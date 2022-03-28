https://arabic.sputniknews.com/20220328/ويل-سميث-يصفع-مقدم-حفل-الأوسكار-بسبب-السخرية-من-مظهر-زوجته-فيديو-1060549565.html
ويل سميث يصفع مقدم حفل الأوسكار بسبب السخرية من مظهر زوجته... فيديو
ويل سميث يصفع مقدم حفل الأوسكار بسبب السخرية من مظهر زوجته... فيديو
صفع الممثل ويل سميث قبل تسلمه جائزة أوسكار لأفضل ممثل عن دوره في فيلم (كينج ريتشارد) "الملك ريتشارد" مقدم حفل توزيع الجوائز الممثل الكوميدي كريس روك على الوجه... 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T07:35+0000
2022-03-28T07:35+0000
2022-03-28T07:40+0000
منوعات
أوسكار
ويل سميث
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وكان روك قد سخر من تسريحة شعر زوجة سميث، جادا بينكيت سميث، المشار إليها في فيلم "جي. آي. جين" الذي حلقت فيه الممثلة ديمي مور شعر رأسها، وفقا لـ "رويترز".وسار سميث على خشبة المسرح وصفع روك فيما بدا للوهلة الأولى أنه مزحة مكتوبة مسبقا. لكن المزاج العام تحول إلى كآبة بعد لحظات عندما عاد سميث إلى مقعده وصاح مرة أخرى "لا تنطق اسم زوجتي بفمك البغيض".وفاز الممثل ويل سميث بجائزة أوسكار لأفضل ممثل عن دوره في فيلم (كينج ريتشارد) "الملك ريتشارد" في حفل توزيع جوائز أوسكار الذي أقيم يوم أمس الأحد.ولعب سميث (53 عاما) دور ريتشارد وليامز أبو بطلتي التنس، فينوس وسيرينا وليامز. وكان سميث قد تم ترشيحه للجائزة مرتين في 2001 و2006.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أوسكار, ويل سميث
ويل سميث يصفع مقدم حفل الأوسكار بسبب السخرية من مظهر زوجته... فيديو
07:35 GMT 28.03.2022 (تم التحديث: 07:40 GMT 28.03.2022)
صفع الممثل ويل سميث قبل تسلمه جائزة أوسكار لأفضل ممثل عن دوره في فيلم (كينج ريتشارد) "الملك ريتشارد" مقدم حفل توزيع الجوائز الممثل الكوميدي كريس روك على الوجه براحة يده ووجه له السباب بسبب سخرية روك من مظهر زوجته في الحفل الذي أقيم يوم أمس الأحد.
وكان روك قد سخر من تسريحة شعر زوجة سميث، جادا بينكيت سميث، المشار إليها في فيلم "جي. آي. جين" الذي حلقت فيه الممثلة ديمي مور شعر رأسها، وفقا لـ "رويترز".
وسار سميث
على خشبة المسرح وصفع روك فيما بدا للوهلة الأولى أنه مزحة مكتوبة مسبقا. لكن المزاج العام تحول إلى كآبة بعد لحظات عندما عاد سميث إلى مقعده وصاح مرة أخرى "لا تنطق اسم زوجتي بفمك البغيض".
وفاز الممثل ويل سميث بجائزة أوسكار
لأفضل ممثل عن دوره في فيلم (كينج ريتشارد) "الملك ريتشارد" في حفل توزيع جوائز أوسكار الذي أقيم يوم أمس الأحد.
ولعب سميث (53 عاما) دور ريتشارد وليامز أبو بطلتي التنس، فينوس وسيرينا وليامز. وكان سميث قد تم ترشيحه للجائزة مرتين في 2001 و2006.