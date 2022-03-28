عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220328/وزير-الخارجية-الأمريكي-يخضع-لفحص-كورونا-بعد-لقائه-رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-1060548883.html
وزير الخارجية الأمريكي يخضع لفحص كورونا بعد لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي
وزير الخارجية الأمريكي يخضع لفحص كورونا بعد لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي
كشف مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيخضع لفحص فيروس كورونا، اليوم الاثنين، بعد اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في القدس أمس. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T07:12+0000
2022-03-28T07:12+0000
وزير الخارجية الأمريكي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1056804425_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_c6052eadba4e59df13b1b160bba8a17c.jpg
ودخل رئيس الوزراء الإسرائيلي في العزل بمسكنه بعدما أعلن مكتبه اليوم أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد، بحسب "رويترز".وقال المتحدث نيد برايس: "عند علمنا بنتيجة الاختبار الإيجابية لرئيس الوزراء بينيت، رأينا أن وزير الخارجية بلينكن هو الوحيد الذي خالطه عن قرب".وأوضح برايس أن وزير الخارجية الأمريكي سيتبع كافة إرشادات مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، والتي تتضمن ارتداء الكمامة والخضوع للاختبار المناسب.وقال مكتب بينيت في بيان مقتضب: "رئيس الوزراء في حالة جيدة وسيواصل برنامجه كما هو مخطط له من منزله".وسيجري بينيت تقييما للوضع، عن بعد، بمشاركة وزيري الدفاع، والأمن الداخلي، ورئيس الأركان، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) وقائد الشرطة، في أعقاب الهجوم الذي وقع الليلة الماضية.والليلة الماضية قتل شرطيان إسرائيليان وأصيب 3 آخرون في مدينة الخضيرة بعملية إطلاق نار نفذها شابان من مدينة أم الفحم العربية داخل الخط الأخضر.وزار بينيت أمس مركز شرطة الخضيرة بعد الهجوم وتم تصويره بجانب قائد الشرطة يعقوب شبتاي الذي تم تشخيصه صباح اليوم أيضا بإصابته بكورونا.
https://arabic.sputniknews.com/20220327/بلينكن-يشير-إلى-اختلافات-كبيرة-في-المواقف-بين-فلسطين-وإسرائيل-1060540413.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1056804425_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_68e1e70af8f734f18760824c182b6e2c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
وزير الخارجية الأمريكي

وزير الخارجية الأمريكي يخضع لفحص كورونا بعد لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي

07:12 GMT 28.03.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
الذهاب إلى بنك الصور
كشف مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيخضع لفحص فيروس كورونا، اليوم الاثنين، بعد اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في القدس أمس.
ودخل رئيس الوزراء الإسرائيلي في العزل بمسكنه بعدما أعلن مكتبه اليوم أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد، بحسب "رويترز".
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في واشنطن، الولايات المتحدة 28 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
بلينكن يشير إلى اختلافات "كبيرة" في المواقف بين فلسطين وإسرائيل
أمس, 18:09 GMT
وقال المتحدث نيد برايس: "عند علمنا بنتيجة الاختبار الإيجابية لرئيس الوزراء بينيت، رأينا أن وزير الخارجية بلينكن هو الوحيد الذي خالطه عن قرب".
وأوضح برايس أن وزير الخارجية الأمريكي سيتبع كافة إرشادات مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، والتي تتضمن ارتداء الكمامة والخضوع للاختبار المناسب.
وقال مكتب بينيت في بيان مقتضب: "رئيس الوزراء في حالة جيدة وسيواصل برنامجه كما هو مخطط له من منزله".
وسيجري بينيت تقييما للوضع، عن بعد، بمشاركة وزيري الدفاع، والأمن الداخلي، ورئيس الأركان، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) وقائد الشرطة، في أعقاب الهجوم الذي وقع الليلة الماضية.
والليلة الماضية قتل شرطيان إسرائيليان وأصيب 3 آخرون في مدينة الخضيرة بعملية إطلاق نار نفذها شابان من مدينة أم الفحم العربية داخل الخط الأخضر.
وزار بينيت أمس مركز شرطة الخضيرة بعد الهجوم وتم تصويره بجانب قائد الشرطة يعقوب شبتاي الذي تم تشخيصه صباح اليوم أيضا بإصابته بكورونا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала