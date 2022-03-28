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مصر تعول على فرنسا لتأمين القمح حال طال أمد الأزمة الروسية الأوكرانية

مصر تعول على فرنسا لتأمين القمح حال طال أمد الأزمة الروسية الأوكرانية

أعلنت الحومة المصرية، اليوم الاثنين، أنها "تعوّل على فرنسا لتأمين بعض الإمدادات من السلع الأساسية مثل القمح، في حال طال أمد الأزمة الروسية الأوكرانية". 28.03.2022, سبوتنيك عربي

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وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال استقباله وزير المال الفرنسي برونو لومير، إن "مصر وفرنسا تتشاركان الرؤى والمخاوف من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية".ولفت إلى أن "مصر تعول على علاقاتها الاستراتيجية مع فرنسا من أجل تأمين بعض الإمدادات من السلع الأساسية مثل القمح، إذا طال أمد الأزمة".وأشار بيان مجلس رئاسة الوزراء المصري، أن لومير أكد على "دعم بلاده الكامل لمصر خلال الأزمة الاقتصادية التي يتعرض لها العالم، خاصة ما يتعلق بسوق السلع العالمية، حيث تنتج فرنسا نحو 35 مليون طن من القمح سنويا، وتقوم بتصدير ما يقرب من 17 إلى 18 مليون طن من القمح"، مبدياً استعداد فرنسا للتعاون مع مصر في هذا المجال.وكان وزير المال الفرنسي برونو لو مير أعلن، أمس الأحد، أن بلاده ستضمن حصول مصر على احتياجاتها من القمح خلال الأشهر المقبلة.وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تجعل من بلدان مثل مصر وبلدان أخرى في المشرق والمغرب في أفريقيا والشرق الأوسط والأدنى تواجه صعوبات لإطعام سكانها، مشيرا أن "مصر تستورد 80 في المئة من القمح من روسيا وأوكرانيا".ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تسود حالة من القلق العالمي من نقص المعروض العالمي في القمح، حيث تحصل العديد من دول منطقة الشرق الأوسط على احتياجاتها من المحصول من روسيا وأوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220324/ماكرون-80-بالمئة-من-القمح-الذي-تستورده-مصر-قادم-من-روسيا-وأوكرانيا--1060420782.html

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