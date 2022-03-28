https://arabic.sputniknews.com/20220328/-إسرائيل-700-ارتفاع-طلبات-حيازة-السلاح-بعد-عملية-الخضيرة-1060565971.html

إسرائيل... 700% ارتفاع طلبات حيازة السلاح بعد عملية الخضيرة

إسرائيل... 700% ارتفاع طلبات حيازة السلاح بعد عملية الخضيرة

شهدت إسرائيل خلال أقل من 12 ساعة بعد الهجوم الذي شهدته مدينة الخضيرة، ارتفاعا في الطلبات التي تقدم بها مواطنون للحصول على رخصة سلاح بنسبة 700%. 28.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-28T11:50+0000

2022-03-28T11:50+0000

2022-03-28T11:50+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الإثنين، إنه ابتداء من الساعة التاسعة من مساء أمس وحتى الثامنة من صباح اليوم، استملت وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية 433 طلبا جديدا للحصول على رخصة حيازة أسلحة نارية.وأضافت: "تعتبر الزيادة الكبيرة في الطلب على تراخيص الأسلحة ظاهرة معروفة نسبيا في الأيام التي تعقب هجوما إرهابيا، لكنها هذه المرة حققت قفزة كبيرة نحو سبع مرات أكثر من المعتاد".وتابعت: "عادة ما يكون المتوسط ​​العادي حوالي 60 طلبا في اليوم، بينما هذه المرة، كما ذكرنا، تم تقديم أكثر من 430 طلبا في أقل من 12 ساعة".ومساء أمس، قتل شرطيان إسرائيليان وأصيب 3 آخرون في بلدة الخضيرة شمالي إسرائيل خلال عملية إطلاق نار نفذها شابان من مدينة أم الفحم العربية قتلا لاحقا برصاص الشرطة الإسرائيلية.وقالت الشرطة الإسرائيلية إن أحد المنفذين سبق وتم اعتقاله للاشتباه في انتمائه لتنظيم "داعش" الإرهابي.ووقع الهجوم خلال استضافة إسرائيل قمة هي الأولى من نوعها تضم وزراء خارجية أمريكا ومصر والإمارات والبحرين والمغرب في النقب، لبحث ملفات بينها إيران.وهذه هي ثاني عملية يتم تنفيذها داخل الخط الأخضر في غضون أقل من أسبوع.والأسبوع الماضي، قتل 4 إسرائيليين في عملية طعن ودهس بمدينة بئر السبع نفذها محمد أبو القيعان من بلدة حورة في النقب.ووقتها، أعربت أجهزة الأمن الإسرائيلية عن صدمتها من الحادث، الذي لم تتوقعه على الإطلاق، في وقت تركز فيه اهتمامها على الضفة الغربية ومدينة القدس التي غالبا ما تشهد بين الفينة والأخرى مثل هذه الهجمات.

https://arabic.sputniknews.com/20220327/مقتل-إسرائيليان-في-عملية-إطلاق-نار-بمدينة-الخضيرة-شمال-البلاد-1060540694.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم