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تعيين ملحق عسكري إسرائيلي في مقر الأسطول الخامس الأمريكي بالبحرين
تعيين ملحق عسكري إسرائيلي في مقر الأسطول الخامس الأمريكي بالبحرين
أعلن السفير الإسرائيلي في المنامة إيتان نائيه، اليوم الاثنين، أن تل أبيب ستعين ملحقا عسكريا في مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين قريبا. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T08:25+0000
2022-03-28T08:25+0000
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال السفير نائيه لراديو الجيش الإسرائيلي "سيحدث هذا قريبا.. تعيين ملحق في الأسطول"، بحسب صحيفة "معاريف".وأضاف السفير الإسرائيلي أن موعد تعيين الملحق العسكري لم يتحدد بعد، مضيفا "يتم هذا في خضم إجراءات بيروقراطية متعددة".وتوقع أنه بحلول الصيف سيكون لدى إسرائيل طاقم عمل على نحو أكثر اكتمالا إلى جانب مسؤولين آخرين سينضمون إلى السفارة.وتعمل إسرائيل على التقارب مع دول الخليج العربية والقوات العسكرية الأمريكية في المنطقة.يأتي ذلك في الوقت الذي تشارك فيه البحرين وثلاث دول عربية أخرى في قمة "النقب" في إسرائيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220327/الجيش-الإسرائيلي-يرفع-حالة-التأهب-لتأمين-قمة-النقب-1060530081.html
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أخبار إسرائيل اليوم

تعيين ملحق عسكري إسرائيلي في مقر الأسطول الخامس الأمريكي بالبحرين

08:25 GMT 28.03.2022
© REUTERS / POOLوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، 20 يونيو 2021
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، 20 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
© REUTERS / POOL
أعلن السفير الإسرائيلي في المنامة إيتان نائيه، اليوم الاثنين، أن تل أبيب ستعين ملحقا عسكريا في مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين قريبا.
وقال السفير نائيه لراديو الجيش الإسرائيلي "سيحدث هذا قريبا.. تعيين ملحق في الأسطول"، بحسب صحيفة "معاريف".
القوات الجوية الإسرائيلية، القاعدة الجوية الإسرائيلية هاتزيريم، بئر السبع، صحراء النقب 27 ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
﻿الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب لتأمين "قمة النقب"
أمس, 14:19 GMT
وأضاف السفير الإسرائيلي أن موعد تعيين الملحق العسكري لم يتحدد بعد، مضيفا "يتم هذا في خضم إجراءات بيروقراطية متعددة".
وتوقع أنه بحلول الصيف سيكون لدى إسرائيل طاقم عمل على نحو أكثر اكتمالا إلى جانب مسؤولين آخرين سينضمون إلى السفارة.
وتعمل إسرائيل على التقارب مع دول الخليج العربية والقوات العسكرية الأمريكية في المنطقة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشارك فيه البحرين وثلاث دول عربية أخرى في قمة "النقب" في إسرائيل.
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