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وزير الخارجية الأمريكي يخضع لفحص كورونا بعد لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي

وزير الخارجية الأمريكي يخضع لفحص كورونا بعد لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي

كشف مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيخضع لفحص فيروس كورونا، اليوم الاثنين، بعد اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في القدس أمس. 28.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-28T07:12+0000

2022-03-28T07:12+0000

2022-03-28T07:12+0000

وزير الخارجية الأمريكي

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ودخل رئيس الوزراء الإسرائيلي في العزل بمسكنه بعدما أعلن مكتبه اليوم أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد، بحسب "رويترز".وقال المتحدث نيد برايس: "عند علمنا بنتيجة الاختبار الإيجابية لرئيس الوزراء بينيت، رأينا أن وزير الخارجية بلينكن هو الوحيد الذي خالطه عن قرب".وأوضح برايس أن وزير الخارجية الأمريكي سيتبع كافة إرشادات مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، والتي تتضمن ارتداء الكمامة والخضوع للاختبار المناسب.وقال مكتب بينيت في بيان مقتضب: "رئيس الوزراء في حالة جيدة وسيواصل برنامجه كما هو مخطط له من منزله".وسيجري بينيت تقييما للوضع، عن بعد، بمشاركة وزيري الدفاع، والأمن الداخلي، ورئيس الأركان، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) وقائد الشرطة، في أعقاب الهجوم الذي وقع الليلة الماضية.والليلة الماضية قتل شرطيان إسرائيليان وأصيب 3 آخرون في مدينة الخضيرة بعملية إطلاق نار نفذها شابان من مدينة أم الفحم العربية داخل الخط الأخضر.وزار بينيت أمس مركز شرطة الخضيرة بعد الهجوم وتم تصويره بجانب قائد الشرطة يعقوب شبتاي الذي تم تشخيصه صباح اليوم أيضا بإصابته بكورونا.

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وزير الخارجية الأمريكي