https://arabic.sputniknews.com/20220328/-تدفيع-الثمن-مجهولون-يضرمون-النار-في-5-سيارات-فلسطينية-بالضفة-الغربية-صور-1060552531.html

"تدفيع الثمن"... مجهولون يضرمون النار في 5 سيارات فلسطينية بالضفة الغربية (صور)

"تدفيع الثمن"... مجهولون يضرمون النار في 5 سيارات فلسطينية بالضفة الغربية (صور)

أضرم مجهولون يعتقد أنهم مستوطنون، اليوم الإثنين، النار في 5 سيارات فلسطينية في نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة. 28.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-28T08:32+0000

2022-03-28T08:32+0000

2022-03-28T08:32+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار الضفة الغربية

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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن "النيران اشتعلت في خمس سيارات فلسطينية في بلدة جالود قرب نابلس".وأضافت: "تشتبه الشرطة والجيش الإسرائيلي في أن الحديث يدور عن عمليات تدفيع الثمن من قبل يهود، ردا على هجوم الليلة الماضية في الخضيرة".و"تدفيع الثمن" هي عمليات انتقامية يشنها مستوطنون متطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية بأن مجهولين رشقوا مسجدا بالحجارة في الجليل شمال إسرائيل الليلة الماضية، ما أدى إلى تحطم عدد من نوافذه.وذكرت القناة أنه "تم رشق الحجارة تجاه مسجد في بلدة المغار بالجليل قرب منزل منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة".وأضافت أن هناك تقديرات وسط سكان المغار تشير إلى أن الاعتداء على المسجد جاء على خلفية الهجوم الذي شهدته أمس مدينة الخضيرة.ومساء أمس قتل شرطيان إسرائيليان وأصيب 3 آخرون في بلدة الخضيرة شمال إسرائيل خلال عملية إطلاق نار نفذها شابان من مدينة أم الفحم العربية قتلا لاحقا برصاص الشرطة الإسرائيلية.وصرحت الشرطة الإسرائيلية أن أحد المنفذين سبق وتم اعتقاله للاشتباه في انتمائه لتنظيم "داعش" الإرهابي.ووقع الهجوم خلال استضافة إسرائيل قمة هي الأولى من نوعها تضم وزراء خارجية أمريكا ومصر والإمارات والبحرين والمغرب في النقب، لبحث ملفات بينها إيران.وهذه هي ثاني عملية يتم تنفيذها داخل الخط الأخضر في غضون أقل من أسبوع.والأسبوع الماضي، قتل 4 إسرائيليين في عملية طعن ودهس بمدينة بئر السبع نفذها محمد أبو القيعان من بلدة حورة في النقب.ووقتها، أعربت أجهزة الأمن الإسرائيلية عن صدمتها من الحادث، الذي لم تتوقعه على الإطلاق، في وقت تركز فيه اهتمامها على الضفة الغربية ومدينة القدس التي غالبا ما تشهد بين الفينة والأخرى مثل هذه الهجمات.

https://arabic.sputniknews.com/20220328/مجهولون-يرشقون-مسجدا-بالحجارة-شمالي-إسرائيل-بعد-هجوم-الخضيرة-صور-1060551365.html

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