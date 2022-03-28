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مشاهير السجادة الحمراء في حفل "أوسكار 2022"
مشاهير السجادة الحمراء في حفل "أوسكار 2022"
أقيم، أمس الأحد، الحفل الـ 94 لتوزيع جوائز أوسكار، حيث اجتمع المشاهير في قاعة مسرح هوليوود دولبي الشهير. تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" نجوم السينما العالمية، من... 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T11:39+0000
2022-03-28T11:39+0000
2022-03-28T11:39+0000
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مشاهير السجادة الحمراء في حفل "أوسكار 2022" تابعنا عبر
أقيم، أمس الأحد، الحفل الـ 94 لتوزيع جوائز أوسكار، حيث اجتمع المشاهير في قاعة مسرح هوليوود دولبي الشهير. تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" نجوم السينما العالمية، من مرشحين وضيوف الحفل على السجادة الحمراء.
© REUTERS / Mike Blake
فانيسا هادجنز تصل السجادة الحمراء أثناء وصولها إلى حفل جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
فانيسا هادجنز تصل السجادة الحمراء أثناء وصولها إلى حفل جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
© REUTERS / Mike Blake
تريسي إليس روس تقف على السجادة الحمراء أثناء وصولها حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
تريسي إليس روس تقف على السجادة الحمراء أثناء وصولها حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
© REUTERS / Mike Blake بيكي جي تصل السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
بيكي جي تصل السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
© AFP 2022 / Emma McIntyre/Getty Images من اليسار إلى اليمين: تحضر هالي بيلي وكلوي بيلي حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي الـ94 في هوليوود وهايلاند في هوليوود، كاليفورنيا، 27 مارس 2022
من اليسار إلى اليمين: تحضر هالي بيلي وكلوي بيلي حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي الـ94 في هوليوود وهايلاند في هوليوود، كاليفورنيا، 27 مارس 2022
© AP Photo / John Locher جيسي باكلي تصل إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار، في مسرح دولبي في لوس أنجلوس، 27 مارس 2022
جيسي باكلي تصل إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار، في مسرح دولبي في لوس أنجلوس، 27 مارس 2022
© REUTERS / Danny Moloshok أنيا تايلور جوي تصل إلى حفل أوسكار "فانيتي فير" خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
أنيا تايلور جوي تصل إلى حفل أوسكار "فانيتي فير" خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
© REUTERS / Mike Blake زيندايا تقف على السجادة الحمراء أثناء وصولها إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
زيندايا تقف على السجادة الحمراء أثناء وصولها إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
© REUTERS / A.M.P.A.S. جيك جيلنهال وإتش. إي. آر.. يتفاعلان على السجادة الحمراء لدى وصولهم إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
جيك جيلنهال وإتش. إي. آر.. يتفاعلان على السجادة الحمراء لدى وصولهم إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
© REUTERS / Mike Blake
كريستين ستيوارت تصل إلى السجادة الحمراء لحفل جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس/آذار 2022.
كريستين ستيوارت تصل إلى السجادة الحمراء لحفل جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس/آذار 2022.
© REUTERS / Danny Moloshok وصول كريسي تيجن وجون ليجند إلى حفل "فانيتي فير" خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
وصول كريسي تيجن وجون ليجند إلى حفل "فانيتي فير" خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
© REUTERS / Danny Moloshok وصلت إسلا فيشر إلى حفل "فانيتي فير" خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
وصلت إسلا فيشر إلى حفل "فانيتي فير" خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
© REUTERS / Mike Blake نيكول كيدمان وزوجها كيث أوربان يقفان على السجادة الحمراء أثناء وصولهما إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
نيكول كيدمان وزوجها كيث أوربان يقفان على السجادة الحمراء أثناء وصولهما إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
© AP Photo / John Locher مادي زيغلر، إلى اليسار ، وصوفيا كارسون تصلان إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار ، في مسرح دولبي في لوس أنجلوس، 27 مارس 2022
مادي زيغلر، إلى اليسار ، وصوفيا كارسون تصلان إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار ، في مسرح دولبي في لوس أنجلوس، 27 مارس 2022
© REUTERS / Mike Blake أريانا ديبوز تقف على السجادة الحمراء أثناء وصولها إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
أريانا ديبوز تقف على السجادة الحمراء أثناء وصولها إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
© REUTERS / Mike Blake تفاصيل حقيبة اليد وأزياء فنانة التجميل في فيلم "Dune" يفا فون باهر، وهي تقف على السجادة الحمراء لدى وصولها حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
تفاصيل حقيبة اليد وأزياء فنانة التجميل في فيلم "Dune" يفا فون باهر، وهي تقف على السجادة الحمراء لدى وصولها حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
© REUTERS / Eric Gaillard ممثلو فيلم رسوم المتحركة "إناكنتو" يقفون على السجادة الحمراء أثناء وصولهم إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
ممثلو فيلم رسوم المتحركة "إناكنتو" يقفون على السجادة الحمراء أثناء وصولهم إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
© REUTERS / Danny Moloshok إميلي راتاجكوسكي تصل إلى حفل "فانيتي فير أوسكار" خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
إميلي راتاجكوسكي تصل إلى حفل "فانيتي فير أوسكار" خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
© REUTERS / Mike Blake وصول لافيرن كوكس السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
وصول لافيرن كوكس السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
© AFP 2022 / Patrick T. Fallon كيم كارداشيان تحضر حفل "فانيتي فير أوسكار" بعد حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في مركز واليس أننبرغ للفنون المسرحية في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا في 27 مارس 2022.
كيم كارداشيان تحضر حفل "فانيتي فير أوسكار" بعد حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في مركز واليس أننبرغ للفنون المسرحية في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا في 27 مارس 2022.
© REUTERS / Mike Blake ليلي جيمس وضيفها يسيران على السجادة الحمراء بعد وصولهما إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
ليلي جيمس وضيفها يسيران على السجادة الحمراء بعد وصولهما إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
© REUTERS / Eric Gaillard ريكي طومسون يقف على السجادة الحمراء لدى وصوله حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
ريكي طومسون يقف على السجادة الحمراء لدى وصوله حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
© REUTERS / Mike Blake سونيا يوان وبارك يو ريم وجين داي يون وآهن هويتاي يسيرون على السجادة الحمراء أثناء وصولهم حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
سونيا يوان وبارك يو ريم وجين داي يون وآهن هويتاي يسيرون على السجادة الحمراء أثناء وصولهم حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
© REUTERS / Danny Moloshok وصول جانيل موني إلى حفل "فانيتي فير أوسكار" خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
وصول جانيل موني إلى حفل "فانيتي فير أوسكار" خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
© REUTERS / Mike Blake شون وايت وجيسيكا شاستين يقفان معًا على السجادة الحمراء أثناء وصولهما إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
شون وايت وجيسيكا شاستين يقفان معًا على السجادة الحمراء أثناء وصولهما إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
© REUTERS / Mike Blake ديان غيريرو تقف على السجادة الحمراء أثناء وصولها إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
ديان غيريرو تقف على السجادة الحمراء أثناء وصولها إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
© REUTERS / Mike Blake تيفاني حديش تقف على السجادة الحمراء أثناء وصولها إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
تيفاني حديش تقف على السجادة الحمراء أثناء وصولها إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
© REUTERS / Danny Moloshok تايكا وايتيتي (يسار) وأخصائي علاقات عامة يضبطان فستان ريتا أورا عند وصولهما إلى حفل "فانيتي فير أوسكار" خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
تايكا وايتيتي (يسار) وأخصائي علاقات عامة يضبطان فستان ريتا أورا عند وصولهما إلى حفل "فانيتي فير أوسكار" خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
© REUTERS / Mike Blake بينيلوبي كروز وخافيير بارديم يسيران على السجادة الحمراء أثناء وصولهما إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
بينيلوبي كروز وخافيير بارديم يسيران على السجادة الحمراء أثناء وصولهما إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.