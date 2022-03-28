https://arabic.sputniknews.com/20220328/موسكو-ما-يمكن-أن-تقدمه-الولايات-المتحدة-لأوروبا-لا-يمثل-سوى-10-من-حجم-إمدادات-الغاز-الروسية-1060582444.html
موسكو: ما يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة لأوروبا لا يمثل سوى 10% من حجم إمدادات الغاز الروسية
موسكو: ما يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة لأوروبا لا يمثل سوى 10% من حجم إمدادات الغاز الروسية
قال مندوب روسيا لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيغوف، إن ما يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة لأوروبا للاستعاضة عن الغاز الروسي لا يمثل سوى 10 في المئة من حجم... 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T17:34+0000
2022-03-28T17:34+0000
2022-03-28T17:34+0000
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روسيا, العالم, اقتصاد
موسكو: ما يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة لأوروبا لا يمثل سوى 10% من حجم إمدادات الغاز الروسية
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قال مندوب روسيا لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيغوف، إن ما يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة لأوروبا للاستعاضة عن الغاز الروسي لا يمثل سوى 10 في المئة من حجم الإمدادات الروسية.