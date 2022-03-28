https://arabic.sputniknews.com/20220328/وزير-خارجية-الإمارات-حان-الوقت-للتعرف-على-إسرائيل-1060564875.html
وزير خارجية الإمارات: حان الوقت للتعرف على إسرائيل
وزير خارجية الإمارات: حان الوقت للتعرف على إسرائيل
قال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، اليوم الإثنين، إن الوقت قد حان للتعرف على إسرائيل التي كانت جزءا من المنطقة منذ فترة طويلة. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T11:19+0000
2022-03-28T11:19+0000
2022-03-28T11:19+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103361/06/1033610607_0:170:3985:2412_1920x0_80_0_0_6a4e7292cc6adb0594c1741963855920.jpg
جاء ذلك في تصريحات مشتركة مع وزراء خارجية أمريكا وإسرائيل ومصر والمغرب والبحرين في ختام "قمة النقب" المنعقدة في مستوطنة سديه بوكر، جنوبي إسرائيل.وقال ابن زايد وفق ما نقلته قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "هذه هي المرة الأولى لي في إسرائيل. نحن فضوليون ونريد أن نتعلم أشياء جديدة ونعرفها".وتابع: "زار 300 ألف إسرائيلي الإمارات في غضون عام ونصف العام، وهذا يظهر مدى فضولنا ورغبتنا في التعرف على بعضنا البعض".واختتمت أعمال "قمة النقب" التي انطلقت مساء أمس الأحد بفندق "يسروتال"، وركزت حول الملف الإيراني، إضافة إلى قضايا الطاقة وقضايا اقتصادية أخرى.وأفادت "كان" بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية تخطط لكي تصبح القمة منتدى سنويا منتظما، لافتة إلى أن "ذلك سيسمح لمزيد من كبار الشخصيات من العالم العربي بالمشاركة في السنوات المقبلة".وأضافت القناة: "تحدث وزير الخارجية يائير لابيد، أمس، مع نظرائه من الولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب ومصر حول إمكانية إقامة تحالف إقليمي - أيضا فيما يتعلق بتهديدات الطائرات المسيرة وهجمات البحرية الإيرانية".
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103361/06/1033610607_0:0:3529:2647_1920x0_80_0_0_2c53a0573a8499e5e58c94576702fe3d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, إسرائيل
وزير خارجية الإمارات: حان الوقت للتعرف على إسرائيل
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، اليوم الإثنين، إن الوقت قد حان للتعرف على إسرائيل التي كانت جزءا من المنطقة منذ فترة طويلة.
جاء ذلك في تصريحات مشتركة مع وزراء خارجية أمريكا وإسرائيل ومصر والمغرب والبحرين في ختام "قمة النقب" المنعقدة في مستوطنة سديه بوكر، جنوبي إسرائيل.
وقال ابن زايد وفق ما نقلته قناة "كان
" الإسرائيلية الرسمية: "هذه هي المرة الأولى لي في إسرائيل. نحن فضوليون ونريد أن نتعلم أشياء جديدة ونعرفها".
ومضى بقوله: "كانت إسرائيل جزءا من المنطقة منذ فترة طويلة، لكننا لم نكن نعرف بعضنا البعض. حان الوقت للتعرف على بعضنا البعض".
وتابع: "زار 300 ألف إسرائيلي الإمارات في غضون عام ونصف العام، وهذا يظهر مدى فضولنا ورغبتنا في التعرف على بعضنا البعض".
واختتمت أعمال "قمة النقب" التي انطلقت مساء أمس الأحد بفندق "يسروتال"، وركزت حول الملف الإيراني، إضافة إلى قضايا الطاقة وقضايا اقتصادية أخرى.
وأفادت "كان" بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية تخطط لكي تصبح القمة منتدى سنويا منتظما
، لافتة إلى أن "ذلك سيسمح لمزيد من كبار الشخصيات من العالم العربي بالمشاركة في السنوات المقبلة".
وأضافت القناة: "تحدث وزير الخارجية يائير لابيد، أمس، مع نظرائه من الولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب ومصر حول إمكانية إقامة تحالف إقليمي - أيضا فيما يتعلق بتهديدات الطائرات المسيرة وهجمات البحرية الإيرانية".