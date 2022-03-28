ملك الأردن يؤكد لعباس التزام بلاده بالوقوف بجوار الفلسطينيين أمام كل التحديات
© AFP 2022 / ABBAS MOMANIالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يرحب بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، برفقة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، قبل اجتماع في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، 28 مارس/ آذار 2022
الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يرحب بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، برفقة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، قبل اجتماع في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، 28 مارس/ آذار 2022
© AFP 2022 / ABBAS MOMANI
أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الاثنين، أن بلاده ستقف بجوار الفلسطينيين أمام كل التحديات.
كما شدد ملك الأردن للرئيس الفلسطيني خلال جلسة مباحثاتهما في رام الله، أن "الأردن سيبقى على الدوام بجوار الأشقاء الفلسطينيين"، وفقا للديوان الملكي الأردني.
وكان حاضرا اللقاء، ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.
جلالة الملك عبدالله الثاني يعقد، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مباحثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ويؤكد أن #الأردن سيبقى على الدوام مع الأشقاء الفلسطينيين ويقف إلى جانبهم أمام كل التحديات #فلسطين 🇯🇴🇵🇸 pic.twitter.com/3xV4SeOZaG— RHC (@RHCJO) March 28, 2022
ومن المتوقع أن تتناول زيارة عاهل الأردن إلى رام الله، اليوم الاثنين، جهود خفض التصعيد في الضفة الغربية بما في ذلك القدس خلال شهر رمضان، وفق وكالة "رويترز".
أمس, 13:03 GMT
ويُخشى من تدهور الأوضاع الأمنية بين الفلسطينيين واليهود في الضفة والقدس خلال شهر رمضان والذي ينطوي على أهمية خاصة للمسلمين، مع استمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.
وما يزيد من تلك المخاوف، هو احتفال اليهود بعيد الفصح خلال شهر رمضان في الفترة بين 15 إلى 22 أبريل/نيسان، وهو العيد الذي يشهد توافد آلاف المستوطنين إلى مدينة القدس الشرقية، حيث يقتحمون المسجد الأقصى ويتلون صلوات تلمودية داخله.
وستتزامن زيارة الملك عبد الله إلى الضفة الغربية، مع قمة تستضيفها إسرائيل، بمشاركة وزراء خارجية أمريكا ومصر والإمارات والبحرين والمغرب في مستوطنة سديه بوكر في النقب، يتوقع أن يخصص الجزء الأكبر منها لبحث الملف الإيراني.