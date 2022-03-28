https://arabic.sputniknews.com/20220328/هل-تصالح-ويل-سميث-مع-كريس-روك-بعد-صفعه-له-في-حفل-الأوسكار؟--1060580668.html

هل تصالح ويل سميث مع كريس روك بعد صفعه له في حفل الأوسكار؟

هل تصالح ويل سميث مع كريس روك بعد صفعه له في حفل الأوسكار؟

كشف مغني راب أمريكي عما فعله النجم ويل سميث بعد صفعه للنجم الكوميدي، كريس روك، خلال بث حفل ‏جوائز الأوسكار الـ94 على الهواء مباشرة، أمس الأحد.‏ 28.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-28T16:49+0000

2022-03-28T16:49+0000

2022-03-28T16:49+0000

جائزة أوسكار

مجتمع

منوعات

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وأكد مغني الراب، ديدي، في تصريحات لموقع "بيج سيكس" أن ويل سميث تصالح مع كريس روك.وقال ديدي خلال حضوره حفل مجلة "فانيتي فير" بعد انتهاء حفل الأوسكار: "لقد انتهت المشكلة، يمكنني أن أؤكد ذلك".وتابع: "كان هذا حبا بينهما، إنهم إخوة".ولم يذكر ديدي أي تفاصيل أخرى بشأن المصالحة بين ويل سميث وكريس روك.وفي خطاب قبوله لجائزة أوسكار أفضل ممثل رئيسي عن دوره في فيلم "King Richard"، وهي الأولى له في مشواره الفني، اعتذر ويل سميث لأكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، المنظمة لحفل الأوسكار، عن سلوكه مع كريس روك وصفعه له، وأضاف مازحا أنه يأمل أن يتم دعوته لحفل العام المقبل.وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لويل سميث وهو يرقص فرحا بجائزته في الحفل الذي أعقب حفل توزيع جوائز الأوسكار، وبعد صفعه لكريس روك.وكان كريس روك رفض تحرير محضر ضد ويل سميث لصفعه له في حفل الأوسكار، وفقا لبيان رسمي من شرطة لوس أنجلوس.ولم يصدر ويل سميث أو كريس روك أي بيانات صحفية رسمية للتعقيب على الواقعة.

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