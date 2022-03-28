عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220328/هزتان-أرضيتان-تضربان-ولايتين-شرقي-الجزائر-1060548745.html
هزتان أرضيتان تضربان ولايتين شرقي الجزائر
هزتان أرضيتان تضربان ولايتين شرقي الجزائر
سجلت ولايتان، شرقي الجزائر، مساء أمس الأحد، هزتين أرضيتين بلغت قوتهما 3 و3.8 درجات على مقياس ريختر. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T07:10+0000
2022-03-28T07:10+0000
الجزائر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101611/04/1016110433_0:0:6043:3399_1920x0_80_0_0_64e95f524146b462ee779b6989903511.jpg
وبحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء (crag)، فإن هزة أرضية وقعت في ولاية بجاية الساعة 9:28 مساء وكان مركزها على بعد 2 كم شمال غربي سيدي عيش، حسب ما نقلت صحيفة "النهار" المحلية.وفي 19 من شهر مارس/ آذار الجاري، تعرضت ولاية بجاية لهزة أرضية بلغت شدتها 5.5 درجات بمقياس ‏ريختر‎.‎في سياق متصل، سجلت ولاية سكيكدة مساء أمس الأحد هزة أرضية وقعت الساعة 8:25 وبلغت قوتها 3.8 على مقياس ريختر.وحدد " crag" مركز الهزة بـ 6 كم جنوب غربي زردازس، بولاية سكيكدة.ولم يبلغ عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات جراء الهزتين في ولايتي بجاية وسكيكدة.وكان أكبر زلزالل شهدته الجزائر خلال السنوات الأخيرة في مايو/ أيار 2003 وبلغت قوته 6.8 درجات، وأسفر عن مقتل نحو ألفي شخص في العاصمة ومحافظة بومرداس.
https://arabic.sputniknews.com/20220319/هزة-أرضية-بقوة-55-درجات-تضرب-ولاية-بجاية-الجزائرية-صور-1060102678.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101611/04/1016110433_0:0:5451:4088_1920x0_80_0_0_3ebacee3c843f034f1ae4dabda1e640d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الجزائر

هزتان أرضيتان تضربان ولايتين شرقي الجزائر

07:10 GMT 28.03.2022
© AFP 2022 / Sam Yeh هزة أرضية
هزة أرضية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© AFP 2022 / Sam Yeh
سجلت ولايتان، شرقي الجزائر، مساء أمس الأحد، هزتين أرضيتين بلغت قوتهما 3 و3.8 درجات على مقياس ريختر.
وبحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء (crag)، فإن هزة أرضية وقعت في ولاية بجاية الساعة 9:28 مساء وكان مركزها على بعد 2 كم شمال غربي سيدي عيش، حسب ما نقلت صحيفة "النهار" المحلية.
وفي 19 من شهر مارس/ آذار الجاري، تعرضت ولاية بجاية لهزة أرضية بلغت شدتها 5.5 درجات بمقياس ‏ريختر‎.‎
في سياق متصل، سجلت ولاية سكيكدة مساء أمس الأحد هزة أرضية وقعت الساعة 8:25 وبلغت قوتها 3.8 على مقياس ريختر.
وحدد " crag" مركز الهزة بـ 6 كم جنوب غربي زردازس، بولاية سكيكدة.
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
هزة أرضية بقوة 5.5 درجات تضرب ولاية بجاية الجزائرية... صور
19 مارس, 14:54 GMT
ولم يبلغ عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات جراء الهزتين في ولايتي بجاية وسكيكدة.
وكان أكبر زلزالل شهدته الجزائر خلال السنوات الأخيرة في مايو/ أيار 2003 وبلغت قوته 6.8 درجات، وأسفر عن مقتل نحو ألفي شخص في العاصمة ومحافظة بومرداس.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала