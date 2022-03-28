https://arabic.sputniknews.com/20220328/وزير-الخارجية-الأمريكي-يخضع-لفحص-كورونا-بعد-لقائه-رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-1060548883.html
وزير الخارجية الأمريكي يخضع لفحص كورونا بعد لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي
وزير الخارجية الأمريكي يخضع لفحص كورونا بعد لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي
كشف مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيخضع لفحص فيروس كورونا، اليوم الاثنين، بعد اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في القدس أمس. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T07:12+0000
2022-03-28T07:12+0000
2022-03-28T07:12+0000
وزير الخارجية الأمريكي
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ودخل رئيس الوزراء الإسرائيلي في العزل بمسكنه بعدما أعلن مكتبه اليوم أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد، بحسب "رويترز".وقال المتحدث نيد برايس: "عند علمنا بنتيجة الاختبار الإيجابية لرئيس الوزراء بينيت، رأينا أن وزير الخارجية بلينكن هو الوحيد الذي خالطه عن قرب".وأوضح برايس أن وزير الخارجية الأمريكي سيتبع كافة إرشادات مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، والتي تتضمن ارتداء الكمامة والخضوع للاختبار المناسب.وقال مكتب بينيت في بيان مقتضب: "رئيس الوزراء في حالة جيدة وسيواصل برنامجه كما هو مخطط له من منزله".وسيجري بينيت تقييما للوضع، عن بعد، بمشاركة وزيري الدفاع، والأمن الداخلي، ورئيس الأركان، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) وقائد الشرطة، في أعقاب الهجوم الذي وقع الليلة الماضية.والليلة الماضية قتل شرطيان إسرائيليان وأصيب 3 آخرون في مدينة الخضيرة بعملية إطلاق نار نفذها شابان من مدينة أم الفحم العربية داخل الخط الأخضر.وزار بينيت أمس مركز شرطة الخضيرة بعد الهجوم وتم تصويره بجانب قائد الشرطة يعقوب شبتاي الذي تم تشخيصه صباح اليوم أيضا بإصابته بكورونا.
https://arabic.sputniknews.com/20220327/بلينكن-يشير-إلى-اختلافات-كبيرة-في-المواقف-بين-فلسطين-وإسرائيل-1060540413.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي يخضع لفحص كورونا بعد لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي
كشف مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيخضع لفحص فيروس كورونا، اليوم الاثنين، بعد اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في القدس أمس.
ودخل رئيس الوزراء الإسرائيلي في العزل بمسكنه بعدما أعلن مكتبه اليوم أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد، بحسب "رويترز".
وقال المتحدث نيد برايس: "عند علمنا بنتيجة الاختبار الإيجابية
لرئيس الوزراء بينيت، رأينا أن وزير الخارجية بلينكن هو الوحيد الذي خالطه عن قرب".
وأوضح برايس أن وزير الخارجية الأمريكي سيتبع كافة إرشادات مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، والتي تتضمن ارتداء الكمامة والخضوع للاختبار المناسب.
وقال مكتب بينيت في بيان مقتضب: "رئيس الوزراء في حالة جيدة وسيواصل برنامجه كما هو مخطط له من منزله".
وسيجري بينيت تقييما للوضع، عن بعد، بمشاركة وزيري الدفاع، والأمن الداخلي، ورئيس الأركان، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) وقائد الشرطة، في أعقاب الهجوم الذي وقع الليلة الماضية.
والليلة الماضية قتل شرطيان إسرائيليان وأصيب 3 آخرون في مدينة الخضيرة بعملية إطلاق نار نفذها شابان من مدينة أم الفحم العربية داخل الخط الأخضر.
وزار بينيت أمس مركز شرطة الخضيرة بعد الهجوم وتم تصويره بجانب قائد الشرطة يعقوب شبتاي الذي تم تشخيصه صباح اليوم أيضا بإصابته بكورونا.