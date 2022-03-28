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مون يعقد أول اجتماع مع رئيس كوريا الجنوبية الجديد بعد فوزه في الانتخابات
مون يعقد أول اجتماع مع رئيس كوريا الجنوبية الجديد بعد فوزه في الانتخابات
عقد رئيس كوريا الجنوبية السابق، مون جاي إن، والرئيس المنتخب، يون سوك يول، اليوم الاثنين، أول ‏اجتماع لهما منذ فوز الأخير في الانتخابات.‏ 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T09:48+0000
2022-03-28T09:48+0000
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ويأتي الاجتماع بعد 19 يوما من انتخاب يون من حزب المعارضة الرئيسي، حزب السلطة الشعبية، خلفا لمون في الانتخابات التي عقدت في 9 مارس/ آذار الجاري، وهي أطول فترة قبل اجتماع بين الرئيسين المنتهية ولايته والجديد، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وعن تفاصيل الاجتماع، قال يون للصحفيين في مبنى مكتبه، في وقت سابق من اليوم: "ليس هناك جدول أعمال خاص لهذا اليوم، وربما سنتحدث عن القضايا التي تحتاج إلى تنسيق منفصل".وكان كون جاي إن ويون سوك يول يخططان في الأصل لعقد لقاء في 16 مارس، لكن تم إلغاء الخطة في اللحظة الأخيرة، بعد فشل الجانبين في التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا التي تضمنت تعيينات موظفين للمناصب الرئيسية، والعفو المقترح عن رئيس البلاد الأسبق، لي ميونغ باك.وجاء اجتماع اليوم الاثنين بعد أن عرض مون الاجتماع مع يون في "أقرب موعد ممكن"، بينما أعرب الأخير عن أمله في الاجتماع دون أي جدول أعمال والدخول في حوار "صريح"، وفقًا لمسؤولين من الجانبين.كما يأتي الاجتماع في الوقت الذي تصاعدت فيه التوترات في شبه الجزيرة الكورية، بعد أن نجحت كوريا الشمالية في اختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، الأسبوع الماضي، وهو أول اختبار إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات منذ عام 2017.
https://arabic.sputniknews.com/20220327/كوريا-الجنوبية-تستأنف-مع-دول-خليجية-المحادثات-بشأن-اتفاق-التجارة-الحرة-بعد-توقف-دام-13-عاما-1060516005.html
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كوريا الجنوبية, العالم

مون يعقد أول اجتماع مع رئيس كوريا الجنوبية الجديد بعد فوزه في الانتخابات

09:48 GMT 28.03.2022
© REUTERS / TT NEWS AGENCYرئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن
رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن
© REUTERS / TT NEWS AGENCY
عقد رئيس كوريا الجنوبية السابق، مون جاي إن، والرئيس المنتخب، يون سوك يول، اليوم الاثنين، أول ‏اجتماع لهما منذ فوز الأخير في الانتخابات.‏
ويأتي الاجتماع بعد 19 يوما من انتخاب يون من حزب المعارضة الرئيسي، حزب السلطة الشعبية، خلفا لمون في الانتخابات التي عقدت في 9 مارس/ آذار الجاري، وهي أطول فترة قبل اجتماع بين الرئيسين المنتهية ولايته والجديد، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.
وعن تفاصيل الاجتماع، قال يون للصحفيين في مبنى مكتبه، في وقت سابق من اليوم: "ليس هناك جدول أعمال خاص لهذا اليوم، وربما سنتحدث عن القضايا التي تحتاج إلى تنسيق منفصل".

وأردف: "أعتقد أن سبل عيش عامة الناس وقضايا أمنية يمكن أن تلوح في الأفق خلال اجتماعنا".

وكان كون جاي إن ويون سوك يول يخططان في الأصل لعقد لقاء في 16 مارس، لكن تم إلغاء الخطة في اللحظة الأخيرة، بعد فشل الجانبين في التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا التي تضمنت تعيينات موظفين للمناصب الرئيسية، والعفو المقترح عن رئيس البلاد الأسبق، لي ميونغ باك.
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وجاء اجتماع اليوم الاثنين بعد أن عرض مون الاجتماع مع يون في "أقرب موعد ممكن"، بينما أعرب الأخير عن أمله في الاجتماع دون أي جدول أعمال والدخول في حوار "صريح"، وفقًا لمسؤولين من الجانبين.
كما يأتي الاجتماع في الوقت الذي تصاعدت فيه التوترات في شبه الجزيرة الكورية، بعد أن نجحت كوريا الشمالية في اختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، الأسبوع الماضي، وهو أول اختبار إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات منذ عام 2017.
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