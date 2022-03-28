https://arabic.sputniknews.com/20220328/هواوي-تسجل-ارتفاعا-في-الأرباح-وانخفاضا-سنويا-في-الإيرادات-غير-مسبوق-في-ظل-العقوبات-الأمريكية-1060565418.html

‏"هواوي" تسجل ارتفاعا في الأرباح وانخفاضا سنويا في الإيرادات غير مسبوق في ظل العقوبات الأمريكية

‏"هواوي" تسجل ارتفاعا في الأرباح وانخفاضا سنويا في الإيرادات غير مسبوق في ظل العقوبات الأمريكية

أعلنت شركة "هواوي" الصينية عن أول انخفاض سنوي في الإيرادات على الإطلاق في عام 2021، مع ‏استمرار العقوبات الأمريكية في الإضرار بالشركة.‏ 28.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-28T11:36+0000

2022-03-28T11:36+0000

2022-03-28T11:38+0000

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وعلى الرغم من ذلك، فقد ارتفعت أرباح "هواوي" خلال العام الماضي، وفقا لتقرير سنوي أصدرته الشركة، اليوم الاثنين، وفقا لوكالة "رويترز".وقالت المديرة المالية لـ"هواوي"، منغ وانزو، في مؤتمر صحفي عقد في المقر الرئيسي للشركة في تشنزن: "على الرغم من انخفاض الإيرادات في عام 2021، فإن قدرتنا على جني الأرباح وتوليد التدفقات النقدية تتزايد، ونحن أكثر قدرة على التعامل مع حالة عدم اليقين".ويُعد التقرير السنوي لشركة "هواوي" الذي صدر، اليوم الاثنين، هو أول حدث رفيع المستوى تقوده منغ وانزو منذ عودتها إلى الصين، بعد أن ظلت رهن الإقامة الجبرية في كندا منذ نحو ثلاثة سنوات، بناء على طلب أمريكا.وأفاد التقرير الصادر، اليوم الاثنين، أنه في عام 2021، حققت "هواوي" إيرادات بلغت 99.9 مليار دولار، والذي صاحبه انخفاض 28.5 في المئة على أساس سنوي، وهذا هو أول انخفاض سنوي في الإيرادات بناء على التقارير المتاحة للجمهور، والتي يعود تاريخها إلى عام 2002.وفي عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تم وضع شركة "هواوي" على قائمة سوداء في الولايات المتحدة تسمى قائمة الكيانات، التي منعت الشركات الأمريكية من تصدير المكونات والبرامج الرئيسية إلى الشركة الصينية.وسعت واشنطن إلى قطع وصول "هواوي" إلى الرقائق المتطورة المطلوبة للهواتف الذكية والأجهزة الأخرى، ونتيجة لذلك، تراجعت حصة الشركة الصينية في سوق الهواتف الذكية عالميا.وفي الوقت نفسه، وصفت الولايات المتحدة "هواوي" بأنها "تهديد للأمن القومي"، وحثت الدول الأخرى على عدم استخدام معدات الاتصالات الخاصة بها لشبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول من الجيل التالي.ونفت "هواوي" مرارا وتكرارا أنها تمثل تهديدا للأمن القومي.ولمواجهة العقوبات الأمريكية، تستثمر شركة "هواوي" الصينية بكثافة في مجالات جديدة، بما في ذلك صناعة السيارات، وتوظيف المزيد من العلماء للتركيز على تطوير التكنولوجيا.

https://arabic.sputniknews.com/20211224/هواوي-تعلن-إنتاج-أول-سيارة-كهربائية-لمنافسة-تسلا-1054529190.html

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