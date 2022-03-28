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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220328/هروب-أسد-من-حديقة-الحيوانات-في-ماريوبول-1060568731.html
هروب أسد من حديقة الحيوانات في ماريوبول
هروب أسد من حديقة الحيوانات في ماريوبول
أفادت وسائل إعلام بهروب أسد من حديقة الحيوانات في مدينة ماريوبول، التي تشهد عمليات قتال منذ فترة بين القوات الروسية والأوكرانية. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T12:45+0000
2022-03-28T12:45+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أسد
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ويدعى الأسد الهارب "سامسون" ويزيد عمره عن 10 سنوات، ومن المعروف أنه هاجم عامل نظافة مخمور في عام 2016، بينما كان ينظف القفص المجاور، حيث تمكن من سحبه وإصابته بجروح في جسمه.وأكد بعض الموجودين في المدينة سماع زئير الأسد، من دون تحديد مكانه.وتسيطر القوات الروسية على ماريوبول منذ أيام، وسبق أن دعت الأوكرانيين إلى وقف القتال وفتح ممر آمن مقابل تسليمهم المدينة، لكن نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك قالت في وقت سابق، إن الجيش الأوكراني في ماريوبول لن يلقي السلاح وإنه لن يغادر المدينة.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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روسيا, أسد

هروب أسد من حديقة الحيوانات في ماريوبول

12:45 GMT 28.03.2022
CC0 / Pixabay / أسد
أسد - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
CC0 / Pixabay /
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أفادت وسائل إعلام بهروب أسد من حديقة الحيوانات في مدينة ماريوبول، التي تشهد عمليات قتال منذ فترة بين القوات الروسية والأوكرانية.
ويدعى الأسد الهارب "سامسون" ويزيد عمره عن 10 سنوات، ومن المعروف أنه هاجم عامل نظافة مخمور في عام 2016، بينما كان ينظف القفص المجاور، حيث تمكن من سحبه وإصابته بجروح في جسمه.
وأكد بعض الموجودين في المدينة سماع زئير الأسد، من دون تحديد مكانه.
وتسيطر القوات الروسية على ماريوبول منذ أيام، وسبق أن دعت الأوكرانيين إلى وقف القتال وفتح ممر آمن مقابل تسليمهم المدينة، لكن نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك قالت في وقت سابق، إن الجيش الأوكراني في ماريوبول لن يلقي السلاح وإنه لن يغادر المدينة.
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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