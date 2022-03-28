https://arabic.sputniknews.com/20220328/وزيرا-خارجية-مصر-واليونان-يجريان-مباحثات-ثنائية-في-القاهرة-1060576719.html
وزيرا خارجية مصر واليونان يجريان مباحثات ثنائية في القاهرة
وزيرا خارجية مصر واليونان يجريان مباحثات ثنائية في القاهرة
أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري مباحثات ثنائية مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، الذي يزور مصر في الوقت الحالي. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T15:36+0000
2022-03-28T15:36+0000
2022-03-28T15:36+0000
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ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على "فيسبوك"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن شكري استقبل ديندياس، في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة المصرية القاهرة.وتأتي زيارة وزير الخارجية اليوناني إلى مصر في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين، بحسب البيان الذي نشرته الخارجية المصرية.ونشرت صفحة الخارجية صورا ترصد جانبا من اللقاء، مشيرة إلى أن المباحثات الثنائية بين الجانبين جرت بحضور وفدي البلدين.وتابعت: "شهد اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر واليونان، والتشاور حول العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك".
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار مصر الآن
وزيرا خارجية مصر واليونان يجريان مباحثات ثنائية في القاهرة
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أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري مباحثات ثنائية مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، الذي يزور مصر في الوقت الحالي.
ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على "فيسبوك"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن شكري استقبل ديندياس، في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة المصرية القاهرة.
وتأتي زيارة وزير الخارجية اليوناني
إلى مصر في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين، بحسب البيان الذي نشرته الخارجية المصرية.
ونشرت صفحة الخارجية صورا ترصد جانبا من اللقاء، مشيرة إلى أن المباحثات الثنائية
بين الجانبين جرت بحضور وفدي البلدين.
وتابعت: "شهد اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر واليونان
، والتشاور حول العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك".