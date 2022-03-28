https://arabic.sputniknews.com/20220328/وزير-الطاقة-الألماني-دول-مجموعة-السبع-ترفض-دفع-ثمن-موارد-الطاقة-الروسية-بالروبل-1060568430.html
وزير الطاقة الألماني: مجموعة السبع ترفض دفع ثمن موارد الطاقة الروسية بالروبل
وزير الطاقة الألماني: مجموعة السبع ترفض دفع ثمن موارد الطاقة الروسية بالروبل
أعلن وزير الطاقة الألماني، بيتر ألتماير، أن دول مجموعة السبع ترفض دفع ثمن موارد الطاقة الروسية بعملة الروبل. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T12:34+0000
2022-03-28T12:34+0000
2022-03-28T12:52+0000
العالم
اقتصاد
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وجاءت تصريحات وزير الطاقة الألماني خلال اجتماع للطاقة، قال خلاله: "إن دول مجموعة السبع ترفض المطالب الروسية القائمة على عملية دفع ثمن واردات الطاقة الروسية بالروبل".وأعلنت وزارة المال الروسية أن تحويل مدفوعات الغاز الروسي إلى الروبل، سيسمح لصناعة الوقود بالاعتماد على التدفق المستمر لعائدات الصادرات، وسيتيح للميزانية الفيدرالية إيرادات مستقرة.ووجّه الرئيس بوتين عملاق الغاز الروسي "غازبروم" ببيع الغاز الروسي بالعملة الوطنية للدول "غير الصديقة"، وهي دول العقوبات.وأعقب هذا القرار تعويض الروبل 20% من خسائره أمام الدولار، فيما يؤكد الخبراء أن الروبل سيستمر في الارتفاع، لا سيما بعد أن يشمل هذا القرار بيع الصادرات الأخرى لدول العقوبات بالعملة الروسية، حيث كلف بوتين ببدء تسعير الغاز أولا، قبل أن يطال التغيير باقي الصادرات.
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العالم, اقتصاد
وزير الطاقة الألماني: مجموعة السبع ترفض دفع ثمن موارد الطاقة الروسية بالروبل
12:34 GMT 28.03.2022 (تم التحديث: 12:52 GMT 28.03.2022) تابعنا عبر
أعلن وزير الطاقة الألماني، بيتر ألتماير، أن دول مجموعة السبع ترفض دفع ثمن موارد الطاقة الروسية بعملة الروبل.
وجاءت تصريحات وزير الطاقة الألماني خلال اجتماع للطاقة، قال خلاله: "إن دول مجموعة السبع ترفض المطالب الروسية القائمة على عملية دفع ثمن واردات الطاقة الروسية بالروبل".
وأعلنت وزارة المال الروسية أن تحويل مدفوعات الغاز الروسي إلى الروبل
، سيسمح لصناعة الوقود بالاعتماد على التدفق المستمر لعائدات الصادرات، وسيتيح للميزانية الفيدرالية إيرادات مستقرة.
ووجّه الرئيس بوتين عملاق الغاز الروسي "غازبروم" ببيع الغاز الروسي بالعملة الوطنية للدول "غير الصديقة"، وهي دول العقوبات.
وأعقب هذا القرار تعويض الروبل 20% من خسائره أمام الدولار، فيما يؤكد الخبراء أن الروبل سيستمر في الارتفاع، لا سيما بعد أن يشمل هذا القرار بيع الصادرات الأخرى لدول العقوبات بالعملة الروسية، حيث كلف بوتين ببدء تسعير الغاز أولا، قبل أن يطال التغيير باقي الصادرات.