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"هدايا أوكرانية" تصل إلى تركيا عبر البحر الأسود
"هدايا أوكرانية" تصل إلى تركيا عبر البحر الأسود
أفادت وزارة الدفاع التركية إنه تم العثور على لغم ثان في البحر الأسود بالقرب من الحدود التركية البلغارية. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T12:05+0000
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وفي وقت سابق، أبلغت وزارة الدفاع التركية عن اكتشاف جسم عند مدخل مضيق البوسفور، تم تحديده لاحقًا على أنه لغم."في صباح يوم 28 مارس/ آذار 2022، تم اكتشاف لغم قبالة ساحل إجنادا (الساحل الغربي للبحر الأسود)، بالقرب من الحدود مع بلغاريا. صرح جهاز الأمن الفدرالي الروسي سابقًا أن قوات الأمن الأوكرانية قد زرعت ما يقرب من 420 لغما بحريا على مداخل مدن أوديسا وأوتشاكوفو وتشرنومورسك ويوجني. كما حذر ممثلو الخدمات الخاصة من الانجراف المحتمل للألغام بسبب التيار البحري.
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"هدايا أوكرانية" تصل إلى تركيا عبر البحر الأسود

12:05 GMT 28.03.2022
© Sputnik"هدايا أوكرانية" تصل تركيا عبر البحر الأسود
هدايا أوكرانية تصل تركيا عبر البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© Sputnik
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أفادت وزارة الدفاع التركية إنه تم العثور على لغم ثان في البحر الأسود بالقرب من الحدود التركية البلغارية.
وفي وقت سابق، أبلغت وزارة الدفاع التركية عن اكتشاف جسم عند مدخل مضيق البوسفور، تم تحديده لاحقًا على أنه لغم.
"في صباح يوم 28 مارس/ آذار 2022، تم اكتشاف لغم قبالة ساحل إجنادا (الساحل الغربي للبحر الأسود)، بالقرب من الحدود مع بلغاريا.
صرح جهاز الأمن الفدرالي الروسي سابقًا أن قوات الأمن الأوكرانية قد زرعت ما يقرب من 420 لغما بحريا على مداخل مدن أوديسا وأوتشاكوفو وتشرنومورسك ويوجني. كما حذر ممثلو الخدمات الخاصة من الانجراف المحتمل للألغام بسبب التيار البحري.
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