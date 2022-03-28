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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220328/موسكو-ما-يمكن-أن-تقدمه-الولايات-المتحدة-لأوروبا-لا-يمثل-سوى-10-من-حجم-إمدادات-الغاز-الروسية-1060582444.html
موسكو: ما يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة لأوروبا لا يمثل سوى 10% من حجم إمدادات الغاز الروسية
موسكو: ما يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة لأوروبا لا يمثل سوى 10% من حجم إمدادات الغاز الروسية
قال مندوب روسيا لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيغوف، إن ما يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة لأوروبا للاستعاضة عن الغاز الروسي لا يمثل سوى 10 في المئة من حجم... 28.03.2022, سبوتنيك عربي
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روسيا, العالم, اقتصاد

موسكو: ما يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة لأوروبا لا يمثل سوى 10% من حجم إمدادات الغاز الروسية

17:34 GMT 28.03.2022
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صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
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قال مندوب روسيا لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيغوف، إن ما يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة لأوروبا للاستعاضة عن الغاز الروسي لا يمثل سوى 10 في المئة من حجم الإمدادات الروسية.
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Ударные вертолеты Ка-52 ВКС РФ перед выполнением боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:28 GMT
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