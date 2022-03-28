مهندسة زراعية فلسطينية تحقق حلمها بالفراولة المعلقة
08:56 GMT 28.03.2022 (تم التحديث: 08:57 GMT 28.03.2022)
© Sputnik . Ajwad Jradatولاء عبدالمنعم، زراعية تحقق حلمها بالفراولة المعلقة، بيت لاهيا، قطاع غزة، فلطسين
© Sputnik . Ajwad Jradat
داخل دفيئة زراعية في بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة، تحتوي على ممرات هندسية مستقيمة مليئة بحبات "الفراولة المعلقة" الحمراء الفاقع لونها، تتنقل المهندسة الزراعية ولاء عبد المنعم للعناية بها والتقاط حبات الفراولة الناضجة.
في الأحواض البلاستيكية الضيقة، بدأت حكاية ولاء في تحقيق حلمها بعد التخرج، لامتلاك مشروعها الخاص مع "الفراولة المعلقة"، وتوفير مصدر دخل لعائلتها، تقول ولاء لوكالة "سبوتنيك":" لقد اخترت مشروع "الفراولة المعلقة" من منطلق تخصصي كمهندسة زراعية، وعملت لفترة مع مزارعي الفراولة المعلقة مما ساعدني على التعرف عليها أكثر ثم الانطلاق في زراعتها بعمل مشاتل لها، وانا سعيدة بالتعامل مع شتلة الفراولة ورؤية ألوانها الجذابة".
تعد فكرة "الفراولة المعلقة" أو كما تعرف بالذهب الأحمر، جديدة في غزة، ومميزة كونها تعطي إنتاجاً أفضل وتستخدم مساحة أقل مقارنة بالطريقة التقليدية، وتقول ولاء: "لا أعتمد فقط على بيع الفراولة، وإنما أقوم بتزينها على شكل باقة ورد، ولقد قمت بعمل مكان مخصص للزبائن للتصوير مع باقات الفراولة، وهذه الفكرة لاقت رواجاً كبيرا مما زاد في نجاح مشروعي".
© Sputnik . Ajwad Jradatولاء عبدالمنعم، زراعية تحقق حلمها بالفراولة المعلقة، بيت لاهيا، قطاع غزة، فلطسين
ولاء عبدالمنعم، زراعية تحقق حلمها بالفراولة المعلقة، بيت لاهيا، قطاع غزة، فلطسين
© Sputnik . Ajwad Jradat
وبالرغم من الصعوبات التي واجهتها، تمكنت المهندسة الزراعية ولاء عبد المنعم من النجاح وتطمح في توسيع زراعة "الفراولة المعلقة" ورفع القدرة الإنتاجية وإدخال خطوط جديدة .
© Sputnik . Ajwad Jradatولاء عبدالمنعم، زراعية تحقق حلمها بالفراولة المعلقة، بيت لاهيا، قطاع غزة، فلطسين
ولاء عبدالمنعم، زراعية تحقق حلمها بالفراولة المعلقة، بيت لاهيا، قطاع غزة، فلطسين
© Sputnik . Ajwad Jradat