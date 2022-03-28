https://arabic.sputniknews.com/20220328/وزير-الصناعة-الإماراتي-رفعنا-إنتاج-الغاز-بنسبة-30-لزيادة-صادرات-الغاز-الطبيعي-المسال-1060547940.html
وزير الصناعة الإماراتي: رفعنا إنتاج الغاز بنسبة 30% لزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال
وزير الصناعة الإماراتي: رفعنا إنتاج الغاز بنسبة 30% لزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال
وزير الصناعة الإماراتي: رفعنا إنتاج الغاز بنسبة 30% لزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T06:45+0000
2022-03-28T06:45+0000
2022-03-28T06:45+0000
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اقتصاد
وزير الصناعة الإماراتي: رفعنا إنتاج الغاز بنسبة 30% لزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال
يتبع
وزير الصناعة الإماراتي: رفعنا إنتاج الغاز بنسبة 30% لزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال.