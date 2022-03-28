https://arabic.sputniknews.com/20220328/وفاة-الفنان-المصري-عهدي-صادق-1060555699.html
وفاة الفنان المصري عهدي صادق
وفاة الفنان المصري عهدي صادق
توفي الفنان المصري، عهدي صادق، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 71 عاما، بعد تعرضه لأزمة صحية ونقله إلى وحدة العناية المركزة. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T09:23+0000
2022-03-28T09:23+0000
2022-03-28T09:25+0000
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وذكر موقع "مصراوي" أن صادق من مواليد عام 1950، وكان قد بدأ مسيرته الفنية في مطلع السبعينيات حيث أدى أدوارا صغيرة، ليتميز بموهبته فيما بعد، حتى تجاوزت أعماله 240 عملا فنيا.تأتي وفاة عهدي صادق بعد 3 أيام من وفاة مواطنه الفنان، أحمد حلاوة، الذي وافته المنية بعد عمر ناهز 73 عاما، يوم الجمعة الماضي، بعد صراع مع المرض.وأعلن الفنان مصطفى درويش عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك" عن وفاة الفنان القدير أحمد حلاوة، ونشر درويش صورتين للفنان الراحل معلقا عليها "الملك والدوام لله.. الفنان أحمد حلاوة في ذمه الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الفنانين في مصر, مجتمع
وفاة الفنان المصري عهدي صادق
09:23 GMT 28.03.2022 (تم التحديث: 09:25 GMT 28.03.2022)
توفي الفنان المصري، عهدي صادق، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 71 عاما، بعد تعرضه لأزمة صحية ونقله إلى وحدة العناية المركزة.
وذكر موقع "مصراوي"
أن صادق من مواليد عام 1950، وكان قد بدأ مسيرته الفنية في مطلع السبعينيات حيث أدى أدوارا صغيرة، ليتميز بموهبته فيما بعد، حتى تجاوزت أعماله 240 عملا فنيا.
تأتي وفاة عهدي صادق بعد 3 أيام من وفاة مواطنه الفنان، أحمد حلاوة
، الذي وافته المنية بعد عمر ناهز 73 عاما، يوم الجمعة الماضي، بعد صراع مع المرض.
وأعلن الفنان مصطفى درويش عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك" عن وفاة الفنان القدير أحمد حلاوة، ونشر درويش صورتين للفنان الراحل معلقا عليها "الملك والدوام لله.. الفنان أحمد حلاوة في ذمه الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".