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https://arabic.sputniknews.com/20220328/نقل-عبد-الرحمن-أبو-زهرة-الى-مستشفى-الجلاء-العسكري-بعد-تدهور-صحته-1060573206.html
نقل عبد الرحمن أبو زهرة الى مستشفى الجلاء العسكري بعد تدهور صحته
نقل عبد الرحمن أبو زهرة الى مستشفى الجلاء العسكري بعد تدهور صحته
نقل الفنان المصري، عبد الرحمن أبو زهرة، إلى مستشفى الجلاء العسكري، اليوم الاثنين، بعد تدهور ‏حالته الصحية.‏ 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T14:15+0000
2022-03-28T14:15+0000
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وجاء نقل أبو زهرة بعد استغاثة من نجله، أحمد، بالسلطات المعنية لإنقاذ والده من الموت، بسبب ما تعرض له من إهمال طبي جسيم، وإصابته ببكتيريا في المعدة أثناء رقوده في غرفة العناية المركزة داخل أحد المستشفيات، وفقا لبوابة "أخبار اليوم" المصرية.ولفت أحمد أبو زهرة إلى أن الحالة الصحية لوالده متدهورة ودخل في مرحلة غيبوبة، وطلب من الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل، حتى يمر من هذه الأزمة بسلام.وأشار نجل عبد الرحمن أبو زهرة، إلى أن والده مازال فاقدا للوعي حتى الآن، ولا يستطيع تناول الطعام أو الشراب، ويتم تعويض ذلك من خلال التحاليل التي يتلقاها.واتهم أحمد أبو زهرة المستشفى التي كان يعالج بها والده بإهماله طبيا.وكانت "سبوتنيك" كشف عن دخول عبد الرحمن أبو زهرة (88 عاما) غرفة العناية المركزة، يوم الخميس الماضي، في أحد مستشفيات حي الدقي في محافظة الجيزة المصرية، وكان برفقته ابنته، وعضو نقابة الممثلين المصريين، والمسؤولة عن الملف الطبي، الفنانة نهال عنبر.واحتفل عبد الرحمن أبو زهرة قبل أسبوعين بحفل زفاف حفيدته، سارة، وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات له وهو يرقص معها في الحفل.وأصيب عبد الرحمن أبو زهرة بفيروس "كورونا" المستجد، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وظل بسببه راقدا في مستشفى العزل لمدة أسبوع حتى تم شفاؤه.وكشفت ابنته وقتها أنه تلقى 3 جرعات من اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19"، وهو ما يمنح أملا كبيرا لدى الأطباء في شفائه، بحسب قولها.وبعد خروجه من المستشفى، تلقى عبد الرحمن أبو زهرة اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لكي يطمئن على صحته.
https://arabic.sputniknews.com/20220325/نقل-الفنان-المصري-عبد-الرحمن-أبو-زهرة-إلى-العناية-المركزة-1060461362.html
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أخبار الفنانين في مصر, مجتمع

نقل عبد الرحمن أبو زهرة الى مستشفى الجلاء العسكري بعد تدهور صحته

14:15 GMT 28.03.2022
© AFP 2022 / PATRICK BAZالفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة
الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© AFP 2022 / PATRICK BAZ
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نقل الفنان المصري، عبد الرحمن أبو زهرة، إلى مستشفى الجلاء العسكري، اليوم الاثنين، بعد تدهور ‏حالته الصحية.‏
وجاء نقل أبو زهرة بعد استغاثة من نجله، أحمد، بالسلطات المعنية لإنقاذ والده من الموت، بسبب ما تعرض له من إهمال طبي جسيم، وإصابته ببكتيريا في المعدة أثناء رقوده في غرفة العناية المركزة داخل أحد المستشفيات، وفقا لبوابة "أخبار اليوم" المصرية.
ولفت أحمد أبو زهرة إلى أن الحالة الصحية لوالده متدهورة ودخل في مرحلة غيبوبة، وطلب من الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل، حتى يمر من هذه الأزمة بسلام.
الممثل المصري عبد الرحمن أبو زهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
نقل الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة إلى العناية المركزة
25 مارس, 16:07 GMT
وأشار نجل عبد الرحمن أبو زهرة، إلى أن والده مازال فاقدا للوعي حتى الآن، ولا يستطيع تناول الطعام أو الشراب، ويتم تعويض ذلك من خلال التحاليل التي يتلقاها.
واتهم أحمد أبو زهرة المستشفى التي كان يعالج بها والده بإهماله طبيا.
وكانت "سبوتنيك" كشف عن دخول عبد الرحمن أبو زهرة (88 عاما) غرفة العناية المركزة، يوم الخميس الماضي، في أحد مستشفيات حي الدقي في محافظة الجيزة المصرية، وكان برفقته ابنته، وعضو نقابة الممثلين المصريين، والمسؤولة عن الملف الطبي، الفنانة نهال عنبر.
واحتفل عبد الرحمن أبو زهرة قبل أسبوعين بحفل زفاف حفيدته، سارة، وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات له وهو يرقص معها في الحفل.
وأصيب عبد الرحمن أبو زهرة بفيروس "كورونا" المستجد، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وظل بسببه راقدا في مستشفى العزل لمدة أسبوع حتى تم شفاؤه.
وكشفت ابنته وقتها أنه تلقى 3 جرعات من اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19"، وهو ما يمنح أملا كبيرا لدى الأطباء في شفائه، بحسب قولها.
وبعد خروجه من المستشفى، تلقى عبد الرحمن أبو زهرة اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لكي يطمئن على صحته.
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