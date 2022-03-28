https://arabic.sputniknews.com/20220328/هزتان-أرضيتان-تضربان-ولايتين-شرقي-الجزائر-1060548745.html
هزتان أرضيتان تضربان ولايتين شرقي الجزائر
هزتان أرضيتان تضربان ولايتين شرقي الجزائر
سجلت ولايتان، شرقي الجزائر، مساء أمس الأحد، هزتين أرضيتين بلغت قوتهما 3 و3.8 درجات على مقياس ريختر. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T07:10+0000
2022-03-28T07:10+0000
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الجزائر
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وبحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء (crag)، فإن هزة أرضية وقعت في ولاية بجاية الساعة 9:28 مساء وكان مركزها على بعد 2 كم شمال غربي سيدي عيش، حسب ما نقلت صحيفة "النهار" المحلية.وفي 19 من شهر مارس/ آذار الجاري، تعرضت ولاية بجاية لهزة أرضية بلغت شدتها 5.5 درجات بمقياس ريختر.في سياق متصل، سجلت ولاية سكيكدة مساء أمس الأحد هزة أرضية وقعت الساعة 8:25 وبلغت قوتها 3.8 على مقياس ريختر.وحدد " crag" مركز الهزة بـ 6 كم جنوب غربي زردازس، بولاية سكيكدة.ولم يبلغ عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات جراء الهزتين في ولايتي بجاية وسكيكدة.وكان أكبر زلزالل شهدته الجزائر خلال السنوات الأخيرة في مايو/ أيار 2003 وبلغت قوته 6.8 درجات، وأسفر عن مقتل نحو ألفي شخص في العاصمة ومحافظة بومرداس.
https://arabic.sputniknews.com/20220319/هزة-أرضية-بقوة-55-درجات-تضرب-ولاية-بجاية-الجزائرية-صور-1060102678.html
الجزائر
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الجزائر
هزتان أرضيتان تضربان ولايتين شرقي الجزائر
سجلت ولايتان، شرقي الجزائر، مساء أمس الأحد، هزتين أرضيتين بلغت قوتهما 3 و3.8 درجات على مقياس ريختر.
وبحسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء (crag)، فإن هزة أرضية وقعت في ولاية بجاية الساعة 9:28 مساء وكان مركزها على بعد 2 كم شمال غربي سيدي عيش، حسب ما نقلت صحيفة "النهار
" المحلية.
وفي 19 من شهر مارس/ آذار الجاري، تعرضت ولاية بجاية لهزة أرضية بلغت شدتها 5.5 درجات بمقياس ريختر.
في سياق متصل، سجلت ولاية سكيكدة مساء أمس الأحد هزة أرضية وقعت الساعة 8:25 وبلغت قوتها 3.8 على مقياس ريختر.
وحدد " crag" مركز الهزة بـ 6 كم جنوب غربي زردازس، بولاية سكيكدة.
ولم يبلغ عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات جراء الهزتين في ولايتي بجاية
وسكيكدة.
وكان أكبر زلزالل شهدته الجزائر خلال السنوات الأخيرة في مايو/ أيار 2003 وبلغت قوته 6.8 درجات، وأسفر عن مقتل نحو ألفي شخص في العاصمة ومحافظة بومرداس.