https://arabic.sputniknews.com/20220328/هدايا-أوكرانية-تصل-إلى-تركيا-عبر-البحر-الأسود-1060566996.html
"هدايا أوكرانية" تصل إلى تركيا عبر البحر الأسود
"هدايا أوكرانية" تصل إلى تركيا عبر البحر الأسود
أفادت وزارة الدفاع التركية إنه تم العثور على لغم ثان في البحر الأسود بالقرب من الحدود التركية البلغارية. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T12:05+0000
2022-03-28T12:05+0000
2022-03-28T12:05+0000
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وفي وقت سابق، أبلغت وزارة الدفاع التركية عن اكتشاف جسم عند مدخل مضيق البوسفور، تم تحديده لاحقًا على أنه لغم."في صباح يوم 28 مارس/ آذار 2022، تم اكتشاف لغم قبالة ساحل إجنادا (الساحل الغربي للبحر الأسود)، بالقرب من الحدود مع بلغاريا. صرح جهاز الأمن الفدرالي الروسي سابقًا أن قوات الأمن الأوكرانية قد زرعت ما يقرب من 420 لغما بحريا على مداخل مدن أوديسا وأوتشاكوفو وتشرنومورسك ويوجني. كما حذر ممثلو الخدمات الخاصة من الانجراف المحتمل للألغام بسبب التيار البحري.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كاريكاتير, وسائط متعددة
"هدايا أوكرانية" تصل إلى تركيا عبر البحر الأسود
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أفادت وزارة الدفاع التركية إنه تم العثور على لغم ثان في البحر الأسود بالقرب من الحدود التركية البلغارية.
وفي وقت سابق، أبلغت وزارة الدفاع التركية عن اكتشاف جسم عند مدخل مضيق البوسفور
، تم تحديده لاحقًا على أنه لغم.
"في صباح يوم 28 مارس/ آذار 2022، تم اكتشاف لغم قبالة ساحل إجنادا (الساحل الغربي للبحر الأسود)، بالقرب من الحدود مع بلغاريا.
صرح جهاز الأمن الفدرالي الروسي سابقًا أن قوات الأمن الأوكرانية قد زرعت ما يقرب من 420 لغما بحريا على مداخل مدن أوديسا وأوتشاكوفو وتشرنومورسك ويوجني. كما حذر ممثلو الخدمات الخاصة من الانجراف المحتمل للألغام بسبب التيار البحري.