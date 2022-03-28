https://arabic.sputniknews.com/20220328/محكمة-شركة-ميتا-تنتهك-حقوق-المواطنين-الروس-وتشكل-تهديدا-للنظام-الدستوري-الروسي-1060553822.html
محكمة: شركة "ميتا" تنتهك حقوق المواطنين الروس وتشكل تهديدا للنظام الدستوري الروسي
محكمة: شركة "ميتا" تنتهك حقوق المواطنين الروس وتشكل تهديدا للنظام الدستوري الروسي
أعلنت محكمة تفرسكوي في موسكو، اليوم الاثنين، أنها عندما حظرت بقرار منها شركة "ميتا" بتهمة التطرف، أشارت إلى أنها تنتهك حقوق المواطنين وتشكل تهديدًا للنظام... 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T08:57+0000
2022-03-28T08:57+0000
2022-03-28T08:57+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في نص القرار: "الشركة الأمريكية القابضة "ميتابلاتفورمز" تنشر على أراضي روسيا الاتحادية مواد تتضمن دعوات لأعمال متطرفة عنيفة ضد المواطنين الروس، وتنتهك حقوق المواطنين الروس، وتشكل تهديدًا للنظام الدستوري الروسي".وفي وقت سابق، حظرت محكمة تفرسكوي في موسكو، فيسبوك وإنستغرام في عموم روسيا، بتهمة التطرف.وأعلنت المحكمة أن القرار "سينفذ على الفور"، مؤكدة أن الحظر المفروض على "ميتا" في روسيا لا ينطبق على تطبيق واتسآب.أعلنت النيابة العامة الروسية، في وقت سابق، أنها وجهت طلبا لحظر منصة "ميتا" الأمريكية التي تم الاعتراف بها كمنظمة إرهابية إلى القضاء.وقالت الدائرة الإعلامية للمدعي العام: "وفقًا للقانون الفيدرالي"الخاص بمكافحة النشاط المتطرف"، أرسل مكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية طلبًا إلى المحكمة لاعتبار شركة "ميتا بلاتفورمز" منظمة متطرفة وحظر أنشطتها على أراضي روسيا الاتحادية".
https://arabic.sputniknews.com/20220316/النيابة-العامة-الروسية-توجه-طلب-حظرميتا-كمنظمة-إرهابية-إلى-القضاء-1059974709.html
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روسيا, فيسبوك, إنستغرام
محكمة: شركة "ميتا" تنتهك حقوق المواطنين الروس وتشكل تهديدا للنظام الدستوري الروسي
أعلنت محكمة تفرسكوي في موسكو، اليوم الاثنين، أنها عندما حظرت بقرار منها شركة "ميتا" بتهمة التطرف، أشارت إلى أنها تنتهك حقوق المواطنين وتشكل تهديدًا للنظام الدستوري الروسي.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في نص القرار: "الشركة الأمريكية القابضة "ميتابلاتفورمز" تنشر على أراضي روسيا الاتحادية مواد تتضمن دعوات لأعمال متطرفة عنيفة ضد المواطنين الروس
، وتنتهك حقوق المواطنين الروس، وتشكل تهديدًا للنظام الدستوري الروسي".
وفي وقت سابق، حظرت محكمة تفرسكوي في موسكو، فيسبوك وإنستغرام في عموم روسيا، بتهمة التطرف.
وأعلنت المحكمة أن القرار "سينفذ على الفور"، مؤكدة أن الحظر المفروض على "ميتا" في روسيا لا ينطبق على تطبيق واتسآب.
أعلنت النيابة العامة الروسية، في وقت سابق، أنها وجهت طلبا لحظر منصة "ميتا" الأمريكية
التي تم الاعتراف بها كمنظمة إرهابية إلى القضاء.
وقالت الدائرة الإعلامية للمدعي العام: "وفقًا للقانون الفيدرالي"الخاص بمكافحة النشاط المتطرف"، أرسل مكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية طلبًا إلى المحكمة لاعتبار شركة "ميتا بلاتفورمز" منظمة متطرفة وحظر أنشطتها على أراضي روسيا الاتحادية".