسي مع السياح الروس والأوكران

محافظ جنوب سيناء لـ"سبوتنيك": مصر لم تتعامل بأي منحى سياسي مع السياح الروس والأوكران

قال محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، إن مصر تعاملت مع السياح الروس والأوكران من منطلق الالتزام الإنساني واتخذت كافة الإجراءات التي كانت تضمن حق الإقامة... 28.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-28T12:12+0000

2022-03-28T12:12+0000

2022-03-28T12:12+0000

العالم العربي

أخبار مصر الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103615/63/1036156366_0:90:960:630_1920x0_80_0_0_1672e02c6d5ac69268ff51b8d6bf7ce4.jpg

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الدولة لم تتعامل بأي منحى سياسي مع السياح من الجانبين، وأنها تعاملت معهم كضيوف على أرضها، ووجهت الفنادق حينها لاحتضان السائحين من الجانبين بشكل لائق حتى عودتهم.وأشار فودة إلى توافد بعض الجنسيات على شرم الشيخ في إطار الحركة العادية للسياحة، وفي مقدمتهم إنجلترا وإيطاليا وكازخستان وأذربيجان، وبعض الدول العربية، معربا عن ترحيبه بعودة السياح من روسيا وأوكرانيا إلى شرم الشيخ مرة أخرى عقب انتهاء الأزمة.وبحسب فودة فإن السياحة العربية في شرم الشيخ تمثل نسبة 20% من حركة السياحة حاليا، لافتا إلى أن المحافظة تعمل على احتواء أزمة تأثر حركة السياحة، وأنها تتعامل بمرونة مع المنشآت والفنادق في شرم الشيخ بتأجيل الأقساط أو أي مستحقات للمحافظة في ظل الظروف الحالية.وفي سياق آخر قال محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، إن مدينة شرم الشيخ تستضيف العديد من البطولات الرياضية الدولية خلال الفترة الحالية.وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي حضرته "سبوتنيك" الأحد 27 مارس/ آذار، للإعلان عن تفاصيل "البطولة الدولية العربية الأولى للهجن"، التي تقام بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 5 إلى 8 مايو/ أيار المقبل، إن الدولة تكلفت بنحو 25 مليون لإقامة مضمار السباق في شرم الشيخ، فيما جمعت القيمة المتبقية من الجهود الذاتية، حيث بلغت التكلفة النهائية نحو 105 ملايين جنيه مصري.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, أخبار مصر الآن