https://arabic.sputniknews.com/20220328/هواوي-تسجل-ارتفاعا-في-الأرباح-وانخفاضا-سنويا-في-الإيرادات-غير-مسبوق-في-ظل-العقوبات-الأمريكية-1060565418.html
"هواوي" تسجل ارتفاعا في الأرباح وانخفاضا سنويا في الإيرادات غير مسبوق في ظل العقوبات الأمريكية
"هواوي" تسجل ارتفاعا في الأرباح وانخفاضا سنويا في الإيرادات غير مسبوق في ظل العقوبات الأمريكية
أعلنت شركة "هواوي" الصينية عن أول انخفاض سنوي في الإيرادات على الإطلاق في عام 2021، مع استمرار العقوبات الأمريكية في الإضرار بالشركة. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T11:36+0000
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وعلى الرغم من ذلك، فقد ارتفعت أرباح "هواوي" خلال العام الماضي، وفقا لتقرير سنوي أصدرته الشركة، اليوم الاثنين، وفقا لوكالة "رويترز".وقالت المديرة المالية لـ"هواوي"، منغ وانزو، في مؤتمر صحفي عقد في المقر الرئيسي للشركة في تشنزن: "على الرغم من انخفاض الإيرادات في عام 2021، فإن قدرتنا على جني الأرباح وتوليد التدفقات النقدية تتزايد، ونحن أكثر قدرة على التعامل مع حالة عدم اليقين".ويُعد التقرير السنوي لشركة "هواوي" الذي صدر، اليوم الاثنين، هو أول حدث رفيع المستوى تقوده منغ وانزو منذ عودتها إلى الصين، بعد أن ظلت رهن الإقامة الجبرية في كندا منذ نحو ثلاثة سنوات، بناء على طلب أمريكا.وأفاد التقرير الصادر، اليوم الاثنين، أنه في عام 2021، حققت "هواوي" إيرادات بلغت 99.9 مليار دولار، والذي صاحبه انخفاض 28.5 في المئة على أساس سنوي، وهذا هو أول انخفاض سنوي في الإيرادات بناء على التقارير المتاحة للجمهور، والتي يعود تاريخها إلى عام 2002.وفي عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تم وضع شركة "هواوي" على قائمة سوداء في الولايات المتحدة تسمى قائمة الكيانات، التي منعت الشركات الأمريكية من تصدير المكونات والبرامج الرئيسية إلى الشركة الصينية.وسعت واشنطن إلى قطع وصول "هواوي" إلى الرقائق المتطورة المطلوبة للهواتف الذكية والأجهزة الأخرى، ونتيجة لذلك، تراجعت حصة الشركة الصينية في سوق الهواتف الذكية عالميا.وفي الوقت نفسه، وصفت الولايات المتحدة "هواوي" بأنها "تهديد للأمن القومي"، وحثت الدول الأخرى على عدم استخدام معدات الاتصالات الخاصة بها لشبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول من الجيل التالي.ونفت "هواوي" مرارا وتكرارا أنها تمثل تهديدا للأمن القومي.ولمواجهة العقوبات الأمريكية، تستثمر شركة "هواوي" الصينية بكثافة في مجالات جديدة، بما في ذلك صناعة السيارات، وتوظيف المزيد من العلماء للتركيز على تطوير التكنولوجيا.
https://arabic.sputniknews.com/20211224/هواوي-تعلن-إنتاج-أول-سيارة-كهربائية-لمنافسة-تسلا-1054529190.html
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"هواوي" تسجل ارتفاعا في الأرباح وانخفاضا سنويا في الإيرادات غير مسبوق في ظل العقوبات الأمريكية
11:36 GMT 28.03.2022 (تم التحديث: 11:38 GMT 28.03.2022) تابعنا عبر
أعلنت شركة "هواوي" الصينية عن أول انخفاض سنوي في الإيرادات على الإطلاق في عام 2021، مع استمرار العقوبات الأمريكية في الإضرار بالشركة.
وعلى الرغم من ذلك، فقد ارتفعت أرباح "هواوي" خلال العام الماضي، وفقا لتقرير سنوي أصدرته الشركة، اليوم الاثنين، وفقا لوكالة "رويترز".
وقالت المديرة المالية لـ"هواوي"، منغ وانزو، في مؤتمر صحفي عقد في المقر الرئيسي للشركة في تشنزن: "على الرغم من انخفاض الإيرادات في عام 2021، فإن قدرتنا على جني الأرباح وتوليد التدفقات النقدية تتزايد، ونحن أكثر قدرة على التعامل مع حالة عدم اليقين".
24 ديسمبر 2021, 16:42 GMT
ويُعد التقرير السنوي لشركة "هواوي" الذي صدر، اليوم الاثنين، هو أول حدث رفيع المستوى تقوده منغ وانزو منذ عودتها إلى الصين، بعد أن ظلت رهن الإقامة الجبرية في كندا منذ نحو ثلاثة سنوات، بناء على طلب أمريكا.
وأفاد التقرير الصادر، اليوم الاثنين، أنه في عام 2021، حققت "هواوي" إيرادات بلغت 99.9 مليار دولار، والذي صاحبه انخفاض 28.5 في المئة على أساس سنوي، وهذا هو أول انخفاض سنوي في الإيرادات بناء على التقارير المتاحة للجمهور، والتي يعود تاريخها إلى عام 2002.
وقالت منغ وانزو خلال المؤتمر الصحفي إن العقوبات الأمريكية و"تحديات استمرارية العرض" وتباطؤ الطلب على شبكات الجيل الخامس في الصين كانت من الأسباب الرئيسية وراء انخفاض الإيرادات.
وفي عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تم وضع شركة "هواوي" على قائمة سوداء في الولايات المتحدة تسمى قائمة الكيانات، التي منعت الشركات الأمريكية من تصدير المكونات والبرامج الرئيسية إلى الشركة الصينية.
وسعت واشنطن إلى قطع وصول "هواوي" إلى الرقائق المتطورة المطلوبة للهواتف الذكية والأجهزة الأخرى، ونتيجة لذلك، تراجعت حصة الشركة الصينية في سوق الهواتف الذكية عالميا.
وفي الوقت نفسه، وصفت الولايات المتحدة "هواوي" بأنها "تهديد للأمن القومي"، وحثت الدول الأخرى على عدم استخدام معدات الاتصالات الخاصة بها لشبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول من الجيل التالي.
ونفت "هواوي" مرارا وتكرارا أنها تمثل تهديدا للأمن القومي.
ولمواجهة العقوبات الأمريكية، تستثمر شركة "هواوي" الصينية بكثافة في مجالات جديدة، بما في ذلك صناعة السيارات، وتوظيف المزيد من العلماء للتركيز على تطوير التكنولوجيا.