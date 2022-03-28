https://arabic.sputniknews.com/20220328/مدفع-نووي-لم-يعد-له-وجود-في-أوكرانيا-فيديو-1060546547.html
مدفع "نووي".. لم يعد له وجود في أوكرانيا... فيديو
مدفع "نووي".. لم يعد له وجود في أوكرانيا... فيديو
شهدت أوكرانيا تدمير مدفع رهيب تابع للجيش الأوكراني يحمل اسم نبات عود الريح. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T04:34+0000
2022-03-28T04:34+0000
2022-03-28T04:34+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
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ودمره صاروخ أطلقته إحدى وحدات القوات المسلحة الروسية التي تواصل العملية العسكرية الهادفة إلى إزالة الأسلحة التي يستخدمها نظام الحكم الأوكراني ضد ساكني منطقة دونباس وخاصة ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانس الشعبيتين اللتين أعلنتا استقلالهما عن نظام الحكم المعادي لروسيا في عام 2014.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن مدفع "بيون" تم اكتشافه بمساعدة الطائرة المسيرة. ثم تم قصفه بصاروخ الدقة العالية الذي قضى عليه.وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن قوات جمهورية دونيتسك غنمت مدفعا ذاتي الحركة من طراز "بيون" في 25مارس/آذار حينما تركه عسكريون أوكرانيون فارّون.ومن مميزات مدفع "بيون" القدرة على استخدام الذخائر النووية. وكانت مدافع"2إس7 بيون" ملكًا للجيش السوفيتي. وأصبحت ثلاثة عشر منها ملكًا للجيش الأوكراني عندما خرجت أوكرانيا من اتحاد الجمهوريات السوفيتية.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مدفع "نووي".. لم يعد له وجود في أوكرانيا... فيديو
شهدت أوكرانيا تدمير مدفع رهيب تابع للجيش الأوكراني يحمل اسم نبات عود الريح.
ودمره صاروخ أطلقته إحدى وحدات القوات المسلحة الروسية التي تواصل العملية العسكرية الهادفة إلى إزالة الأسلحة التي يستخدمها نظام الحكم الأوكراني ضد ساكني منطقة دونباس وخاصة ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانس الشعبيتين اللتين أعلنتا استقلالهما عن نظام الحكم المعادي لروسيا في عام 2014.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن مدفع "بيون" تم اكتشافه بمساعدة الطائرة المسيرة. ثم تم قصفه بصاروخ الدقة العالية الذي قضى عليه.
وذكرت
صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن قوات جمهورية دونيتسك غنمت مدفعا ذاتي الحركة من طراز "بيون" في 25مارس/آذار حينما تركه عسكريون أوكرانيون فارّون.
ومن مميزات مدفع "بيون" القدرة على استخدام الذخائر النووية. وكانت مدافع"2إس7 بيون" ملكًا للجيش السوفيتي. وأصبحت ثلاثة عشر منها ملكًا للجيش الأوكراني عندما خرجت أوكرانيا من اتحاد الجمهوريات السوفيتية.