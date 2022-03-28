https://arabic.sputniknews.com/20220328/مسؤول-لبناني-لـسبوتنيك-كل-خطوة-من-الجانب-اللبناني-سوف-يقابلها-خطوة-إيجابية-من-الجانب-السعودي-1060558224.html

مسؤول لبناني لـ"سبوتنيك": كل خطوة من الجانب اللبناني سوف يقابلها خطوة إيجابية من الجانب السعودي

مسؤول لبناني لـ"سبوتنيك": كل خطوة من الجانب اللبناني سوف يقابلها خطوة إيجابية من الجانب السعودي

أعلن رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية، إيلي رزق، أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة ميقاتي خاصة في ضبط المعابر الشرعية والمرافئ ومنع ووضع حد... 28.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-28T10:08+0000

2022-03-28T10:08+0000

2022-03-28T10:08+0000

العالم العربي

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وأوضح رزق لوكالة "سبوتنيك" أنه "ما زال هناك الكثير من الخطوات التي على الحكومة اتخاذها، ولكن كل خطوة تتخذ من قبل الجانب اللبناني سوف يقابلها خطوة إيجابية من الجانب السعودي، لأن كل ما تتمناه المملكة أو الخليج هو أن يفرض لبنان سيادته على أراضيه وأن يضبط الحدود والمرافئ الشرعية، ولكن ما زال هناك العديد من الخطوات التي على الحكومة اتخاذها، وأن لا يستعمل لبنان كمقرًا لإقامة مؤتمرات لقوى معارضة لأنظمة تلك الدول وأن ينأى لبنان بنفسه وأن لا يكون هناك فريق سياسي يرسل عناصر تساهم بزعزعة أمن دول مجلس التعاون الخليجي".وأشار رزق إلى أن "هناك موضوع مهم جداً وهو أن القوى السياسية كافة والشعب اللبناني يؤكدان على عروبة لبنان وعلى ضرورة إعادة لبنان إلى حضنه العربي ونحن ما زلنا ننتظر من الجانب السعودي المزيد من الخطوات الإيجابية أولها طبعاً عودة السفير البخاري والتي تشكل الخطوة الأولى في رحلة الألف ميل ونرحب بها، ونرحب بعودة السفير اللبناني إلى الرياض ولكن ما زال علينا أن نعمل على إعادة العلاقات الأخوية والسياحية والتبادل التجاري بين البلدين وهذا ما نطمح إليه".وحول موعد عودة السفير السعودي إلى لبنان، قال رزق: "هذا الموضوع يترك لأوانه لأن الجميع الآن يراقب التطورات الحاصلة إقليمياً وعلى المستوى اللبناني، إذا كان هناك من جدية فعلاً لدى القوى السياسية أن يقوم لبنان بإتخاذ إجراءات أقله تؤكد استقرار الأمن وأن لا يستعمل لبنان كجهاز إعلامي للتهجم على قادة دول الخليج الذين نكن لهم كل احترام ومودة".وأضاف: "نحن نريد تكرير موقفنا، لا نريد أن نعادي السعودية من أجل إيران، ولا أن نعادي إيران من أجل السعودية، نحن نريد أن يكون لنا أفضل العلاقات مع كل الدول إلا مع العدو الإسرائيلي"، مشدداً على أنه "لا نريد أي مساعدة من أية دولة، نحن كلبنانيين مقيمين ومنتشرين قادرين على إعادة إحياء الدورة الاقتصادية في لبنان إذا ما تغير الأداء السياسي لتلك القوى وإذا ما استعدنا الثقة، نحن لا نريد مساعدات من دول الخليج نحن نريد من دول الخليج أن تعود العلاقات إلى سابق عهدها وأن يصار إلى تبادل تجاري وهذا كاف، فلنكف عن التكلم عن المساعدات وكأن لبنان يشحذ وكأن اللبنانيين مفلسين نحن لسنا بشعب مفلس نحن شعب منهوب، لقد تم نهب الشعب اللبناني من قبل تلك الإدارة الفاسدة".كما أكد على أهمية أن يكون لبنان بأفضل العلاقات مع كل الدول، مضيفاً: "فليتركوا للقطاع الخاص أن يقوم بدوره على أكمل وجه عند إعطائنا التوافق السياسي والاستقرار الأمني وليأخذوا من القطاع الخاص ما يدهش العالم، نريد عودة العلاقات الأخوية والسياسية والسياحية والاقتصادية والتجارية وهي بحد ذاتها كافية لإعادة إحياء الدورة الاقتصادية".وأشار رزق إلى أن "هناك قوى سياسية معتادة على "الشحادة" وهذه بهدلة، ونأمل بالانتخابات النيابية أن يكون هناك تغيير ما، ونحن نشك أن يكون هناك أي تغيير ولكن على الأقل تغيير بالأداء إذا لم نتمكن من تغيير الطبقة الحاكمة الفاسدة التي أمعنت ببهدلة اللبنانيين المقيمين والمنتشرين وتسيء إلى سمعتنا أينما تواجدنا في العالم".كما أوضح أن أغلبية الصناعات اللبنانية كانت تصدر من 60 إلى 70% من منتجاتها إلى الأسواق الخليجية وأن السوق الخليجي يعتبر سوقاً حيوياً للصناعات اللبنانية، كون أن المستهلك الخليجي يحب ويستذوق المنتجات اللبنانية.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي