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مشاهير السجادة الحمراء في حفل "أوسكار 2022"
مشاهير السجادة الحمراء في حفل "أوسكار 2022"
أقيم، أمس الأحد، الحفل الـ 94 لتوزيع جوائز أوسكار، حيث اجتمع المشاهير في قاعة مسرح هوليوود دولبي الشهير. تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" نجوم السينما العالمية، من... 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T11:39+0000
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фото, صور, وسائط متعددة, جائزة أوسكار

مشاهير السجادة الحمراء في حفل "أوسكار 2022"

11:39 GMT 28.03.2022
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أقيم، أمس الأحد، الحفل الـ 94 لتوزيع جوائز أوسكار، حيث اجتمع المشاهير في قاعة مسرح هوليوود دولبي الشهير. تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" نجوم السينما العالمية، من مرشحين وضيوف الحفل على السجادة الحمراء.
© REUTERS / Mike Blake

فانيسا هادجنز تصل السجادة الحمراء أثناء وصولها إلى حفل جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.

فانيسا هادجنز تصل السجادة الحمراء أثناء وصولها إلى حفل جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
1/28
© REUTERS / Mike Blake

فانيسا هادجنز تصل السجادة الحمراء أثناء وصولها إلى حفل جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.

© REUTERS / Mike Blake

تريسي إليس روس تقف على السجادة الحمراء أثناء وصولها حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.

تريسي إليس روس تقف على السجادة الحمراء أثناء وصولها حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS / Mike Blake

تريسي إليس روس تقف على السجادة الحمراء أثناء وصولها حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.

© REUTERS / Mike Blakeبيكي جي تصل السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
بيكي جي تصل السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS / Mike Blake
بيكي جي تصل السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
© AFP 2022 / Emma McIntyre/Getty Imagesمن اليسار إلى اليمين: تحضر هالي بيلي وكلوي بيلي حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي الـ94 في هوليوود وهايلاند في هوليوود، كاليفورنيا، 27 مارس 2022
من اليسار إلى اليمين: تحضر هالي بيلي وكلوي بيلي حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي الـ94 في هوليوود وهايلاند في هوليوود، كاليفورنيا، 27 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Emma McIntyre/Getty Images
من اليسار إلى اليمين: تحضر هالي بيلي وكلوي بيلي حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي الـ94 في هوليوود وهايلاند في هوليوود، كاليفورنيا، 27 مارس 2022
© AP Photo / John Locherجيسي باكلي تصل إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار، في مسرح دولبي في لوس أنجلوس، 27 مارس 2022
جيسي باكلي تصل إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار، في مسرح دولبي في لوس أنجلوس، 27 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / John Locher
جيسي باكلي تصل إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار، في مسرح دولبي في لوس أنجلوس، 27 مارس 2022
© REUTERS / Danny Moloshokأنيا تايلور جوي تصل إلى حفل أوسكار "فانيتي فير" خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
أنيا تايلور جوي تصل إلى حفل أوسكار فانيتي فير خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS / Danny Moloshok
أنيا تايلور جوي تصل إلى حفل أوسكار "فانيتي فير" خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
© REUTERS / Mike Blakeزيندايا تقف على السجادة الحمراء أثناء وصولها إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
زيندايا تقف على السجادة الحمراء أثناء وصولها إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS / Mike Blake
زيندايا تقف على السجادة الحمراء أثناء وصولها إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
© REUTERS / A.M.P.A.S.جيك جيلنهال وإتش. إي. آر.. يتفاعلان على السجادة الحمراء لدى وصولهم إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
جيك جيلنهال وإتش. إي. آر.. يتفاعلان على السجادة الحمراء لدى وصولهم إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS / A.M.P.A.S.
جيك جيلنهال وإتش. إي. آر.. يتفاعلان على السجادة الحمراء لدى وصولهم إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
© REUTERS / Mike Blake

كريستين ستيوارت تصل إلى السجادة الحمراء لحفل جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس/آذار 2022.

كريستين ستيوارت تصل إلى السجادة الحمراء لحفل جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس/آذار 2022. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS / Mike Blake

كريستين ستيوارت تصل إلى السجادة الحمراء لحفل جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس/آذار 2022.

© REUTERS / Danny Moloshokوصول كريسي تيجن وجون ليجند إلى حفل "فانيتي فير" خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
وصول كريسي تيجن وجون ليجند إلى حفل فانيتي فير خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS / Danny Moloshok
وصول كريسي تيجن وجون ليجند إلى حفل "فانيتي فير" خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
© REUTERS / Danny Moloshokوصلت إسلا فيشر إلى حفل "فانيتي فير" خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
وصلت إسلا فيشر إلى حفل فانيتي فير خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS / Danny Moloshok
وصلت إسلا فيشر إلى حفل "فانيتي فير" خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
© REUTERS / Mike Blakeنيكول كيدمان وزوجها كيث أوربان يقفان على السجادة الحمراء أثناء وصولهما إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
نيكول كيدمان وزوجها كيث أوربان يقفان على السجادة الحمراء أثناء وصولهما إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS / Mike Blake
نيكول كيدمان وزوجها كيث أوربان يقفان على السجادة الحمراء أثناء وصولهما إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
© AP Photo / John Locherمادي زيغلر، إلى اليسار ، وصوفيا كارسون تصلان إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار ، في مسرح دولبي في لوس أنجلوس، 27 مارس 2022
مادي زيغلر، إلى اليسار ، وصوفيا كارسون تصلان إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار ، في مسرح دولبي في لوس أنجلوس، 27 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
13/28
© AP Photo / John Locher
مادي زيغلر، إلى اليسار ، وصوفيا كارسون تصلان إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار ، في مسرح دولبي في لوس أنجلوس، 27 مارس 2022
© REUTERS / Mike Blakeأريانا ديبوز تقف على السجادة الحمراء أثناء وصولها إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
أريانا ديبوز تقف على السجادة الحمراء أثناء وصولها إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
14/28
© REUTERS / Mike Blake
أريانا ديبوز تقف على السجادة الحمراء أثناء وصولها إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
© REUTERS / Mike Blakeتفاصيل حقيبة اليد وأزياء فنانة التجميل في فيلم "Dune" يفا فون باهر، وهي تقف على السجادة الحمراء لدى وصولها حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
تفاصيل حقيبة اليد وأزياء فنانة التجميل في فيلم Dune يفا فون باهر، وهي تقف على السجادة الحمراء لدى وصولها حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
15/28
© REUTERS / Mike Blake
تفاصيل حقيبة اليد وأزياء فنانة التجميل في فيلم "Dune" يفا فون باهر، وهي تقف على السجادة الحمراء لدى وصولها حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
© REUTERS / Eric Gaillardممثلو فيلم رسوم المتحركة "إناكنتو" يقفون على السجادة الحمراء أثناء وصولهم إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
ممثلو فيلم رسوم المتحركة إناكنتو يقفون على السجادة الحمراء أثناء وصولهم إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
16/28
© REUTERS / Eric Gaillard
ممثلو فيلم رسوم المتحركة "إناكنتو" يقفون على السجادة الحمراء أثناء وصولهم إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
© REUTERS / Danny Moloshokإميلي راتاجكوسكي تصل إلى حفل "فانيتي فير أوسكار" خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
إميلي راتاجكوسكي تصل إلى حفل فانيتي فير أوسكار خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
17/28
© REUTERS / Danny Moloshok
إميلي راتاجكوسكي تصل إلى حفل "فانيتي فير أوسكار" خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
© REUTERS / Mike Blakeوصول لافيرن كوكس السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
وصول لافيرن كوكس السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
18/28
© REUTERS / Mike Blake
وصول لافيرن كوكس السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
© AFP 2022 / Patrick T. Fallonكيم كارداشيان تحضر حفل "فانيتي فير أوسكار" بعد حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في مركز واليس أننبرغ للفنون المسرحية في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا في 27 مارس 2022.
كيم كارداشيان تحضر حفل فانيتي فير أوسكار بعد حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في مركز واليس أننبرغ للفنون المسرحية في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا في 27 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Patrick T. Fallon
كيم كارداشيان تحضر حفل "فانيتي فير أوسكار" بعد حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في مركز واليس أننبرغ للفنون المسرحية في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا في 27 مارس 2022.
© REUTERS / Mike Blakeليلي جيمس وضيفها يسيران على السجادة الحمراء بعد وصولهما إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
ليلي جيمس وضيفها يسيران على السجادة الحمراء بعد وصولهما إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
20/28
© REUTERS / Mike Blake
ليلي جيمس وضيفها يسيران على السجادة الحمراء بعد وصولهما إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
© REUTERS / Eric Gaillardريكي طومسون يقف على السجادة الحمراء لدى وصوله حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
ريكي طومسون يقف على السجادة الحمراء لدى وصوله حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
21/28
© REUTERS / Eric Gaillard
ريكي طومسون يقف على السجادة الحمراء لدى وصوله حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
© REUTERS / Mike Blakeسونيا يوان وبارك يو ريم وجين داي يون وآهن هويتاي يسيرون على السجادة الحمراء أثناء وصولهم حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
سونيا يوان وبارك يو ريم وجين داي يون وآهن هويتاي يسيرون على السجادة الحمراء أثناء وصولهم حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
22/28
© REUTERS / Mike Blake
سونيا يوان وبارك يو ريم وجين داي يون وآهن هويتاي يسيرون على السجادة الحمراء أثناء وصولهم حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
© REUTERS / Danny Moloshokوصول جانيل موني إلى حفل "فانيتي فير أوسكار" خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
وصول جانيل موني إلى حفل فانيتي فير أوسكار خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
23/28
© REUTERS / Danny Moloshok
وصول جانيل موني إلى حفل "فانيتي فير أوسكار" خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
© REUTERS / Mike Blakeشون وايت وجيسيكا شاستين يقفان معًا على السجادة الحمراء أثناء وصولهما إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
شون وايت وجيسيكا شاستين يقفان معًا على السجادة الحمراء أثناء وصولهما إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
24/28
© REUTERS / Mike Blake
شون وايت وجيسيكا شاستين يقفان معًا على السجادة الحمراء أثناء وصولهما إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
© REUTERS / Mike Blakeديان غيريرو تقف على السجادة الحمراء أثناء وصولها إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
ديان غيريرو تقف على السجادة الحمراء أثناء وصولها إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS / Mike Blake
ديان غيريرو تقف على السجادة الحمراء أثناء وصولها إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
© REUTERS / Mike Blakeتيفاني حديش تقف على السجادة الحمراء أثناء وصولها إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
تيفاني حديش تقف على السجادة الحمراء أثناء وصولها إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS / Mike Blake
تيفاني حديش تقف على السجادة الحمراء أثناء وصولها إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
© REUTERS / Danny Moloshokتايكا وايتيتي (يسار) وأخصائي علاقات عامة يضبطان فستان ريتا أورا عند وصولهما إلى حفل "فانيتي فير أوسكار" خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
تايكا وايتيتي (يسار) وأخصائي علاقات عامة يضبطان فستان ريتا أورا عند وصولهما إلى حفل فانيتي فير أوسكار خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
27/28
© REUTERS / Danny Moloshok
تايكا وايتيتي (يسار) وأخصائي علاقات عامة يضبطان فستان ريتا أورا عند وصولهما إلى حفل "فانيتي فير أوسكار" خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
© REUTERS / Mike Blakeبينيلوبي كروز وخافيير بارديم يسيران على السجادة الحمراء أثناء وصولهما إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
بينيلوبي كروز وخافيير بارديم يسيران على السجادة الحمراء أثناء وصولهما إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
28/28
© REUTERS / Mike Blake
بينيلوبي كروز وخافيير بارديم يسيران على السجادة الحمراء أثناء وصولهما إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
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