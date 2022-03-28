https://arabic.sputniknews.com/20220328/وزير-جزائري-سابق-الغرب-يمارس-النفاق-بشأن-حرية-التعبير-وحقوق-الإنسان-1060571578.html

وزير جزائري سابق: الغرب يمارس "النفاق" بشأن حرية التعبير وحقوق الإنسان

وزير جزائري سابق: الغرب يمارس "النفاق" بشأن حرية التعبير وحقوق الإنسان

قال عبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني بالجزائر والوزير السابق، إن الجرائم التي مارسها الاستعمار الفرنسي في بلاده وأفريقيا تبقى آثارها "القبيحة"... 28.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-28T13:36+0000

2022-03-28T13:36+0000

2022-03-28T13:36+0000

إيمانويل ماكرون

روسيا

أخبار فرنسا

الجزائر

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والجمعة الماضي، استدعت الخارجية الفرنسية السفير الروسي لديها احتجاجا على نشر السفارة على حسابها في موقع "تويتر" رسما كاريكاتيرا اعتبرت باريس أنه "غير مقبول".ويظهر الرسم الساخر جثة ممددة على طاولة وعليها كلمة "أوروبا"، فيما كان شخصان يمثلان الولايات المتحدة يقومان بحقنها بالإبر.وأثار الموقف الفرنسي من الرسوم التي اعتبرتها باريس مسيئة وغير مقبولة تساؤلات عدة بشأن المواقف السابقة للإليزيه والذي اعتبر الإساءة للأنبياء والمقدسات حرية تعبير.وفي أكثر من لقاء سابق اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرسوم المسيئة للنبي محمد والمقدسات الدينية حرية تعبير لن تتخلى عنها فرنسا.وفي تعقيبه على الموقف الفرنسي تجاه الرسوم، التي نشرتها السفارة الروسية في باريس، قال بن قرينة إن احترام الحقوق المتعلقة بالإنسان والأديان واحترام الشعوب وخصوصياتها ومقدساتها أمر لا يمكن التنازل عنه.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك":" نتذكر جيدا حتى اليوم الإساءة إلى الدين الإسلامي، وإلى مقدسات الشعوب الإسلامية، سواء بالرسوم أو بالقرارات".وحمّل السياسي الجزائري والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية الغرب والدول التي احتلت بلاده ودولا أفريقية أخرى وعلى رأسها فرنسا جريمة الاعتداء على الإنسانية وتدمير الشعوب.ولفت بن قرينة إلى "جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر والتي وصلت إلى قطع الأيدي والأذن والأصابع، وكذلك التفجيرات النووية والتي تركت آثارها القبيحة حتى اليوم".وأعرب عن أمله في توقف الإساءات والمعاملات التي تتميز بالكيل بمكيالين تجاه قضايا مشابهة، مشددا على أن الغرب لديه "نفاق سياسي واضح"، حيث يفرق بين اللاجئين ويفرق بين الرسومات، ويفرق بين التدخل في دولة وأخرى.وكان بن قرينة قد حل في المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها الجزائر في ديسمبر/كانون الأول 2019 بعد الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، وسبق أن تولى حقيبة السياحة والصناعات التقليدية في عام 1997.

https://arabic.sputniknews.com/20201207/ماكرون-للمسلمين-أنا-آسف-على-الرسوم-المسيئة-وأرجو-الرد-عليها-بسلام-1047428507.html

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إيمانويل ماكرون, روسيا, أخبار فرنسا , الجزائر