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https://arabic.sputniknews.com/20220328/وزير-الطاقة-الإماراتي-لا-بديل-عن-براميل-النفط-الروسية-1060547368.html
وزير الطاقة الإماراتي: لا بديل عن براميل النفط الروسية
وزير الطاقة الإماراتي: لا بديل عن براميل النفط الروسية
أعلن وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل المزروعي، أن لا بديل عن براميل النفط الروسية في السوق العالمية، مشيرا إلى أن هذا الوضع كان متوقعا وتم التحذير... 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T06:10+0000
2022-03-28T06:36+0000
اقتصاد
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ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات المزروعي الذي قال إنهوأكد المزروعي أن منظمة "أوبك" تتمسك بتوازن العرض والطلب على أسعار الطاقة والنفط لضمان استقرار السوق، نافيا أن تكون منظمة "أوبك" تلعب دورا سياسيا معينا.وكشف المزروعي عن تعاون مشترك مع أوروبا والولايات المتحدة من أجل تطوير التكنولوجيا لتسويق المزيد من مشاريع الهيدروجين الخضراء في المستقبل، مؤكدا أن الانتقال في مجال الطاقة سيستغرق وقتا وسيحتاج مزيدا من الاستثمارات.
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اقتصاد

وزير الطاقة الإماراتي: لا بديل عن براميل النفط الروسية

06:10 GMT 28.03.2022 (تم التحديث: 06:36 GMT 28.03.2022)
© AFP 2022 / KARIM SAHIBسهيل المزروعي
سهيل المزروعي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIB
أعلن وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل المزروعي، أن لا بديل عن براميل النفط الروسية في السوق العالمية، مشيرا إلى أن هذا الوضع كان متوقعا وتم التحذير منه قبل عدة سنوات.
ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات المزروعي الذي قال إنه
"يجب وضع نهاية لأزمة أوكرانيا في أقرب وقت ممكن من خلال الوسائل الدبلوماسية وليس عن طريق ضخ المزيد من الأسلحة".
وأكد المزروعي أن منظمة "أوبك" تتمسك بتوازن العرض والطلب على أسعار الطاقة والنفط لضمان استقرار السوق، نافيا أن تكون منظمة "أوبك" تلعب دورا سياسيا معينا.
وكشف المزروعي عن تعاون مشترك مع أوروبا والولايات المتحدة من أجل تطوير التكنولوجيا لتسويق المزيد من مشاريع الهيدروجين الخضراء في المستقبل، مؤكدا أن الانتقال في مجال الطاقة سيستغرق وقتا وسيحتاج مزيدا من الاستثمارات.
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